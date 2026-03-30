Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România, momentul în care „Grădina Maicii Domnului” a vrut să arate Occidentului cine este

În mai 1999, România a trăit unul dintre cele mai puternice momente simbolice din istoria sa recentă: vizita Papei Ioan Paul al II-lea, prima a unui Suveran Pontif într-o țară majoritar ortodoxă după Marea Schismă. Dincolo de dimensiunea religioasă, evenimentul a avut o greutate politică și diplomatică uriașă.

România încerca atunci, cu toate forțele, să intre în NATO și în Uniunea Europeană și să convingă lumea occidentală că, deși se află în estul Europei, aparține prin istorie, cultură și aspirație spațiului occidental.

Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România

Vizita Papei Ioan Paul al II-lea a fost o mare sărbătoare religioasă, dar și un mesaj politic de mare finețe. Ea a venit într-un moment în care statul român încerca să se repoziționeze după comunism, să își consolideze democrația și să își afirme fără echivoc identitatea europeană. În 1999, Bucureștiul avea nevoie de semne puternice de recunoaștere internațională, iar sosirea Papei a fost exact un asemenea semn. A contat pentru catolici, dar și pentru întreaga țară.

În România, catolicii reprezentau atunci între 4,5% și 5,5% din populația stabilă. Era, așadar, limpede că vizita depășea granițele unei simple întâlniri confesionale. Miza era mai largă: dialog între Biserici, reconectare la Europa, afirmarea libertății religioase după deceniile de comunism și, nu în ultimul rând, imaginea unei Românii capabile să joace un rol de punte între Orient și Occident.

De altfel, exact această idee a fost formulată și de Papa Ioan Paul al II-lea în discursul său, atunci când a numit România „țară punte între Orient și Occident” și a rostit formula care avea să rămână în memoria colectivă: „Grădina Maicii Domnului”. Din acel moment, expresia a devenit mai mult decât un compliment protocolar. A devenit o marcă afectivă, spirituală și identitară.

De ce a fost vizita una istorică

Istoria a stat în picioare în acele zile de mai. Pentru prima dată după ruptura dintre Roma și Constantinopol din 1054, un Papă pășea într-o țară majoritar ortodoxă. Faptul că acest lucru s-a întâmplat în România a contat enorm. Nu la Moscova, nu la Belgrad, nu într-un spațiu catolic din estul Europei, ci la București. Pentru Vatican, era un pas ecumenic major. Pentru România, era o consacrare.

În același timp, vizita avea o încărcătură aparte pentru comunitatea catolică din țară. Înalții prelați catolici au insistat ani la rând pentru această venire. Conferința Episcopilor Catolici din România îl invitase pe Sfântul Părinte încă din 1990. Pentru Biserica Romano-Catolică și pentru Biserica Greco-Catolică, prezența Papei însemna confirmare, întărire în credință și o recunoaștere publică a suferințelor îndurate sub comunism.

Șerban Tarciziu, decan al Facultății de Teologie Didactică din Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfânta Tereza”, vorbea atunci despre o „confirmare a catolicității noastre”, subliniind că întâlnirea cu Papa reprezenta legătura vie dintre Biserica locală și Biserica universală. La rândul său, vicarul general greco-catolic Cristian Sabău vedea în această venire mai ales o vizită ecumenică, nu una pastorală propriu-zis, tocmai pentru că programul era concentrat strict la București și încărcat de întâlniri oficiale cu ierarhia ortodoxă și cu autoritățile statului.

De ce a rămas Papa doar la București

Una dintre marile tensiuni din jurul vizitei a fost legată de limitarea ei la București. Comunitățile catolice din Moldova și Transilvania își doreau cu putere să îl aibă pe Papa în mijlocul lor. Ar fi fost firesc, mai ales în condițiile în care acolo existau nuclee romano-catolice și greco-catolice foarte puternice. Cu toate acestea, programul a rămas restrâns la Capitală.

Din mărturiile și pozițiile publice ale vremii reieșea limpede că ierarhia catolică din România ar fi dorit o desfășurare mai amplă. ÎPS Ioan Robu și ceilalți episcopi nu și-au ascuns regretul că Moldova și Transilvania rămân în afara traseului papal. Explicația dominantă a fost aceea că partea ortodoxă a acceptat vizita numai în anumite condiții, iar cea mai importantă dintre ele a fost limitarea spațiului și timpului.

