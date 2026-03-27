Reguli noi pentru admiterea la liceu! Cine sunt elevii care pot intra direct în clasa a IX-a fără Evaluare Națională

De: Anca Chihaie 27/03/2026 | 11:35
Accesul la liceu fără susținerea Evaluării Naționale este posibil doar în situații bine definite și limitate, fiind o excepție de la regula generală. Pentru anul școlar 2026–2027, această oportunitate se adresează în principal elevilor care au obținut performanțe remarcabile sau celor care au trecut prin contexte speciale care le-au influențat parcursul educațional.

Repartizarea acestor elevi se face în funcție de domeniul în care au excelat, existând o corespondență clară între disciplina în care au obținut performanța și profilul liceului ales. De asemenea, ei pot opta pentru înscrierea într-un singur județ, iar locurile pe care le ocupă sunt suplimentare față de cele standard, ceea ce înseamnă că nu afectează locurile disponibile pentru ceilalți candidați.

Cine sunt elevii care pot intra direct în clasa a IX-a fără Evaluare Națională

În cazul elevilor cu rezultate excepționale, admiterea directă la liceu reprezintă o formă de recunoaștere a efortului și talentului lor. Acești elevi sunt cei care au obținut premii importante la competiții școlare de nivel înalt. De exemplu, câștigarea premiului I la etapa națională a olimpiadelor sau obținerea unor distincții precum premiile I, II, III ori medalii la competiții internaționale le oferă dreptul de a intra la liceu fără a mai susține Evaluarea Națională. În aceste cazuri, procesul de admitere nu implică nici susținerea probelor de aptitudini și nici calcularea unei medii de admitere.

Un alt avantaj apare în cazul elevilor care au obținut rezultate bune la olimpiadele de limbi moderne. Pentru aceștia, performanțele sunt recunoscute automat în procesul de admitere la clasele bilingve. Practic, premiile și mențiunile obținute la etapa națională sunt echivalate cu nota maximă la proba de limbă, eliminând necesitatea susținerii unui test suplimentar. În mod similar, elevii care dețin certificate lingvistice internaționale recunoscute beneficiază de aceeași facilitate, ceea ce le permite accesul direct în astfel de clase.

Pe lângă elevii performanți, există și categorii care beneficiază de locuri speciale. Printre acestea se numără elevii romi și cei cu cerințe educaționale speciale. Pentru aceștia sunt alocate locuri suplimentare, peste numărul obișnuit, pentru a asigura șanse egale la educație. Elevii cu cerințe educaționale speciale pot proveni atât din învățământul de masă, cât și din cel special, iar integrarea lor se face în baza unor reguli bine stabilite.

O situație aparte este cea a elevilor care au urmat clasa a VIII-a în unități de învățământ din cadrul spitalelor. Acești elevi pot fi admiși la liceu fără susținerea Evaluării Naționale și fără alte probe suplimentare. În cazul lor, repartizarea se realizează pe locuri speciale, iar dosarul de înscriere trebuie să conțină documente care să ateste situația medicală și faptul că au urmat cursurile în spital. Această măsură vine în sprijinul elevilor care, din motive de sănătate, nu au putut participa la parcursul școlar obișnuit.

VEZI ȘI: Simulare Evaluare Națională 2026. Elevii susțin proba la Limba și literatura maternă

Simulare Evaluarea Națională 2026. Subiectele la Matematică și baremul de corectare

Iți recomandăm
Fenomen astrologic rar: se încheie ciclul de 7 ani! Cum se vor schimba viețile zodiilor, de pe 27 aprilie 2026
Știri
Fenomen astrologic rar: se încheie ciclul de 7 ani! Cum se vor schimba viețile zodiilor, de pe 27…
După Valentin Sanfira și Codruța Filip se despart și ei? Mesajul bizar transmis de Claudia Puican
Știri
După Valentin Sanfira și Codruța Filip se despart și ei? Mesajul bizar transmis de Claudia Puican
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de...
Ce salarii au, în 2026, farmacistele de la Dr. Max, Catena, Farmacia Tei, Help Net, Dona și Sensiblu. Câți bani primesc lunar, de fapt
Gandul.ro
Ce salarii au, în 2026, farmacistele de la Dr. Max, Catena, Farmacia Tei,...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând...
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor...
Parteneri
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
Click.ro
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt...
„Vreau să nu mai sufăr”. O tânăra de 25 de ani din Spania, care a trecut prin două violuri și a rămas paraplegică, a fost eutanasiată
Digi 24
„Vreau să nu mai sufăr”. O tânăra de 25 de ani din Spania, care a...
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg
Digi24
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat...
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
go4it.ro
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Ce salarii au, în 2026, farmacistele de la Dr. Max, Catena, Farmacia Tei, Help Net, Dona și Sensiblu. Câți bani primesc lunar, de fapt
Gandul.ro
Ce salarii au, în 2026, farmacistele de la Dr. Max, Catena, Farmacia Tei, Help Net,...
ULTIMA ORĂ
Fenomen astrologic rar: se încheie ciclul de 7 ani! Cum se vor schimba viețile zodiilor, de pe 27 aprilie ...
Fenomen astrologic rar: se încheie ciclul de 7 ani! Cum se vor schimba viețile zodiilor, de pe 27 aprilie 2026
După Valentin Sanfira și Codruța Filip se despart și ei? Mesajul bizar transmis de Claudia Puican
După Valentin Sanfira și Codruța Filip se despart și ei? Mesajul bizar transmis de Claudia Puican
Dramă în Dâmbovița. S-a activat Planul Roșu de intervenție, după ce un microbuz școlar s-a ciocnit ...
Dramă în Dâmbovița. S-a activat Planul Roșu de intervenție, după ce un microbuz școlar s-a ciocnit cu un tir
Nu-i mai pasă că a fost părăsit! Valentin Sanfira: ”Sunt fericit”
Nu-i mai pasă că a fost părăsit! Valentin Sanfira: ”Sunt fericit”
Oana Ciocan a recunoscut că ascundea bani de Jador, în timpul relației: ”Simțeam eu”
Oana Ciocan a recunoscut că ascundea bani de Jador, în timpul relației: ”Simțeam eu”
Mii de angajați, dați afară din aprilie! Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Mii de angajați, dați afară din aprilie! Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Vezi toate știrile