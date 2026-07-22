Coșmarul prin care au trecut Alin Oprea și Medana după ce și-au pregătit concediul în Bali: „Am făcut totul pentru a recupera 12.000 de euro”

De 8 an de zile împreună și de 4 ani căsătoriți, Medana și Alin Oprea se pare că au găsit secretul căsniciei durabile. Celebrul artist ne spune cât de important este rolul unui tată în viața unui copil și ce nu ar trebui să facă un părinte niciodată. Nu mai păstrează legătura cu fosta soție și nu-și mai dorește nicio asociere cu trecutul lui. În exlcusivitate pentru CANCAN.RO trage o concluzie după primii 4 ani de căsătorie și recunoaste că, timp de 23 de ani, și-a mascat nefericirea pe care o trăia. Medana Oprea ne dezvăluie cum a reușit să slăbească 15 kilograme și aflăm ce lucru nu i-ar ierta niciodată lui Alin. Vorbește și despre cei doi copii ai săi, Darius și Daria care au ales să locuiască împreună cu ea și Alin.

Pentru că succesul cu trupa Talisman a venit foarte rapid și foarte mare, Alin Oprea recunoaște că aroganța și celebritatea i-au dat și lui târcoale. Medana își aduce aminte de cele mai frumoase momente petrecute alături de soțul sau, dar și despre însemnătatea celor 12.000 de euro pentru Bali. Aflăm, în exclusivitate, ce s-a schimbat în acești 4 ani de căsătorie și cum se alintă atunci când sunt despărțiți zile întregi.

Alin Oprea recunoaște că aroganța și celebritatea i-au dat și lui târcoale

CANCAN.RO: Arăți ca o școlăriță, dar ești, deja, mămică de copii mari. Darius deja student iar Daria aproape de majorat. Cum e?

Medana Oprea: Îți mulțumesc pentru compliment. Uneori nici eu nu realizez cât de repede a trecut timpul. Chiar dacă Darius este deja student, iar Daria se apropie de majorat, pentru mine vor rămâne mereu copiii mei, cei pentru care inima mea bate altfel. Mă emoționează să îi văd crescând, devenind independenți, responsabili și frumoși sufletește. Este o etapă plină de emoții, pentru că îmbină bucuria de a îi privi cum își construiesc propriul drum cu dorința firească de mamă de a îi ține mereu aproape. Sunt recunoscătoare că au ales să locuiască alături de mine și de Alin, pentru că familia noastră este foarte unită. Pentru mine, aceasta este cea mai mare împlinire: să îi știu bine, iubiți, protejați și ancorați în valori sănătoase.

CANCAN.RO: De curând Darius a împlinit 20 de ani. Cum te mai cerți cu el?

Medana Oprea:Da, Darius a împlinit deja 20 de ani și, pentru mine, rămâne tot băiețelul meu, indiferent cât de mare va deveni. Nu pot spune că ne certăm cu adevărat, pentru că este un copil echilibrat, respectuos și foarte responsabil. Mai avem, ca în orice familie, mici discuții legate de program, de grija pentru el sau de faptul că eu, ca mamă, tind să mă îngrijorez uneori mai mult decât ar fi nevoie. Acum însă îl privesc cu multă emoție, pentru că îl văd devenind un tânăr frumos, serios și independent. Este student, își ia examenele cu brio și mă face foarte mândră. Iar când îi mai spun „băiețelul meu”, îmi zâmbește, pentru că știe că, în ochii mei, va rămâne mereu copilul meu.

CANCAN.RO: Ce lucru te bucură, cel mai tare, la copiii tai? Si ce nu reușești să înțelegi niciodată?

Medana Oprea: Cel mai tare mă bucură faptul că, deși sunt foarte diferiți, amândoi au o lume a lor, frumoasă și autentică. Îmi place că Darius are seriozitate, ambiție și un fel foarte așezat de a privi lucrurile, iar Daria are sensibilitate, personalitate și acel curaj de a spune ce simte. Mă bucură enorm când îi văd râzând împreună, când se susțin, când se caută unul pe celălalt sau când îmi dau seama că, dincolo de micile lor tachinări, sunt foarte legați. Ce nu reușesc să înțeleg niciodată? Cum pot avea atâta energie, mai ales seara, și cum pot lăsa un pahar sau o farfurie exact acolo unde nu trebuie, de parcă ar fi invizibile pentru ei. Și mai ales cum pot spune „imediat” cu o convingere absolută, când acel „imediat” poate însemna și peste o oră. Acolo recunosc că încă mai am de lucrat, legat de acest aspect.

