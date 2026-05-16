Acasă » Altceva Podcast » Roxen, reacție după acuzațiile de gelozie față de Alexandra Căpitănescu. Artista a fost taxată dur

Roxen, reacție după acuzațiile de gelozie față de Alexandra Căpitănescu. Artista a fost taxată dur

De: Denisa Crăciun 16/05/2026 | 20:53
Roxen, reacție după acuzațiile de gelozie față de Alexandra Căpitănescu. Artista a fost taxată dur
Roxen, mesaj despre Alexandra Căpitănescu/sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Alexandra Căpitănescu a dus România în marea finală a concursului Eurovision. Piesa pe care o va interpreta se numește „Choke Me”, iar versurile au adus un val de critici uriaș. Roxen, cântăreață și ea, a postat un mesaj ireal pe rețelele de socializare în care o ataca pe participanta concursului de muzică. Internauții au reacționat imediat, iar acum fata a venit cu un răspuns ferm.

Roxen a făcut declarații dure la adresa Alexandrei Căpitănescu. Fanii s-au sesizat rapid și au acuzat-o că ar fi geloasă pe colega ei de breaslă. Din acest motiv, fosta participantă a Eurovisionului în anul 2021 a venit cu un răspuns clar pentru acele reacții negative. Mai mult decât atât, a lămurit situația și a precizat că a fost una dintre persoanele publice care i-a încurajat pe cei din diaspora să o voteze pe finalista concursului de muzică.

Roxen, reacție uluitoare după valul de critici

Finala Eurovision va avea loc sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 22:00. Alexandra Căpitănescu se află printre finaliști, însă piesa cu care urcă pe scenă a fost în centrul unor reacții negative. Printre cele care au vorbit despre „Choke Me” se numără și Roxen. Aceasta a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare, în urma cărora a fost acuzată că ar fi geloasă pe concurenta finalistă.

Artista nu s-a simțit foarte bine după acuzațiile fanilor, așa că a decis să lămurească situația. Ea a explicat că i-a încurajat pe românii din diaspora și nu numai să voteze concurenta. În plus, Roxen a declarat că nu este geloasă pe Alexandra Căpitănescu și nu are nicio problemă cu ea.

Eu chiar nu am nicio problemă cu Alexandra. Eu chiar am încurajat oamenii din diaspora, cu fiecare ocazie, să o voteze. Această speculație cu gelozia a plecat din faptul că există niște oameni care mă spamează încontinuu să îi pun piesa pe live și nu am cum să o pun de 50.000 de ori, de câte ori vor ei. Și după spun că sunt geloasă, a spus Roxen în mediul online.

Mai mult decât atât, aceasta și-a spus părerea despre artista de la Eurovision și a precizat că o va susține de fiecare dată când are ocazia.

Tot creează niște dramă din asta inutilă, care nu are niciun fel de bază. Mereu am vorbit frumos despre Alexandra și după cum, am spus, am încurajat oamenii, cu fiecare ocazie, să o voteze, a mai adăugat cântăreața.

VEZI ȘI: Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena

Pescobar, mesaj de susținere pentru Alexandra Căpitănescu. Ce a spus despre influencerii care au îndemnat fanii să voteze o altă țară

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sorin Mărcuș, dezvăluiri emoționante despre Cristi Chivu: ”Prietenia noastră datează dinaintea anilor 2000”
Știri
Sorin Mărcuș, dezvăluiri emoționante despre Cristi Chivu: ”Prietenia noastră datează dinaintea anilor 2000”
Dincolo de măști: Suada Agachi descifrează hărțile destinului la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”! Cum ne trădează trăsăturile feței și liniile palmei
Știri
Dincolo de măști: Suada Agachi descifrează hărțile destinului la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”! Cum ne trădează trăsăturile…
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou...
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
Gandul.ro
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Adevarul
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Mediafax
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
Click.ro
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului...
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
Gandul.ro
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de...
ULTIMA ORĂ
Cristina Pucean și Albert NBN, noul cuplu surpriză din showbiz! Bruneta pare mai fericită ca niciodată ...
Cristina Pucean și Albert NBN, noul cuplu surpriză din showbiz! Bruneta pare mai fericită ca niciodată în ultima perioadă
Emoții mari pentru Sebastian Stan! Actorul de la Hollywood urmează să devină tată pentru prima oară: ...
Emoții mari pentru Sebastian Stan! Actorul de la Hollywood urmează să devină tată pentru prima oară: „Simt responsabilitatea”
Ce este iBon, aplicația prin care românii pot primi bani de la ANAF. Se lansează pe 18 mai
Ce este iBon, aplicația prin care românii pot primi bani de la ANAF. Se lansează pe 18 mai
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Andrei Rotaru, mesaj ferm pentru cei care îl critică. Ce a postat fostul concurent de la Insula Iubirii
Andrei Rotaru, mesaj ferm pentru cei care îl critică. Ce a postat fostul concurent de la Insula Iubirii
Accident bizar în Galați! Soția unui fost ministru a intrat cu mașina într-o bancă. O femeie a ...
Accident bizar în Galați! Soția unui fost ministru a intrat cu mașina într-o bancă. O femeie a ajuns la spital
Vezi toate știrile