Costurile reale pentru un student la Medicină în România. Taxe, chirie și bani de trai

Să fii student la Medicină în România este o adevărată provocare. Pe lângă taxa de studii, dacă aleg să urmeze facultatea departe de casă, costurile sunt și mai mari. Astfel, părinții trebuie să acopere chiria și alte costuri lunare. Acestea sunt și mai mari în anul 2025-2026.

Costurile cu care se confruntă studenții de la Medicină sunt din ce în ce mai mari, iar din această cauză, mulți dintre ei ajung să oprească studiile. Taxele în anul universitar 2025-2026 au crescut semnificativ. Pe lângă taxa anuală obligatorie, cheltuielile țin și de cazare, mâncare, transport, materiale medicale și multe altele. La final, suma ar putea ajunge până la zeci de mii de euro.

Costuri reale pentru un student la Medicină

Anul universitar 2025-2026 este o provocare uriașă pentru studenții de la Medicină. Taxele anuale pentru facultățile de la stat au crescut destul de mult, iar la unele centre universitare costurile au devenit un record absolut. De exemplu, un student la UMF „Carol Davila” București, una dintre cele mai apreciate și mai căutate universități din țară, taxa anuală pentru Medicina Generală și Stomatologie este de 19.000 de lei. Pe de altă parte, cea pentru Farmacie este de 10.000 de lei, iar pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală este de 8.000 de lei.

În Craiova, taxa pentru Medicină și Stomatologie ajunge până la 13.000 de lei pe an, iar pentru cea de Tehnică Dentară, studenții trebuie să scoată din buzunar în jur de 6.500 de lei anual. La Timișoara costul este mai mare și este de aproximativ 15.000 de lei pe an. La Universitatea Transilvania din Brașov, taxa este de 8.400 de lei pe an. Pe lângă taxa anuală, se percepe și o taxă de înscriere care variază între 300 și 500 de lei.

Un student care a fost admis cu taxă va avea și mai mult de plătit. În Capitală, de exemplu, costul este de 114.000 de lei pentru cei 6 ani de licență. Această sumă nu include și costurile pentru cazare sau mâncare. Chiria joacă un rol important în cazul studenților care învață în alte orașe, iar costurile sunt între 1.200 și 1.800 de lei lunar, la care se adaugă și utilitățile. Cheltuielile pentru mâncare sunt în jur de 1.000 și 1.500 de lei pe lună.

Așadar, un buget realist pentru un tânăr student la Medicină este între 3.000 și 4.500 de lei pe lună, iar costul final poate fi de peste 250.000-300.000 de lei până la finalizarea studiilor.