Alin Oprea, un tată prezent: „Conteaza enorm implicarea directă și constantă”

CANCAN.RO: Ești un bărbat responsabil, un părinte înțelegător. Cât de important este rolul unui tată în viața unui copil?

Alin Oprea: Conteaza enorm implicarea directă și constantă în viața copilului, timpul petrecut cu el, atenția reală, nu doar prezența fizică. Un părinte trebuie să fie acolo, dar fără să-i îngrădească personalitatea, fără să-i frângă aripile, fără să-i decidă viața în locul lui. Iar cel mai important lucru rămâne exemplul personal. Copilul nu învață atât din ce îi spui, cât din ceea ce vede că ești.

CANCAN.RO: Reușești să te pui de acord cu fosta soție, când vine vorba de vreo decizie legată de copii, sau nu mai păstrați legătura?

Alin Oprea: Nu am nimic de declarat pe acest subiect și nu mai păstrăm nicio legătură. Ba mai mult, nu îmi doresc deloc asocierea de imagine cu ea și cu nimic din ceea ce ține de trecut.

Medana Oprea recunoaște: „Ca bunică cred că voi fi mult mai greu de ținut în frâu”

CANCAN.RO: Te-ai gândit vreodată ce fel de soacră vei fi? Dar ce fel de bunică?

Medana Oprea: M am gândit, bineînțeles, dar nu vreau să mă grăbesc să îmi atribui un rol înainte de vreme. Cred că, atunci când va veni momentul, voi fi o soacră caldă, discretă și respectuoasă, care înțelege că fiecare cuplu are nevoie de propriul spațiu, propriile alegeri și propriul ritm. Îmi doresc să fiu aproape, să pot ajuta atunci când mi se cere, dar fără să mă transform într-o prezență care decide în locul lor. Ca bunică, însă, cred că voi fi mult mai greu de ținut în frâu. Îmi imaginez deja că voi răsfăța, voi inventa povești, voi păstra fiecare desen și voi găsi mereu un motiv pentru o mică bucurie. Dar, dincolo de toate, sper să fiu pentru nepoții mei un loc sigur, cu multă iubire, răbdare și lumină.

CANCAN.RO: Arăți superb. Cum ai reușit? De câte kilograme ai scăpat?

Medana Oprea: Îți mulțumesc mult. Cred că cel mai important este că am început să mă simt mai bine în pielea mea și să fiu mai atentă la echilibrul dintre alimentație, odihnă, mișcare și procedurile potrivite pentru mine. Nu cred în soluții miraculoase, ci în consecvență și în faptul că trebuie să îți asculți corpul. Am reușit să dau jos 15 kilograme, dar pentru mine schimbarea nu a însemnat doar cifra de pe cântar cât grija pentru sănătate. Am vrut să îmi recapăt tonusul, energia și încrederea în mine. Iar faptul că mă simt mai bine se vede, cred, și în felul în care mă port, mă îmbrac și mă bucur de viață.

Alin Oprea, dupa 4 ani de căsătorie: „Suntem un avion cu două motoare”

CANCAN.RO: Cum reușești să ții pasul cu soția ta, care are grijă de absolut tot?

Alin Oprea: În familia noastră fiecare se ocupă de lucrurile la care se pricepe mai bine, iar ce rămâne facem împreună. Avem o formă foarte frumoasă de colaborare. Ne ajutăm, ne sprijinim, facem gesturi unul pentru celălalt, suntem o echipă. Nu ne putem considera unul locomotivă și celălalt vagon. Mai degrabă suntem un avion cu două motoare. Fiecare motor are rolul lui, dar zborul se întâmplă împreună.

