Am aflat cine este iubitul secret al Alexandrei Căpitănescu. Este muzician și el!

Alexandra Căpitănescu a devenit una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului după succesul obținut la Eurovision Song Contest 2026, unde România s-a clasat pe locul al treilea. Piesa „Choke Me” a impresionat publicul european, iar interpretarea artistei a fost considerată una dintre cele mai puternice apariții ale competiției. Dincolo de scenă însă, tânăra preferă să își țină viața personală departe de atenția publicului.

Cu toate că evită să vorbească des despre viața sentimentală, au apărut câteva detalii despre relația sa. Alexandra Căpitănescu trăiește o poveste de dragoste cu Bogdan, chitaristul trupei alături de care colaborează.

Cei doi au confirmat relația în urmă cu aproximativ un an, însă înainte de Eurovision au ales să fie discreți și să nu ofere prea multe informații despre povestea lor. Atât artista, cât și partenerul ei au preferat să păstreze misterul și să evite declarațiile directe despre relație.

„Ne-ai prins. Dacă eu am declarat acum un an chestia asta poate că… de ce nu îl întrebați pe Bogdan să declare el?”, a spus Alexandra Căpitănescu. „Cum era chestia aia ca la fotbal? Când îi întreaba pe antrenori ce s-a întâmplat cu meciul „no comment?”, a adăugat Bogdan.

Alexandra Căpitănescu recunoaște că a suferit din dragoste

Alexandra a vorbit însă despre faptul că experiențele din trecut, inclusiv dezamăgirile în dragoste, au influențat-o profund și se regăsesc în muzica pe care o compune și o interpretează. Emoțiile reale și trăirile personale au devenit o sursă importantă de inspirație pentru artistă, iar acest lucru se reflectă în intensitatea pieselor sale.

„Da, ca orice om, am trecut și prin astfel de experiențe. Cu siguranță se reflectă în muzică, emoțiile reale ajung mereu în ceea ce creezi.”, a spus Alexandra Căpitănescu pentru Viva.ro.

