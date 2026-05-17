BANC | Bulă, vecina și poșeta de firmă

Bancurile cu Bulă mereu ne vor aduce zâmbetul pe buze indiferent de locul în care se aflăm. Încă de dimineață, câteva glume vor putea să ne înveselească întreaga zi.
– Bulă, am văzut că vecina de la 4 a primit o poșetă de firmă foarte frumoasă. Îmi iei și mie una, te rooooog?!
– Bubulino, din păcate, a fost ultima…
Mama:
– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică in test?
Bulă:
– Din cauza absenței, mamă!
Mama:
– Nu pot să cred Bula, ai lipsit in ziua testului!
Bulă:
– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat.
Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră.
Curios, o întrebă pe maică-sa:
– Ce e aia?
– O zebră, vine răspunsul ei prompt.
Mai incolo, Bulă vede un papagal roșu galben și verde.
Incântat ii zice mamei:
– Mamă, uite și semaforul!
Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.
Bună nutriționistul primește trei pensionari:
– Ce pensie aveți?
– 5.500 lei.
– De la masă să nu vă lipsească friptura, sticla cu vin și fructele de sezon.
Al doilea pensionar avea pensia de 4.000 de lei.
– De la masă să nu vă lipsească legumele și fructele.
Al treilea cu pensia de 1200 de lei …
– Bunicule, aer curat, cât mai mult aer