CANCAN.RO: Care sunt cele mai importante schimbări pe care le-ai facut după ce ai cunoscut-o pe Medana?

Alin Oprea: Mi-am redobândit echilibrul în toate aspectele vieții. Am înțeles că iubirea este esența unei relații, dar fundația ei este respectul, loialitatea și încrederea. Am lucrat permanent la mine însumi, iar împreună am lucrat la relația noastră. Relația noastră a început cu foc, cu pasiune, cu intensitate, dar în timp a ajuns la dăruire, la liniște, la iubire matură și asumată. Am înțeles amândoi că, în această viață, raiul și iadul pot fi uneori o alegere. Așa că facem tot ce ne stă în putință să trăim frumos, demn, cu zâmbetul pe buze și cu recunoștință. Pentru că o zi pierdută în ură, orgoliu sau tristețe inutilă nu se mai poate recupera niciodată.

Alin Oprea ne spune de contează: „La final, nu rămân orgoliile, banii sau aplauzele”

CANCAN.RO: Ai trecut prin bune și prin foarte rele. Acum, privind în urmă și la viața ta actuală, care este singurul lucru care contează?

Alin Oprea: Cred că singurul lucru care contează cu adevărat este felul în care trăim clipa prezentă. Dacă această clipă o trăim frumos, demn, în iubire și adevăr, în iertare și compasiune, în respect și dăruire, atunci viața capătă pace, liniște, bucurie și sens. La final, nu cred că rămân funcțiile, orgoliile, banii sau aplauzele. Rămâne ceea ce ai iubit, ceea ce ai dăruit și felul în care ai trecut prin viața oamenilor.

CANCAN.RO: Sincer acum, care din voi este vulcanicul și care este cel calm?

Medana Oprea: Sincer, cred că amândoi avem momente vulcanice, doar că le trăim diferit. Eu sunt mai spontană, mai expresivă și spun imediat ce simt, mai ales când ceva mă atinge. Alin pare mai calm la început, însă atunci când se adună prea multe, poate deveni mult mai ferm și mai impulsiv decât lasă să se vadă. Cred că tocmai diferența aceasta ne ajută să ne echilibrăm. Eu aduc focul, emoția și reacția de moment, iar el aduce, de multe ori, răbdarea și capacitatea de a așeza lucrurile. Dar, când e vorba despre ceea ce iubim și despre familie, recunosc că amândoi putem deveni foarte pasionali.

Despre decizii definitive:„Cel mai nebunesc lucru a fost că am avut curajul să-mi schimb viața din temelii”

CANCAN.RO: În ceea ce o privește pe soția ta, care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut, în numele iubirii?

Alin Oprea: Poate cel mai nebunesc lucru a fost că am avut curajul să-mi schimb viața din temelii. Să aleg iubirea, cu tot ce presupune ea. Să nu fug, să nu mă ascund, să nu mă mai mulțumesc cu aparențe. Pentru Medana am ales să fiu mai bun, mai atent, mai prezent, mai responsabil. Am ales să construiesc, nu doar să simt. Pentru că, la maturitate, iubirea nu mai este doar fluture în stomac. Iubirea este și decizie, și grijă, și protecție, și răbdare, și dorința sinceră de a deveni un om mai bun lângă omul pe care îl iubești.

Medana Oprea este tranșantă: „Minciuna repetată este cel mai greu de iertat”

CANCAN.RO: Există vreun lucru pe care nu l-ai ierta niciodată jumătății tale? Ceva peste care nu ai putea să treci?

