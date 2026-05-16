Andrei Rotaru, mesaj ferm pentru cei care îl critică. Ce a postat fostul concurent de la Insula Iubirii

Andrei Rotaru și Cristina Petre nu mai formează un cuplu de ceva timp. Bărbatul s-a mutat la Brașov, unde pare că își dorește o nouă viață. Cu toate acestea, internauții l-au luat cu asalt și i-au adresat diferite critici. Din acest motiv, fostul concurent de la Insula Iubirii a venit cu un mesaj ferm special pentru cei care l-au atacat de-a lungul timpului.

Vestea că Andrei și Cristina au ales să meargă pe drumuri separate a surprins pe toată lumea, mai ales că la scurt timp înainte să anunțe despărțirea au avut parte de o vacanță de lux în Bali. Motivele rupturii dintre cei doi nu au fost dezvăluite, însă un lucru este cert: fiecare și-a văzut de viața personală. În timp ce bruneta a rămas la București, Andrei s-a mutat la Brașov, iar schimbarea pare că i-a prins bine. Până în prezent nu a explicat cu ce se ocupă acolo, însă după despărțirea de Cristina nu pare să fie atât de afectat. El postează frecvent în mediul online. Totuși, urmăritorii l-au criticat de mai multe ori, așa că a decis să pună capăt comentariilor negative, astfel că le-a adresat un mesaj uluitor.

Andrei Rotaru, mesaj neașteptat pentru internauții care îl critică

Fostul concurent de la testul suprem a început o viață nouă la Brașov. Acesta și-a schimbat lookul, dar și perspectiva, așa că a devenit din ce în ce mai activ pe rețelele de socializare. Bărbatul i-a surprins pe urmăritorii săi cu unul dintre videoclipurile mai vechi postate, astfel că au apărut reacții imediat care sugerau îngrijorare.

În plus, unii dintre ei au avut comentarii negative la adresa lui, însă Andrei nu se lasă afectat. Mai mult decât atât, fostul partener de viață al Cristinei a publicat un mesaj ferm special pentru persoanele care l-au atacat în comentarii. El a postat un videoclip cu un sunet neașteptat. Ceea ce a vrut să transmită bărbatul este că se simte diferit față de alți oameni și că nu îi pasă de părerea celorlalți.

Nu sunt precum ceilalți. Nu vreau să fiu ca toți ceilalți. Am ceva care arde în mine. Ar trebui să fiu cineva diferit. Trebuie să fiu cineva diferit, este sunetul pe care s-a postat Andrei Rotaru.

