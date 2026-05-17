Acasă » Știri » Cine este Alexandra Căpitănescu, de fapt. Cum a devenit cunoscută în 2023, la Vocea României: parcursul cumplet | VIDEO

Cine este Alexandra Căpitănescu, de fapt. Cum a devenit cunoscută în 2023, la Vocea României: parcursul cumplet | VIDEO

De: Irina Vlad 17/05/2026 | 10:52
Cine este Alexandra Căpitănescu, de fapt. Cum a devenit cunoscută în 2023, la Vocea României: parcursul cumplet | VIDEO
Cine este Alexandra Căpitănescu, de fapt. Cum a devenit cunoscută în 2023, la Vocea României: parcursul cumplet | VIDEO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Alexandra Căpitănescu (23 de ani) face parte din generația tinerilor artiști români aflați la început de carieră. Deși experiența ei muzicală nu este una îndelungată, tânăra de 23 de ani a reușit să ducă România în atenția publicului internațional la Eurovision Song Constest 2026, unde a obținut locul trei. 

După doi ani de absență, în finala de sâmbătă, 16 mai, a celei de-a 70-a ediții a concursului Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu a reușit să claseze România pe locul 3, după o interpretare electrizantă a piesei „Choke Me”, care a împărțit Europa în două.

Au fost momente pline de emoții și trăiri intense atât pentru artistă și trupa ei, cât și pentru publicul larg din fața micilor ecrane. Prestația Alexandrei Căpitănescu a reușit să atragă atenția publicului prin mesajul pe care piesa o transmite, cât și prin prezența scenică.

Sursa foto: Captură video

Cum a devenit cunoscută Alexandra Căpitănescu

Originară din Galați, Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută în anul 2023, odată cu participarea sa la Vocea României, unde a reușit să impresioneze juriul încă de la primele acorduri cântate la audițiile pe nevăzute.

Alexandra Căpitănescu a câștigat sezonul 11 Vocea României/ sursă foto: social media

Pasionată de științele exacte, dar și de muzică, în prezent, ea este studentă la Facultatea de Fizică de la Universitatea București. Pasiunea pentru muzică a descoperit-o de la vârsta de 10 ani, în timpul vacanțelor la bunicii de la țară, atunci când păsările și încerca să le imite cântecul.

„Sunt din Galați și sunt studentă la Facultatea de Fizică Universitatea din București. După ce termin facultatea o să devin fizician medical. O să lucrez în spitale, clinici, cu aparatură medicală sau pe medicină nucleară. Mereu am fost atrasă de științele exacte, dar încă nu sunt decisă dacă o să aleg muzică sau fizică.

De când eram mică aveam o pasiune pentru muzică. Toate verile mi le petreceam la țară. Stăteam pe prispă și ascultam cum cântă păsările și încercam să le imit. Păsările au fost primii mei profesori de canto. Am venit la Vocea României să mă vadă oamenii, să văd cum reacționează când mă văd pe scenă. Este o oportunitate”, spunea Alexandra Căpitănescu înainte de prima prestație la Vocea României.

Participarea sa la Vocea României a reprezentat nu doar o provocare, ci și o oportunitate de a-și testa potențialul artistic în fața unui public atât de larg. De altfel, prestațiile ei din cadrul competiției au atras imediat atenția publicului și au transformat-o rapid într-una dintre cele mai urmărite concurente. De altfel, la doar 19 ani, ea a fost marea câștigătorea a sezonului 11. La trei ani de la momentul care a consacrat-o, Alexandra Căpitănescu a reușit să obțină cel mai bun punctaj din istoria României la Eurovision.

România s-a clasat pe locul al treilea la Eurovision. Alexandra Căpitănescu a obținut cel mai bun punctaj din istorie

De asta a pierdut votul juriului? Alexandra Căpitănescu, acuzată că o copiază pe Lady Gaga. Detaliul observat de un celebru vocal coach la piesa de Eurovision

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a întâmplat în culise imediat după afișarea voturilor
Știri
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a întâmplat…
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision
Știri
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
Mediafax
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius,...
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
Click.ro
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș...
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | 635
BANCUL ZILEI | 635
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a ...
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a întâmplat în culise imediat după afișarea voturilor
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României ...
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” ...
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” azi-noapte la Eurovision
Ruxandra Luca s-a întors la Antena 1. Prima reacție după scandalul care a pus-o la zid
Ruxandra Luca s-a întors la Antena 1. Prima reacție după scandalul care a pus-o la zid
Test de perspicacitate | Poți găsi litera G în maximum 5 secunde? Doar 1% reușesc
Test de perspicacitate | Poți găsi litera G în maximum 5 secunde? Doar 1% reușesc
Vezi toate știrile