Acasă » Știri » Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a întâmplat în culise imediat după afișarea voturilor

Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a întâmplat în culise imediat după afișarea voturilor

De: Maria Iancu 17/05/2026 | 12:22
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Scandal uriaș după finala Eurovision 2026! România a primit doar 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova, deși publicul moldovean a votat complet diferit și a oferit punctajul maxim, 12 puncte. Diferența uriașă dintre votul telespectatorilor și cel al juriului a stârnit imediat reacții aprinse în online, iar mulți fani ai concursului au acuzat că ceva „nu se leagă” în modul în care au fost acordate notele. Chiar și reprezentanții televiziunii publice din Republica Moldova au fost surprinși de punctajul oferit României și ar fi discutat despre acest subiect imediat după anunțarea voturilor.

Scandalul a luat rapid amploare pe rețelele sociale, mai ales în contextul în care România a oferit Republicii Moldova punctaj maxim din partea juriului și încă 10 puncte din partea publicului. Mulți internauți au comparat situația cu alte controverse din anii trecuți de la Eurovision, concurs care a fost adesea acuzat că voturile sunt influențate și de relațiile dintre țări, nu doar de muzică.

Punctele pe care le-a primit România în finala Eurovision 2026

Ce spune Margarita Druță, prezentatoarea din Republica Moldova

Uimită de rezultat a fost și Margarita Druță, prezentatoarea din Republica Moldova care a anunțat punctajul în direct. Tânăra a povestit ulterior, într-un videoclip postat pe TikTok, că a avut un șoc în momentul în care a văzut că România a primit doar 3 puncte din partea juriului și a recunoscut că, pentru câteva clipe, s-a gândit chiar să refuze să mai intre în direct.

E ora 03:17 dimineața. Eu încă tremur ca o vargă și nu pot să îmi revin. Cu o oră în urmă s-a terminat Eurovisionul și eu am sentimente mixte, pentru că o parte din mine plânge de bucurie că s-a împlinit visul copilăriei mele. Eu de mic copil îmi doream să prezint punctajul Moldovei la Eurovision. (…) Dar altă parte din mine e devastată. Voi ați văzut ce punctaj a trebuit să prezint astăzi și, ca să fie clar, pentru că multă lume nu știe: omul care prezintă punctajul nu face parte din juriu, nu participă la stabilirea rezultatelor. Eu, când am primit rezultatul și am văzut România – 3 puncte, am avut o reacție de șoc. Câteva minute m-am retras. (…) L-am sunat pe domnul director de la TeleRadio Moldova și i-am zis: «Scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. Eu nu pot să mă uit în fața camerei când România are atât, mai ales într-un an în care România are o piesă atât de frumoasă». (…) Deci asta, să simți asta, e iadul. Tu vrei să ieși să citești punctajul, dar, pe de altă parte, ești prins în situația: ce fac acum? Voi cum ați fi procedat în cazul meu? Când tu știi că trebuie să prezinți niște puncte cu care tu personal nu rezonezi, dar asta e decizia juriului. Tu trebuie să o prezinți. (…) Cele 12 puncte ale mele merg spre România. Eu am susținut piesa și mă simt tristă că a fost așa. Sunt de acord că acest concurs nu este politic și că nu trebuie să îți susții vecinii doar pentru că sunt vecini. La televotul din partea Republicii Moldova, România a primit 12 puncte, deci votul juriului nu este egal cu cel al oamenilor din întreaga țară care au votat, a declarat Margarita Druță.

Ce s-a întâmplat în culisele Eurovision

Gabriel Fereșteanu, prezent la Viena pentru finala Eurovision 2026, a povestit ce s-a întâmplat imediat după afișarea voturilor și spune că inclusiv reprezentanții televiziunii publice din Republica Moldova au rămas surprinși de punctajul mic primit de țara noastră.

Potrivit acestuia, reacțiile din press center au fost unele de uimire, iar situația a ridicat și mai multe semne de întrebare în ceea ce privește modul în care juriul din Republica Moldova a decis să acorde doar 3 puncte României.

Cum să nu vorbim despre Moldova și cele trei puncte pe care le-am primit, oricât de mult aș evita și am evitat cât eram în press center-ul de la Viena. E evident că este subiectul momentului. Cum am primit trei puncte pe o piesă și o reprezentare atât de bună de la frații noștri moldoveni pe care noi am susținut cu 10 puncte.

Vreau să vă spun un lucru pe care nici nu știu dacă am voie să vi-l spun sau nu am voie să vi-l spun, dacă o să mai fiu acreditat sau nu anul viitor, nici măcar nu mai contează. Broadcaster-ul oficial, adică televiziunea publică din Moldova a avut masă lângă noi în press center și au venit după încheierea votului, fără să fie bucuroși că sunt în top 10, să ne spună că le pare foarte rău și că nu știu de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat și de ce am primit atât de puține puncte din partea Moldovei. O văd și pe Rita care a prezentat punctele pentru România în momentul ăsta pe TikTok, care e la fel de șocată ca toată lumea.

Ce s-a întâmplat? Cine a fost membru în juriu? De ce s-au dat trei puncte? Nu mai era vorba de vecinătate. Că dacă era vorba de vecinătate, am făcut noi o piesă proastă și Alexandra a avut o seară proastă și ne-au dat ei trei puncte, da, înțelegeam. Dar nu a fost asta.

Adică ne dă Luxemburgul 12 puncte și Moldova pe care noi am susținut, moldovenii nu ne dau punctele respective. E clar că va fi discuția momentului. Mă uitam și pe pagina TVR-ului ce s-a întâmplat.

Cred că există o explicație logică la treaba asta și nu știm de ce s-a întâmplat asta. Hai să ne bucurăm în schimb de locul 3 pe care l-aveam și să o felicităm pe Dara pentru locul 1, piesă scrisă tot de un român.

CITEȘTE ȘI: Mihai Trăistariu, reacție tranșantă după locul 3 al României la Eurovision: „Nu poți face EXPERIMENTE la un concurs de asemenea anvergură”

NU RATA: De asta a pierdut votul juriului? Alexandra Căpitănescu, acuzată că o copiază pe Lady Gaga. Detaliul observat de un celebru vocal coach la piesa de Eurovision

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision
Știri
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” azi-noapte la Eurovision
Știri
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” azi-noapte la Eurovision
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
Mediafax
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius,...
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
Click.ro
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș...
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | 635
BANCUL ZILEI | 635
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României ...
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” ...
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” azi-noapte la Eurovision
Ruxandra Luca s-a întors la Antena 1. Prima reacție după scandalul care a pus-o la zid
Ruxandra Luca s-a întors la Antena 1. Prima reacție după scandalul care a pus-o la zid
Test de perspicacitate | Poți găsi litera G în maximum 5 secunde? Doar 1% reușesc
Test de perspicacitate | Poți găsi litera G în maximum 5 secunde? Doar 1% reușesc
Scandal cu acuzații dure după ce Republica Moldova ne-a dat doar 3 puncte în finala Eurovision: „Să ...
Scandal cu acuzații dure după ce Republica Moldova ne-a dat doar 3 puncte în finala Eurovision: „Să vă fie rușine!”
Vezi toate știrile