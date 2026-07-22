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Zi importantă pentru Biserica Ortodoxă Română. Patriarhul Daniel a împlinit 75 de ani

De: Denisa Crăciun 22/07/2026 | 16:31
Zi importantă pentru Biserica Ortodoxă Română. Patriarhul Daniel a împlinit 75 de ani
Patriarhul Daniel a împlinit 75 de ani
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Este o zi importantă pentru Biserica Ortodoxă Română. Patriarhul Daniel a împlinit miercuri, 22 iulie, 75 de ani. Biroul de Presă a anunțat prin intermediul unui mesaj că bărbatul își va serba ziua de naștere prin muncă, participând la o ședință organizată de Preafericirea Sa

Patriarhul Daniel a împlinit vârsta de 75 de ani, însă nici în această zi de sărbătoare nu și-a luat pauză. Acesta va participa miercuri, 22 iulie, la o ședință de lucru, acolo unde se va discuta despre Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși care se va desfășura în perioada 31 august – 3 septembrie 2026. Evenimentul a fost inițiat de Preafericirea Sa.

Cine este Patriarhul Daniel

Patriarhul Daniel s-a născut în data de 22 iulie 1951 la Dobroești, județul Timiș. Anii copilăriei i-a petrecut în satul natal, crescând cu valori tradiționale românești, cu iubire și educație. În anul 1970 a fost admis la Institutul Teologic Ortodox din Sibiu, acolo unde și-a pus bazele teologiei. Ulterior, și-a susținut doctoratul în Capitală, iar apoi și-a continuat specializarea în Franța și Germania. Între anii 1980 și 1988 a fost lector la Institutul Ecumenic de la Bossey, din Elveția, iar în vara anului 1987 a ales calea monahală, la Mănăstirea Sihăstria de către Sf. Cuv. Cleopa, primind numele Daniel.

În anul 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost, de asemenea, anul în care Biserica din România a început demersuri de înnoire, consolidare și extindere de edificii, instituții și direcții misionare.

Realizările Patriarhului Daniel

Printre primele realizări se numără înființarea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, a început demersurile pentru alegerea proiectului Catedralei Naționale, a cărei piatră de temelie a fost pusă în 2011. Altarul a fost sfințit în 2018, Anul Centenar al Marii Uniri, iar pictura în 2025.

De asemenea, în anul 2008 au fost înființate Agenția de Pelerinaj Basilica Travel, Editurile Basilica și Trinitas ale Patriarhiei Române, precum și Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. În anii următori a fost înființată Imprimeria Pharos din Popeşti-Leordeni și modernizată Tipografia Cărţilor Bisericești, au fost modernizate Biblioteca Sf. Sinod, Palatul Patriarhiei, transformat în centru de conferințe.

În plus, la acestea se adaugă inițiative de consolidare a culturii și educației creștin-ortodoxe în Biserica Ortodoxă Română: concursuri anuale de cateheză, de muzică bisericească și de iconografie; înființarea Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București; inițierea Întâlnirilor Internaționale ale Tinerilor Ortodocși.

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