Așadar, venirea Papei a fost și un exercițiu delicat de echilibru. România voia vizita. Președinția și Guvernul o susțineau. Catolicii o doreau extinsă. Vaticanul a acceptat compromisul. Biserica Ortodoxă Română a consimțit în formatul minim. Din acest joc de tensiuni a ieșit, totuși, un eveniment colosal.

România care voia să intre în NATO și în UE

Contextul extern al vizitei este esențial. În 1999, România făcea eforturi intense pentru a fi acceptată în structurile euro-atlantice. Era perioada în care Bucureștiul încerca să demonstreze că este un stat democratic, predictibil, capabil de reconciliere, tolerant religios și orientat ferm spre Vest.

Președintele Emil Constantinescu a insistat în discursurile sale asupra identității europene a României, asupra latinității sale și asupra rolului jucat de Papa Ioan Paul al II-lea în căderea comunismului. Prezența Suveranului Pontif era prezentată ca o onoare spirituală și ca o recunoaștere a „orientării democratice a României”.

În plus, totul se petrecea pe fondul războiului din Iugoslavia, care transforma întreaga regiune într-un spațiu tensionat și nesigur. În acest climat, vizita papală oferea României șansa de a apărea ca un loc al păcii, al dialogului și al echilibrului. Pentru o țară care voia să fie primită în familia occidentală, imaginea conta enorm.

Filmul primei zile: de la Băneasa la Patriarhie

Prima zi a vizitei, 7 mai 1999, a fost o desfășurare de emoție, protocol și simbol.

La ora 8:50, avionul care îl aducea pe Papa Ioan Paul al II-lea decola de la Fiumicino, din Roma, spre București. În Capitală, încă de la ora 10 dimineața, oamenii începuseră să se adune pe traseul coloanei oficiale, în așteptarea papamobilului din care Suveranul Pontif urma să binecuvânteze mulțimea. În jurul orei 11:45, la Aeroportul Băneasa erau deja prezente personalitățile care urmau să îl întâmpine: președintele Emil Constantinescu, Patriarhul Teoctist, nunțiul apostolic, mitropoliți, episcopi, membri ai Sfântului Sinod și ierarhi catolici și greco-catolici.

La ora 12:04, avionul Alitalia a aterizat. Câteva minute mai târziu, Papa a coborât scara aparatului și, ajuns pe pistă, a sărutat pământul României. A fost unul dintre gesturile sale emblematice, repetat în toate țările vizitate, dar la București a avut o forță specială. Era salutul unui pelerin, dar și consfințirea simbolică a unui moment istoric.

A urmat ceremonia oficială. S-au intonat imnurile, s-au rostit discursurile, iar președintele Constantinescu a subliniat dimensiunea excepțională a acelei zile: prima vizită a unui succesor al lui Petru într-o țară majoritar ortodoxă. La rândul său, Patriarhul Teoctist a vorbit despre începuturile creștinismului românesc, despre martiri, despre sfinți și despre speranța unei apropieri între Biserici.

Dar momentul care a electrizat atmosfera a fost discursul Papei. Ioan Paul al II-lea a vorbit în limba română, integral, spre entuziasmul celor prezenți. Gestul a fost primit cu aplauze și emoție autentică. El a vorbit despre suferințele secolului XX, despre martirii comunismului, despre libertatea recâștigată după 1989 și despre locul României în Europa. Tot atunci a rostit faimosul pasaj în care a numit România „țară punte între Orient și Occident” și „Grădina Maicii Domnului”.

Îmbrățișarea de la Patriarhie

După ceremonia de la aeroport, coloana oficială s-a deplasat spre Patriarhia Română. Pe traseu, Papa a binecuvântat mulțimea adunată de o parte și de alta a drumului. La Catedrala Patriarhală îl așteptau zeci de mii de credincioși.

Acolo s-a oficiat slujba de întâmpinare de către Patriarhul Teoctist și ierarhii Bisericii Ortodoxe Române. Papa a urmărit totul cu atenție, într-un moment de o densitate simbolică uriașă. Imaginile cu cei doi ierarhi îmbrățișându-se aveau să facă înconjurul lumii. Era fotografia unei posibile reconcilieri între două tradiții creștine despărțite de aproape un mileniu.

În discursul său de la Patriarhie, Teoctist și-a exprimat speranța că prezența Papei va fi un bun prilej pentru mărturia comună în favoarea păcii și pentru apropierea dintre Biserici. Ioan Paul al II-lea a vorbit despre istoria creștinismului românesc, despre martiri, despre persecuțiile comuniste și despre nevoia unei noi epoci de colaborare.