Medana Oprea: Aș putea trece peste multe într-o relație, pentru că nu cred că iubirea adevărată înseamnă perfecțiune. Pot înțelege o reacție spusă la nervi, o perioadă dificilă, o greșeală asumată sau chiar un moment de slăbiciune, atunci când există sinceritate și dorința reală de a repara. Dar minciuna repetată este, pentru mine, cel mai greu de iertat. Nu doar minciuna în sine doare, ci faptul că îți schimbă felul în care privești omul de lângă tine. Încrederea se construiește greu, în timp, iar când este fisurată de prea multe ori, ajungi să nu mai știi ce este adevărat și ce nu. Iar fără încredere, oricâtă iubire ar exista, relația își pierde temelia. Din fericire, Alin este într-un continuu proces de dezvoltare personală, iar acesta este unul dintre lucrurile pe care le apreciez enorm la el. Este deschis la dialog, la sugestiile mele și la ideea că, într-un cuplu, ambii parteneri au mereu ceva de învățat și de îmbunătățit. Mă consider norocoasă că putem vorbi sincer despre lucrurile care ne dor sau ne apasă, fără ca asta să însemne că iubirea noastră este pusă sub semnul întrebării. Cred că o relație frumoasă nu înseamnă să nu existe niciodată greșeli, ci să existe maturitatea de a le recunoaște, dorința de a le repara și grija de a nu le repeta.

CANCAN.RO: Dacă va mai certați, că singur se mai întâmplă, cine are ultimul cuvânt?

Alin Oprea: Noi nu prea ne certăm în sensul clasic al cuvântului. Pentru mine, cearta presupune ton ridicat, reproș, atac, orgoliu. Noi încercăm să comunicăm, să clarificăm, să înțelegem, să cădem de acord și apoi să aplicăm. Nu are nimeni ultimul cuvânt, pentru că ultimul cuvânt este, de multe ori, o unealtă a egoului inflamat. Iar noi am lucrat mult la asta. Ne-am educat reciproc, cu seriozitate și răbdare, să nu mai lăsăm orgoliul să conducă în locul iubirii.

Medana Oprea este sinceră: „Am învățat să nu mă iau mereu prea în serios”

CANCAN.RO: Ce te face să râzi? Dar să plângi?

Medana Oprea: Mă fac să râd cu adevărat lucrurile simple și spontane. De multe ori, chiar propriile mele gafe, pentru că am învățat să nu mă iau mereu prea în serios. Îmi plac mult momentele acelea de familie în care râdem din nimic, glumele dintre noi, replicile neașteptate ale copiilor și situațiile care, privite după câteva minute, devin cele mai frumoase amintiri. Plâng mai ales din emoție. Suferința și cruzimea față de animale sunt lucrurile care mă ating cel mai profund și mă pot face să plâng instantaneu. Mă emoționează, de asemenea, un gest frumos, o poveste de viață, o melodie, o reușită a copiilor mei sau momentele în care văd oameni vulnerabili, dar demni. Cred că lacrimile nu înseamnă întotdeauna tristețe. Uneori sunt doar felul sufletului de a spune că a simțit prea mult.

Alin Oprea își amintește: „Am mascat nefericirea foarte mulți ani, aproape 23”

CANCAN.RO: De câte ori, în viață, a trebuit să parezi nefericirea pe care o trăiai? Și cât de greu este, pentru un bărbat, să facă acest lucru?

Alin Oprea: Am mascat nefericirea foarte mulți ani, aproape 23. Și paradoxul este că, deși am încercat să o ascund, nu cred că am reușit cu adevărat. Omul poate să zâmbească, poate să cânte, poate să apară în fața publicului impecabil, dar sufletul are felul lui de a spune adevărul. Pentru un bărbat este foarte greu, mai ales pentru că societatea îl învață de mic să nu se plângă, să nu arate că suferă, să fie tare, să ducă. Dar există un preț. Când ascunzi prea mult timp durerea, ea nu dispare. Se adună în tine. De aceea, astăzi cred că adevărata putere nu este să pari invulnerabil, ci să ai curajul să fii sincer cu tine însuți.

CANCAN.RO: A existat vreun moment în viață ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

Alin Oprea: Da, desigur. Ar fi fals să spun că nu. Anii tinereții au fost marcați și de o anumită formă de aroganță. Succesul a venit enorm și foarte brusc. Sume mari de bani câștigate într-un timp foarte scurt, faimă incredibilă, concerte, aplauze, recunoaștere, oameni care te priveau altfel. Toate acestea m-au făcut, la un moment dat, să gestionez greu tentația de a mă considera „cineva”. Lucrurile s-au schimbat odată cu maturizarea și cu înțelegerea faptului că recunoașterea valorii și a muncii mele este o binecuvântare, nu un motiv de superioritate. Ea trebuie purtată cu modestie, smerenie și respect, nu cu mândrie și aroganță. Acesta este punctul în care încerc să trăiesc astăzi.

