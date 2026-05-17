Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” azi-noapte la Eurovision

În finala Eurovision 2026, la votul juriului, România a acordat 10 puncte Republicii Moldova, în timp ce vecinii de peste Prut s-au dezis de așa numitul „troc” din anii trecuți de la Eurovision. Cei 7 „magnifici” din juriu au oferit României doar 3 puncte, deși publicul moldovean a acordat punctajul maxim, 12 puncte.

Așa cum era de așteptat, în urma acestor punctaje s-au iscat numeroase discuții, contradicții și speculații legate de situația considerată fără precedent petrecută noaptea trecută în finala Eurovision. Punctajul acordat de Republica Moldova a stârnit nemulțumiri în rândul publicului, al artiștilor și al telespectatorilor, care aveau toate speranțele că cele 12 puncte vor ajunge la Alexandra Căpitănescu. România a primit doar 3 puncte din partea juriului din tara vecină, decizie care a șocat opinia publică, mai ales că piesa „Choke Me” a fost apreciată de publicul moldovean.

România, doar 3 puncte din parte juriului din Moldova

Cei 7 „magnifici” din juriul Republicii Moldova au oferit cele 12 puncte Poloniei, 10 puncte Israelului, 8 puncte Greciei, 7 puncte Bulgariei, 6 puncte Norvegiei, 5 puncte Cehiei, 4 puncte Australiei, 3 puncte României, 2 puncte Franței și un punct Italiei. Potrivit zdg.md, juriul din Moldova a avut următorii reprezentanți:

Andrei Zapșa, directorul general adjunct pentru dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”

Stanislav Goncear

Pavel Orlov, interpret, finalist în etapa națională Eurovision 2026

Ilona Stepan, dirijor

Corina Caireac

Victoria Cușnir, prezentatoare Radio Chișinău

În apărarea sa (și cel mai probabil a celorlați „complici”), Victoria Cușnir, crainica de la Radio Chișinău și membra juriului din Republica Moldova în finala de la Eurovision 2026, a încercat să „drege busuiocul”, după valul de reacții negative din România.

Ea a publicat un mesaj pe o rețea de socializare în care declară că „aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură”, cu mențiunea că „noi am jurizat ieri, nu azi, și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit”. Cu alte cuvinte, reprezentanta României ar fi cântat mai slab în semifinală decâd în finală (ziua jurizării).

„Pentru aceste discrepanțe de vot există fix doua soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceiași prestație pe care o vede publicul. Pentru ca ceea ce a fost cu o seara mai devreme, ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte buna. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificata într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului”, a scris membra juriului pe Facebook.

„S-au făcut de râs! Notele mari trebuiau date vecinilor”

Postarea Victoriei Crușnir a stârnit și mai multe reacții, de această dată în rândul publicului din Republica Moldova. Mesajul său a fost intens criticat de cei care consideră că punctajul juriului a fost complet nedrept și lipsit de o justificare clară.