Gestul cu care Yamal și-a pus cariera în pericol. Israel a reacționat și antrenorul echipei s-a enervat

De: Irina Maria Daniela 17/05/2026 | 09:30
Lamine Yamal a fluturat steagul Palestinei. Sursa foto: Profimedia
Lamine Yamal a fluturat steagul Palestinei în timpul paradei de campioni, după ce FC Barcelona a câștigat titlul în La Liga. Potrivit El Pais, gestul ar putea să îi pună în pericol cariera promițătoare. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Străzile Barcelonei s-au umplut de oameni timp de 5 ore și zeci de fani ai echipei FC Barcelona s-au bucurat! Echipa lor de suflet a câștigat titlul în La Liga după ce au învins Real Madrid în El Clásico, scor 2-0.

În timpul petrecerii stradale, fotbalistul momentului a primit un steag palestinian de la un fan. Tânărul l-a luat și l-a fluturat, iar imaginile au devenit rapid virale în mediul online. Din păcate pentru Lamine Yamal, gestul său a stârnit reacții la nivel internațional.

Cum era de așteptat, guvernul palestinian a reacționat pozitiv. Oficialii și-au exprimat aprecierea prin mesaje pe rețelele sociale. Guvernul israelian a fost extrem de critic la adresa gestului făcut de fotbalistul de 18 ani.

„Lamine Yamal a ales să incite împotriva Israelului și să promoveze ura”, a postat ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, pe platforma X.

Guvernul Israelului, mesaj pentru FC Barcelona

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avut un mesaj și pentru FC Barcelona, pe care l-a descris ca fiind un club „mare și respectat”. Acesta le-a cerut să renege gestul lui Yamal și „să clarifice că nu există loc pentru incitare sau sprijin pentru terorism”.

Antrenorul Barcelonei s-a enervat

Hansi Flick a reacționat, în cadrul unei conferințe de presă, după gestul fotbalistului său. Acesta a mai mărturisit și că nu agreează implicarea în subiecte politice.

„Am vorbit cu el și, dacă vrea să facă asta, este decizia lui. Dar trebuie să ținem cont de ceea ce așteaptă oamenii de la noi. Suntem aici pentru a juca fotbal și pentru a face oamenii fericiți”, a declarat tehnicianul.

Gestul lui Yamal îi poate afecta cariera?

Fotbalistul a reușit să atragă simpatii și antipatii cu gestul său. În mediul online, oamenii și-au exprimat părerea despre viitorul său în fotbal.

„A riscat cariera, locul în club și viitorul. Cu toate acestea, nu a ezitat să susțină cauza palestiniană”, este unul dintre mesajele apărute în mediul online.