CANCAN.RO: Când ai trait cel mai greu moment din viață?

Medana Oprea: Cel mai greu moment din viața mea a fost acela în care am înțeles că, uneori, poți pierde nu doar un om, ci și imaginea unei vieți pe care ai crezut că o vei trăi până la capăt. A fost o perioadă în care am simțit multă durere, confuzie și nevoia de a mă regăsi. Dar cred că tocmai astfel de încercări te obligă să te privești cu sinceritate, să îți aduni puterea și să alegi să nu rămâi blocat în ceea ce te rănește. Am învățat că poți merge mai departe chiar și atunci când nu ai toate răspunsurile, iar timpul, credința și iubirea oamenilor care îți sunt aproape pot transforma o rană într o formă de maturizare. Astăzi privesc acea perioadă cu mai multă liniște. Nu pentru că a fost ușor, ci pentru că m-a adus mai aproape de mine, de ceea ce merit și de felul în care vreau să îmi trăiesc viața. Însă cel mai mare cutremur sufletesc a fost momentul în care am fost aproape să o pierd pe mama mea. Atunci am înțeles, cu o intensitate pe care nu o pot descrie pe deplin, cât de fragil este totul și cât de puțin trebuie să amânăm iubirea, recunoștința și timpul petrecut cu cei dragi. A fost o teamă profundă, care m-a făcut să simt că lumea mea s-ar putea schimba într-o clipă.

Pasiunea lor: „Împreună sprijinim animalele fără stăpân”

CANCAN.RO: Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

Alin Oprea: Lumea poate nu știe cât de mult mă bucură să pot ajuta. M-am implicat în proiecte filantropice și umanitare, am ajutat copii, vârstnici, oameni cu probleme de sănătate sau sociale, iar împreună cu Medana sprijinim și animalele fără stăpân. Sunt, de mic, un căutător al tainelor lumii. Sunt curios, învăț mereu, mă fascinează tot ce ține de om, de viață, de suflet, de sens. Fac sport, am grijă de alimentație, caut să evoluez și să devin, clipă de clipă, o variantă mai bună a mea. Iar compusul și cântatul nu sunt pentru mine doar o profesie. Sunt vocație, terapie și rugăciune. Bucuria de a fi pe scenă și de a aduce emoție în sufletele oamenilor este o minune pentru care sunt profund recunoscător.

Cel mai cumplit moment pentru Alin Oprea: „Concerte zero, activitate zero, venituri zero”

CANCAN.RO: Profesional vorbind, când ai avut cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai rău?

Alin Oprea: Cel mai bun moment al carierei a fost perioada în care, alături de Talisman, am depășit toate recordurile existente până atunci și, în multe privințe, chiar și de după. Au fost ani în care am fost locul întâi în toate topurile, ani în care am primit Disc de Platină, premii pentru Cea Mai Bună Formație din România, am avut piese considerate printre cele mai iubite cântece românești. Milioane de albume vândute, zeci de stadioane pline, turnee internaționale și o iubire uriașă din partea publicului. Era o perioadă în care onorariile nu se plăteau în plicuri, ci în genți cu bani. A fost o nebunie frumoasă, greu de descris pentru cine nu a trăit acei ani. Cel mai greu moment profesional a fost pandemia. Dintr-odată, totul s-a oprit. Concerte zero, activitate zero, venituri zero. Dar acea perioadă, oricât de grea a fost, m-a obligat să caut alternative, să înțeleg investițiile, veniturile pasive și felul în care poți construi o formă de siguranță dincolo de scenă. Astăzi sunt recunoscător și pentru acea lecție, pentru că m-a făcut mai matur și mai atent cu viitorul meu.

CANCAN.RO: Pari o femeie calmă, liniștită. Se mai întâmplă să te și enervezi?

