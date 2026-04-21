Se dau 200 de euro de la stat pentru elevi și studenți. Ce trebuie să facă pentru a intra în posesia banilor

De: Alina Drăgan 21/04/2026 | 22:05
Vești bune vin pentru elevii și studenții cu venituri mici din România. Se dau 200 de euro de la stat pentru achiziția de calculatoare. Pentru a intra în posesia banilor aceștia trebuie să îndeplinească anumite criterii și să completeze o cerere-tip pe care o depun la unitatea/instituția de învățământ la care sunt înscriși.

Elevii și studenții care au cel mult 26 de ani pot aplica, până pe 15 mai 2026, pentru a primi 200 de euro ca să își cumpere calculatoare, potrivit ordinului nr. 6.616, publicat în Monitorul Oficial marți, 21 aprilie 2026. Beneficiarii vor primi bonurile în valoare de 200 de euro în perioada 31 august-12 septembrie, potrivit calendarului programului.

Elevii și studenții care au cel mult 26 de ani pot aplica, până pe 15 mai 2026, pentru a primi 200 de euro ca să își cumpere calculatoare. Ajutorul de 200 de euro este condiționat însă de un venit brut lunar de cel mult 500 de lei pe membru de familie.

Potrivit Hotărârii nr. 1.294 din 13 august 2004, pentru a obține ajutorul financiar, beneficiarii vor completa o cerere-tip pe care o depun la unitatea/instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul. Această cerere va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte.

În acest an, dosarele se depun până pe 15 mai, urmând ca beneficiarii să poată cumpăra calculatoarele în baza voucherelor ce vor fi distribuite în perioada 31 august – 12 septembrie. Procesul de selecție pentru programul „Euro 200” se va finaliza în luna iulie.

În data de 26 iunie se vor afișa listele preliminare, mai apoi urmează rezolvarea eventualelor contestații (1-3 iulie), iar listele finale vor fi făcute publice pe 24 iulie de către Ministerul Educației. Beneficiarii vor intra în posesia bonurilor valorice începând cu 31 august, acestea având o perioadă de valabilitate cuprinsă între 7 septembrie și 16 octombrie.

Este important de reținut că beneficiarii trebuie să deconteze achiziția calculatorului prin depunerea dovezii plății până la sfârșitul lunii octombrie 2026.

Anul trecut, 1.805 elevi și studenți au fost selectați pentru a primi aceste bonuri, potrivit listei inițiale. În anul 2024, numărul beneficiarilor a fost de 1.912. În 2023, au fost 2.170 de beneficiari.

 

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
