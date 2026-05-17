„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision

România a fost reprezentată la Eurovision Song Contest 2026 de artista Alexandra Căpitănescu, care a reușit o clasare remarcabilă, ocupând locul al treilea cu piesa „Choke me”. Performanța a fost bine primită de public și de fanii competiției, însă rezultatele votului acordat de juriile naționale au generat discuții aprinse, în special în legătură cu decizia juriului din Republica Moldova.

Potrivit presei din Republica Moldova, reacțiile din spațiul online au fost intense, numeroși internauți exprimându-și nemulțumirea față de modul în care au fost distribuite punctele, mai ales în ceea ce privește România. Jurnaliștii moldoveni au relatat că o parte semnificativă a comentariilor publicului a fost critică la adresa juriului, fiind puse sub semnul întrebării criteriile de evaluare și coerența deciziilor luate.

România a primit 3 puncte de la Republica Moldova

În finala competiției, juriul din Republica Moldova a acordat cel mai mare punctaj Poloniei, apoi Israel a primit un scor ridicat, de 10 puncte, urmat de Grecia, Bulgaria și Norvegia. Cehia, Australia și Franța s-au regăsit, de asemenea, pe lista țărilor punctate, însă România a primit trei puncte, fapt care a alimentat și mai mult controversele. Totodată, Ucraina nu s-a regăsit printre statele recompensate de juriul moldovean, aspect remarcat de internauți.

Situația a devenit și mai tensionată în contextul în care România a acordat Republicii Moldova unul dintre cele mai mari punctaje posibile, de 10 puncte, fiind un gest interpretat de mulți utilizatori ca un semn de susținere clară între cele două țări. În schimb, diferența dintre voturi a fost intens comentată, atât în România, cât și peste Prut, unde mulți au considerat rezultatul dificil de înțeles.

În mediul online au apărut numeroase reacții critice, utilizatorii punând la îndoială decizia juriului și solicitând mai multă transparență în procesul de vot. Presa din Republica Moldova a evidențiat faptul că dezbaterea a depășit zona muzicală, transformându-se într-o discuție amplă despre percepții, preferințe și relațiile culturale dintre cele două state.