Medana Oprea: Se întâmplă, bineînțeles. Cred că aparența de calm vine mai ales din faptul că nu îmi place să reacționez imediat la orice și încerc să aleg ce merită, cu adevărat, energia mea. Dar sunt om, am și eu momente în care mă aprind, mai ales când simt lipsă de respect, nedreptate sau când este atins cineva drag mie. Nu sunt genul care face scandal din nimic, însă nici nu pot rămâne indiferentă atunci când ceva mă doare sau mă revoltă. Diferența este că, după ce trece primul impuls, prefer să mă așez, să analizez și să spun lucrurilor pe nume. Cred că adevărata putere nu este să nu te enervezi niciodată, ci să nu lași furia să decidă în locul tău.

O excursie pierdută, o iubire pe viață: „Am făcut apoi toate demersurile pentru recuperarea celor 12.000 de euro”

CANCAN.RO: Care a fost cea mai frumoasă surpriză pe care ți-a facut-o Alin? Sau cel mai emoționat, spontan moment?

Medana Oprea: Cel mai emoționant moment a fost atunci când m-a cerut pentru prima dată în căsătorie, chiar de ziua lui, în anul 2019. A fost un gest atât de intim și de încărcat de sens, cu atât mai mult cu cât, în loc de verighete, ne-am făcut unul altuia cadou două rozare superbe din aur cu onix, fiecare având o cruce și o inimioară pe care scrie „Te iubesc.” Pentru mine, au rămas simbolul unei promisiuni făcute din inimă. La un an de relație, pe 1 mai 2020, Alin pregătise pentru mine un concediu de vis. Alesese cu multă grijă câteva dintre cele mai faimoase hoteluri din lume, câteva zile în Singapore, apoi în Bali, alte două hoteluri la fel de celebre, atât în zona de munte, cât și la mare. Era un dar gândit până în cele mai mici detalii, o experiență pe care urma să o trăim împreună. Numai că eram chiar în perioada pandemiei, iar cu doar două zile înainte de plecare s-au anulat toate zborurile. Am făcut apoi toate demersurile pentru recuperarea celor 12.000 de euro, iar suma a rămas, într-un fel cu totul aparte, cadoul meu pentru aniversarea primului an, din partea lui Alin. Poate că nu am ajuns atunci în Bali, dar intenția lui, grija cu care pregătise fiecare detaliu și dorința de a mă face fericită au rămas pentru mine partea cea mai prețioasă a acelui dar. Apoi a urmat nunta noastră, care a fost, la rândul ei, unul dintre cele mai frumoase daruri pe care mi le putea face. Eu am mers aproape ca un invitat, pentru că Alin s-a ocupat de absolut tot. A vrut să mă scutească de orice moment stresant și să transforme ziua aceea într-un cadou de suflet pentru mine. Cred că acesta este felul lui de a mă iubi: atent, protector și profund implicat în lucrurile care mă fac fericită.

CANCAN.RO: Au trecut deja 4 ani de când ați spus DA. Ce s-a schimbat?

Alin Oprea:S-a schimbat felul în care vedem viața. Am ales căsătoria, nu concubinajul. Am ales să facem echipă, nu independență în doi. Am ales să mergem pe același drum, mână în mână, până la capăt. Ne oferim iubire, respect și protecție reciprocă. Încercăm să ne trăim viața frumos, cu eleganță, cu bucurie și cu grijă unul față de celălalt. Luptăm zilnic pentru a menține și a perfecționa relația noastră. Petrecem cât mai mult timp împreună și nu lăsăm niciodată garda jos când vine vorba despre noi, pentru că o relație frumoasă nu se întreține singură. Ea trebuie îngrijită, protejată, hrănită. Iar noi asta încercăm să facem în fiecare zi.

CANCAN.RO: Care sunt primele 3 cuvinte care-ți vin în minte atunci când îl privești pe Alin?

Medana Oprea: Iubire, siguranță, acasă. Când îl privesc pe Alin, dincolo de omul pe care îl vede publicul, îl văd pe bărbatul care mi-a adus liniște, protecție și sentimentul acela rar că nu trebuie să duc totul singură. Pentru mine, el înseamnă iubire, pentru că mă face să mă simt aleasă în fiecare zi, siguranță, pentru că știu că îmi este alături, și acasă, pentru că oriunde suntem împreună, acolo simt că îmi este locul.