În acea după-amiază a avut loc și întâlnirea privată dintre Papă și Patriarh, la Reședința Patriarhală. Faptul că presa și autoritățile politice nu au avut acces la discuții a dat întâlnirii și mai multă greutate. Se vedea clar că miza depășea protocolul.

Întâlnirea cu episcopatul catolic și seara de la Cotroceni

După un scurt răgaz la Nunțiatura Apostolică, Papa s-a întâlnit cu episcopatul catolic din România. A fost partea mai discretă, dar extrem de importantă pentru comunitățile catolice locale. Era întâlnirea pastorală pe care o așteptaseră ani la rând.

Seara, Suveranul Pontif a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost primit oficial de președintele Emil Constantinescu, în prezența liderilor politici, a corpului diplomatic, a reprezentanților cultelor și ai societății civile. Acolo, mesajul a fost din nou clar: România aparține Europei prin istorie și cultură și are nevoie de sprijin pentru integrarea în structurile europene.

Papa a făcut apel la comunitatea internațională să sprijine dezvoltarea economică a României și integrarea ei în Europa. Acesta nu a fost un detaliu secundar, ci unul dintre cele mai importante semnale ale vizitei. Cu alte cuvinte, Ioan Paul al II-lea a venit să binecuvânteze și să legitimeze, moral și simbolic, drumul occidental al României.

O vizită ecumenică, nu strict pastorală

Discuția despre natura vizitei a rămas una relevantă. Pentru mulți catolici, faptul că Papa nu a mers la Iași, la Blaj sau în alte centre importante a fost o durere reală. Cristian Sabău observa limpede că o adevărată vizită pastorală ar fi presupus prezența Papei în mai multe provincii istorice, întâlniri directe cu comunitățile locale și o acoperire mai largă a spațiului catolic românesc.

Prin urmare, vizita din 7-9 mai 1999 a fost percepută în primul rând ca una ecumenică. Ea a fost construită în jurul întâlnirii cu Biserica Ortodoxă Română, al contactului cu autoritățile statului și al unui mesaj general de reconciliere. Tocmai de aceea a fost atât de importantă pentru imaginea României în lume.

Cum a văzut presa internațională momentul

Mass-media străină a înțeles imediat caracterul excepțional al evenimentului. Televiziuni europene precum RAI UNO, TVE și Euronews au insistat asupra faptului că Papa trecea pentru prima dată „cortina de fier” a ortodoxiei și că vizita sa urmărea „cicatrizarea rănilor” trecutului și deschiderea unei noi epoci de colaborare între catolici și ortodocși.

Au fost subliniate mai ales trei lucruri: faptul că România era prima țară majoritar ortodoxă vizitată de Ioan Paul al II-lea, dimensiunea ecumenică a întâlnirii cu Patriarhul Teoctist și caracterul politic subtil al evenimentului, într-un moment în care țara căuta recunoaștere și sprijin internațional.

„Grădina Maicii Domnului”, formula care a rămas

Din toată această desfășurare de ceremonie, emoție și simboluri, nimic nu a rezistat mai puternic în memoria românilor decât expresia „Grădina Maicii Domnului”. Cuvintele Papei au funcționat ca o validare, ca o mângâiere și ca o misiune.

Într-o Românie care ieșise greu din comunism, care încerca să se refacă instituțional și moral, care voia să fie acceptată în NATO și în UE și care căuta repere, această formulă a dat sentimentul unei alegeri providențiale. A oferit o imagine luminoasă despre sine unei societăți încă nesigure.

Ce a lăsat în urmă vizita Papei Ioan Paul al II-lea

Vizita din mai 1999 nu a rezolvat toate tensiunile interconfesionale și nici nu a schimbat peste noapte raporturile dintre Biserici. Dar a deschis o ușă care până atunci părea încuiată. A arătat că dialogul este posibil. A dat curaj comunității catolice. A întărit profilul european al României. Și a oferit lumii imaginea unei țări capabile să găzduiască un moment istoric fără să se fractureze.

Pentru România, a fost mai mult decât o vizită papală. A fost o probă de identitate. O scenă pe care țara a încercat să spună lumii că nu este doar o geografie de frontieră, ci un spațiu de întâlnire. Între rituri, între memorii, între Est și Vest.

Iar când Papa Ioan Paul al II-lea a numit-o „Grădina Maicii Domnului”, România a primit nu doar o formulă memorabilă, ci și o oglindă în care a vrut să se privească multă vreme după aceea.

