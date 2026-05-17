Incident pe scena Eurovision 2026. Un cameraman s-a împiedicat și a căzut în timp ce filma

De: Irina Vlad 17/05/2026 | 13:42
Prestația artistică a lui Daniel Žižka din Cehia nu a decurs conform planului în marea finală a Eurovision de aseară. În timpul prezentării piesei „Crossroad”, compusă de Daniel împreună cu Viliam Béreš, echipa tehnică s-a confruntat cu unele dificultăți în timpul transmisiunii TV, fiind vizibile erori de imagine și linii pe ecran. De asemenea, un cameraman a avut un accident minor în timp ce filma.

Problemele tehnice au fost la ordinea zilei pentru reprezentantul Cehiei în timpul marii finale a concursului Eurovision de la Viena, în timpul interpretării piesei „Crossroads”. Defecțiuni vizuale și linii care apăreau pe ecran au distorsionat imaginea pentru spectatorii care urmăreau de acasă cea de-a 70-a ediție a show-ului.

Incident pe scena de la Eurovision 2026

Iar situația s-a agravat când un cameraman a devenit vizibil pe ecran și părea să se împiedice în timp ce filma în interiorul decorului cu oglinzi al scenei. Operatorul și-ar fi pierdut echilibrul și a căzut ușor în timp ce filma prezentarea, moment în care transmisia TV s-a întrerupt brusc.

După prestația lui Daniel, prezentatorul finalei Eurovision a spus: „O prestație vocală excelentă, dar au existat destul de multe probleme tehnice care nu s-au întâmplat la niciuna dintre repetiții. Imaginea distorsionată și cred că cameramanul din interiorul oglinzilor a căzut. Nu sunt foarte sigur. Dar Cehia nu va fi încântată de asta.”

Contul oficial al Cehiei la Eurovision a publicat o declarație online, alături de un clip în care se spunea: „Noi știm. Voi știți. Dar în seara asta nu contează camera pentru noi. Contează vocea lui Daniel. Și suntem al naibii de mândri de el.”

Fanii au observat incidentul și și-au împărtășit reacțiile pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, oficialii Eurovision au confirmat problemele tehnice, declarând că: „A existat o mică problemă cu camera în timpul interpretării piesei Cehiei la marea finală a celei de-a 70-a ediții a Concursului Eurovision. Interpretarea și sunetul artistului nu au fost afectate, așa că piesa nu va fi interpretată din nou.”

Daniel Žižka este un cântăreț și compozitor în vârstă de 23 de ani din Praga, care a studiat inițial teatru muzical înainte de a-și crea propria muzică, inspirată din propria viață. Vorbind înainte de concurs despre ceea ce speră să obțină din prestația sa la Eurovision, Žižka a spus: „Eurovisionul este o platformă uriașă și un spectacol de amploare. Dar ceea ce vreau să aduc acolo în principal este muzica și emoția. Nu vreau să concurez ascuns în spatele strălucirii și spectacolului. Vreau să rămân ferm fidel celui care sunt ca artist.”