CANCAN.RO: Alin, te rog să-mi spui tot ce ai de promovat în perioada următoare.

Alin Oprea: În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor mei dragi din România și din diaspora pentru susținerea necondiționată pe care am simțit-o timp de peste 30 de ani alături de Talisman. Ei ne-au ridicat, ei ne-au dat nume, ei ne-au susținut la bine și la greu. Lor le datorăm totul. „Românii mei” nu reprezintă pentru mine un simplu public sau niște fani. Eu îi consider prietenii mei de suflet. Și, pentru mine, așa va rămâne până la capăt. În continuare, merg mai departe cu muzica, cu scena, cu proiectele mele de suflet, cu piesele care au făcut istorie și cu energia unui om care încă are foarte multe de spus și de dăruit. Atâta timp cât Dumnezeu îmi dă glas, putere și oameni în fața cărora să cânt, voi merge mai departe cu aceeași recunoștință.

CANCAN.RO: Poezia a devenit o parte importantă din identitatea ta artistică. Ai publicat trei volume de poezie, ai câștigat Marele Premiu la un festival internațional de carte și arte, iar astăzi ești membră a Uniunii Naționale a Scriitorilor din Spania. Volumele tale se regăsesc atât în librării, cât și în importante biblioteci din Spania. Ce înseamnă pentru tine această recunoaștere și ce loc ocupă poezia în viața ta?

Medana Oprea: Poezia nu a fost niciodată pentru mine doar un exercițiu literar sau o formă de expunere. Este locul în care pot spune, cu sinceritate, lucruri pe care uneori viața de zi cu zi nu le poate cuprinde. În versuri se adună emoțiile mele, fragilitățile, întrebările, iubirea, credința și tot ceea ce simt cu adevărat. Am publicat până acum trei volume de poezie: „Povestea Eternei Iubiri”, „Iubirea, icoană de cristal” și „Las Flores del Amor”, volum apărut în limba spaniolă. Fiecare dintre ele poartă o parte din drumul meu interior și o etapă distinctă a felului în care am înțeles iubirea, viața și propria devenire. Mă bucură că versurile mele au ajuns dincolo de granițe și că pot reprezenta, prin ceea ce scriu, o parte din sensibilitatea românească într-un spațiu literar internațional. Faptul că am câștigat Marele Premiu la Madrid, la un Festival Internațional de Carte și Arte numit CultuRo, a fost o confirmare profund emoționantă, nu doar pentru mine, ci și pentru munca, sensibilitatea și curajul de a mă arăta prin cuvinte. Apartenența la Uniunea Națională a Scriitorilor din Spania reprezintă, pentru mine, o mare onoare și o responsabilitate frumoasă. Poezia ocupă un loc esențial în viața mea. Este felul meu de a transforma trăirile în lumină, de a păstra amintiri, de a vindeca și de a lăsa, poate, în sufletul celor care citesc o emoție care să îi însoțească.

CANCAN.RO: Ai urcat pe podiumul Bukarest Fashion Week, dar și la alte festivaluri prestigioase de modă din România, iar în perioada următoare urmează noi apariții. Ce înseamnă pentru tine această latură a imaginii tale publice și cum te pregătești pentru prezentările care urmează?

Medana Oprea Pentru mine, aparițiile pe podium nu țin doar de modă, ci și de exprimare, de atitudine și de felul în care o femeie își poartă povestea. Am avut bucuria de a urca pe podiumul Bukarest Fashion Week, într-un context elegant și profesionist, iar experiența m-a făcut să privesc această zonă cu și mai multă deschidere. Îmi plac prezentările de modă pentru energia lor aparte, pentru creativitate și pentru emoția de a susține munca unor designeri celebri, precum buna mea prietenă, Sonia Trifan, care transformă orice idee într-o apariție memorabilă. În perioada următoare urmează noi apariții, pe care le privesc cu entuziasm și recunoștință: Final Fest Sibiu și La Belle Époque de la Mode. Pentru mine, cel mai important este să mă simt bine în ceea ce port, să respect viziunea designerului și să urc pe podium cu naturalețe, încredere și feminitate.

