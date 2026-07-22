Doliu în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât

Un jurnalist sportiv italian a fost descoperit carbonizat pe un câmp din Eboli, provincia Salerno, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime.

Moartea lui Luca Esposito, fondatorul platformei TuttoSalernitana, a produs un șoc în presa sportivă italiană, trupul său fiind găsit într-o zonă izolată în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Doliu în presă

Primele concluzii ale anchetei indică un act de o violență extremă. Esposito ar fi fost împușcat în ceafă, iar corpul i-ar fi fost incendiat ulterior, într-o încercare de a șterge urmele. Starea cadavrului a îngreunat identificarea, însă mașina abandonată în apropiere a permis stabilirea rapidă a identității.

Luca Esposito, pe numele real Luigi Esposito, era originar din Nocera Inferiore și locuia în Fisciano. Avea 53 de ani și era înscris în Registrul Jurnaliștilor Publiciști din Campania din 2012. Cu studii în Biologie și Litere, s-a impus în presa sportivă ca fondator și redactor-șef al TuttoSalernitana, colaborând și cu Tuttomercatoweb și postul Otto Channel. Era prezent constant la meciurile de pe stadionul „Romeo Menti”, urmărind îndeaproape evoluțiile echipei Salernitana.

Jurnalistul italian Luca Esposito a fost omorât şi incendiat

Moartea sa a îndoliat presa sportivă italiană, numeroși colegi și oficiali din fotbal exprimându-și regretul. Directorul Otto Channel, Pierluigi Melillo, a transmis:

„Suntem șocați și îndurerați. Era un comentator incomod, dar niciodată banal”.

Cazul a intrat și în atenția Federației Europene și Internaționale a Jurnaliștilor, care solicită o investigație completă pentru a stabili dacă decesul are legătură cu activitatea profesională a lui Esposito. Procurorii analizează atât cariera, cât și viața personală a jurnalistului, iar ancheta este desfășurată sub acuzația de omor cu premeditare. Autoritățile fac apel la persoanele care pot oferi informații relevante.

CITEŞTE ŞI: Doliu în lumea sportului! Olaf Tufte, dublu campion olimpic la canotaj, a murit la 50 de ani

Un bărbat a murit pe Valea Oltului, sub privirea neputincioasă a fiicei sale. Un bolovan desprins de pe versant a căzut peste mașină