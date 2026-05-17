Cine este Alexandra Căpitănescu, de fapt. Cum a devenit cunoscută în 2023, la Vocea României: parcursul cumplet | VIDEO

Alexandra Căpitănescu (23 de ani) face parte din generația tinerilor artiști români aflați la început de carieră. Deși experiența ei muzicală nu este una îndelungată, tânăra de 23 de ani a reușit să ducă România în atenția publicului internațional la Eurovision Song Constest 2026, unde a obținut locul trei.

După doi ani de absență, în finala de sâmbătă, 16 mai, a celei de-a 70-a ediții a concursului Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu a reușit să claseze România pe locul 3, după o interpretare electrizantă a piesei „Choke Me”, care a împărțit Europa în două.

Au fost momente pline de emoții și trăiri intense atât pentru artistă și trupa ei, cât și pentru publicul larg din fața micilor ecrane. Prestația Alexandrei Căpitănescu a reușit să atragă atenția publicului prin mesajul pe care piesa o transmite, cât și prin prezența scenică.

Cum a devenit cunoscută Alexandra Căpitănescu

Originară din Galați, Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută în anul 2023, odată cu participarea sa la Vocea României, unde a reușit să impresioneze juriul încă de la primele acorduri cântate la audițiile pe nevăzute.

Pasionată de științele exacte, dar și de muzică, în prezent, ea este studentă la Facultatea de Fizică de la Universitatea București. Pasiunea pentru muzică a descoperit-o de la vârsta de 10 ani, în timpul vacanțelor la bunicii de la țară, atunci când păsările și încerca să le imite cântecul.

„Sunt din Galați și sunt studentă la Facultatea de Fizică Universitatea din București. După ce termin facultatea o să devin fizician medical. O să lucrez în spitale, clinici, cu aparatură medicală sau pe medicină nucleară. Mereu am fost atrasă de științele exacte, dar încă nu sunt decisă dacă o să aleg muzică sau fizică. De când eram mică aveam o pasiune pentru muzică. Toate verile mi le petreceam la țară. Stăteam pe prispă și ascultam cum cântă păsările și încercam să le imit. Păsările au fost primii mei profesori de canto. Am venit la Vocea României să mă vadă oamenii, să văd cum reacționează când mă văd pe scenă. Este o oportunitate”, spunea Alexandra Căpitănescu înainte de prima prestație la Vocea României.

Participarea sa la Vocea României a reprezentat nu doar o provocare, ci și o oportunitate de a-și testa potențialul artistic în fața unui public atât de larg. De altfel, prestațiile ei din cadrul competiției au atras imediat atenția publicului și au transformat-o rapid într-una dintre cele mai urmărite concurente. De altfel, la doar 19 ani, ea a fost marea câștigătorea a sezonului 11. La trei ani de la momentul care a consacrat-o, Alexandra Căpitănescu a reușit să obțină cel mai bun punctaj din istoria României la Eurovision.

România s-a clasat pe locul al treilea la Eurovision. Alexandra Căpitănescu a obținut cel mai bun punctaj din istorie

De asta a pierdut votul juriului? Alexandra Căpitănescu, acuzată că o copiază pe Lady Gaga. Detaliul observat de un celebru vocal coach la piesa de Eurovision