CANCAN.RO: După opt ani de relație, cum vă manifestați iubirea atunci când activitatea profesională vă ține la distanță? Cum reușiți să păstrați apropierea, chiar și în zilele în care nu sunteți împreună?

Medana Oprea: După aproape opt ani, cred că iubirea noastră se vede tocmai în lucrurile mici, în felul în care ne căutăm chiar și atunci când activitatea profesională ne ține la distanță. Nu lăsăm niciodată zilele aglomerate să devină o scuză pentru răceală sau absență. Ne scriem, ne auzim, ne trimitem mesaje simple, dar pline de sens. Chiar în această dimineață, Alin mi-a scris: “Bună dimineața, bebelina mea frumoasă. Mi-e dor de bebelina mea, abia aștept să o țin în brățică.” Sunt cuvinte care pot părea mici sau deplasate pentru alții, dar pentru mine spun foarte mult. Îmi arată că, dincolo de ani, de responsabilități, de apariții publice și de ritmul nostru profesional, am rămas doi oameni care își simt lipsa și care își păstrează tandrețea. Cred că apropierea nu ține doar de prezența fizică, ci de grija constantă de a nu îl lăsa pe celălalt să se simtă singur. Iar noi ne întoarcem mereu unul spre celălalt, cu dor, cu bucurie și cu aceeași emoție de la început.

CANCAN.RO: Vorbești adesea cu multă emoție despre copiii tăi, despre Alin și despre oamenii pe care îi iubești. Ce înseamnă familia pentru tine și cât de important este acest sprijin în tot ceea ce construiești, personal și profesional?

Medana Oprea: Pentru mine, familia este centrul vieții mele. Este locul în care mă întorc după orice reușită, după orice zi grea, după orice emoție. Dincolo de proiecte, apariții publice și tot ceea ce construiesc profesional, familia rămâne ceea ce îmi dă sens, echilibru și putere. Alin, Darius și Daria sunt oamenii mei cei mai dragi, iar cățeii noștri, Hugo și Runa, sunt cele mai pure sufletele care îmi păstrează vibrația la cel mai înalt nivel. Faptul că suntem împreună, că ne susținem, că ne bucurăm unii de alții și că ne putem baza unul pe celălalt este cea mai mare binecuvântare pentru mine. Îmi place să știu că acasă există mereu iubire, râsete, discuții, mici tachinări și acel sentiment de apartenență pe care nu îl poate înlocui nimic. Cred că un om poate avea multe împliniri, dar dacă nu are cu cine să le împartă, ele rămân incomplete. Familia este rădăcina mea, liniștea și motivul pentru care îmi doresc să devin, în fiecare zi, o versiune mai bună a mea.

Alin Oprea vorbește despre Darius și Daria: „Nu am încercat niciodată să înlocuiesc pe nimeni”

CANCAN.RO: Ce înseamnă pentru tine familia pe care o ai astăzi alături de Medana, Darius și Daria? Cum ai construit această legătură atât de apropiată cu copiii ei, dincolo de orice legătură de sânge?

Alin Oprea: Pentru mine, familia nu se definește prin sânge, ci prin iubire, prezență, responsabilitate și felul în care alegi să fii acolo, zi de zi, pentru cei dragi ai tăi. Medana, Darius și Daria sunt familia mea, iar legătura dintre noi s-a construit firesc, în timp, din încredere, respect, momente împărtășite și multă afecțiune. Nu am încercat niciodată să înlocuiesc pe nimeni. Mi-am dorit doar să fiu un om pe care ei să se poată baza, un sprijin real, un prieten matur, un reper atunci când au nevoie. Iar faptul că Darius și Daria m-au primit în viața lor cu atâta deschidere este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le am. Mă bucur să îi văd crescând, să le fiu alături la reușite, la emoții, la întrebări și la momentele importante din viața lor. Pentru mine, să îi pot proteja, încuraja și iubi este o responsabilitate pe care o port cu recunoștință. Familia noastră este construită prin alegere, iar tocmai această alegere o face atât de puternică.

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