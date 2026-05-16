Roxen, reacție după acuzațiile de gelozie față de Alexandra Căpitănescu. Artista a fost taxată dur

Alexandra Căpitănescu a dus România în marea finală a concursului Eurovision. Piesa pe care o va interpreta se numește „Choke Me”, iar versurile au adus un val de critici uriaș. Roxen, cântăreață și ea, a postat un mesaj ireal pe rețelele de socializare în care o ataca pe participanta concursului de muzică. Internauții au reacționat imediat, iar acum fata a venit cu un răspuns ferm.

Roxen a făcut declarații dure la adresa Alexandrei Căpitănescu. Fanii s-au sesizat rapid și au acuzat-o că ar fi geloasă pe colega ei de breaslă. Din acest motiv, fosta participantă a Eurovisionului în anul 2021 a venit cu un răspuns clar pentru acele reacții negative. Mai mult decât atât, a lămurit situația și a precizat că a fost una dintre persoanele publice care i-a încurajat pe cei din diaspora să o voteze pe finalista concursului de muzică.

Roxen, reacție uluitoare după valul de critici

Finala Eurovision va avea loc sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 22:00. Alexandra Căpitănescu se află printre finaliști, însă piesa cu care urcă pe scenă a fost în centrul unor reacții negative. Printre cele care au vorbit despre „Choke Me” se numără și Roxen. Aceasta a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare, în urma cărora a fost acuzată că ar fi geloasă pe concurenta finalistă.

Artista nu s-a simțit foarte bine după acuzațiile fanilor, așa că a decis să lămurească situația. Ea a explicat că i-a încurajat pe românii din diaspora și nu numai să voteze concurenta. În plus, Roxen a declarat că nu este geloasă pe Alexandra Căpitănescu și nu are nicio problemă cu ea.

Eu chiar nu am nicio problemă cu Alexandra. Eu chiar am încurajat oamenii din diaspora, cu fiecare ocazie, să o voteze. Această speculație cu gelozia a plecat din faptul că există niște oameni care mă spamează încontinuu să îi pun piesa pe live și nu am cum să o pun de 50.000 de ori, de câte ori vor ei. Și după spun că sunt geloasă, a spus Roxen în mediul online.

Mai mult decât atât, aceasta și-a spus părerea despre artista de la Eurovision și a precizat că o va susține de fiecare dată când are ocazia.

Tot creează niște dramă din asta inutilă, care nu are niciun fel de bază. Mereu am vorbit frumos despre Alexandra și după cum, am spus, am încurajat oamenii, cu fiecare ocazie, să o voteze, a mai adăugat cântăreața.

