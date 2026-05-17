Acasă » Știri » „Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision

„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision

De: Andreea Stăncescu 17/05/2026 | 12:18
Rușine! Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision
Scandal după punctajul Moldovei pentru România / Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

România a fost reprezentată la Eurovision Song Contest 2026 de artista Alexandra Căpitănescu, care a reușit o clasare remarcabilă, ocupând locul al treilea cu piesa „Choke me”. Performanța a fost bine primită de public și de fanii competiției, însă rezultatele votului acordat de juriile naționale au generat discuții aprinse, în special în legătură cu decizia juriului din Republica Moldova.

Potrivit presei din Republica Moldova, reacțiile din spațiul online au fost intense, numeroși internauți exprimându-și nemulțumirea față de modul în care au fost distribuite punctele, mai ales în ceea ce privește România. Jurnaliștii moldoveni au relatat că o parte semnificativă a comentariilor publicului a fost critică la adresa juriului, fiind puse sub semnul întrebării criteriile de evaluare și coerența deciziilor luate.

România a primit 3 puncte de la Republica Moldova

În finala competiției, juriul din Republica Moldova a acordat cel mai mare punctaj Poloniei, apoi Israel a primit un scor ridicat, de 10 puncte, urmat de Grecia, Bulgaria și Norvegia. Cehia, Australia și Franța s-au regăsit, de asemenea, pe lista țărilor punctate, însă România a primit trei puncte, fapt care a alimentat și mai mult controversele. Totodată, Ucraina nu s-a regăsit printre statele recompensate de juriul moldovean, aspect remarcat de internauți.

Situația a devenit și mai tensionată în contextul în care România a acordat Republicii Moldova unul dintre cele mai mari punctaje posibile, de 10 puncte, fiind un gest interpretat de mulți utilizatori ca un semn de susținere clară între cele două țări. În schimb, diferența dintre voturi a fost intens comentată, atât în România, cât și peste Prut, unde mulți au considerat rezultatul dificil de înțeles.

În mediul online au apărut numeroase reacții critice, utilizatorii punând la îndoială decizia juriului și solicitând mai multă transparență în procesul de vot. Presa din Republica Moldova a evidențiat faptul că dezbaterea a depășit zona muzicală, transformându-se într-o discuție amplă despre percepții, preferințe și relațiile culturale dintre cele două state.

CITEȘTE ȘI: De asta a pierdut votul juriului? Alexandra Căpitănescu, acuzată că o copiază pe Lady Gaga. Detaliul observat de un celebru vocal coach la piesa de Eurovision

Cine este Alexandra Căpitănescu, de fapt. Cum a devenit cunoscută în 2023, la Vocea României: parcursul complet | VIDEO

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a întâmplat în culise imediat după afișarea voturilor
Știri
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a întâmplat…
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” azi-noapte la Eurovision
Știri
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” azi-noapte la Eurovision
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
Mediafax
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius,...
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
Click.ro
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș...
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | 635
BANCUL ZILEI | 635
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a ...
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a întâmplat în culise imediat după afișarea voturilor
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” ...
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” azi-noapte la Eurovision
Ruxandra Luca s-a întors la Antena 1. Prima reacție după scandalul care a pus-o la zid
Ruxandra Luca s-a întors la Antena 1. Prima reacție după scandalul care a pus-o la zid
Test de perspicacitate | Poți găsi litera G în maximum 5 secunde? Doar 1% reușesc
Test de perspicacitate | Poți găsi litera G în maximum 5 secunde? Doar 1% reușesc
Scandal cu acuzații dure după ce Republica Moldova ne-a dat doar 3 puncte în finala Eurovision: „Să ...
Scandal cu acuzații dure după ce Republica Moldova ne-a dat doar 3 puncte în finala Eurovision: „Să vă fie rușine!”
Vezi toate știrile