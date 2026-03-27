Reguli noi pentru admiterea la liceu! Cine sunt elevii care pot intra direct în clasa a IX-a fără Evaluare Națională

Accesul la liceu fără susținerea Evaluării Naționale este posibil doar în situații bine definite și limitate, fiind o excepție de la regula generală. Pentru anul școlar 2026–2027, această oportunitate se adresează în principal elevilor care au obținut performanțe remarcabile sau celor care au trecut prin contexte speciale care le-au influențat parcursul educațional.

Repartizarea acestor elevi se face în funcție de domeniul în care au excelat, existând o corespondență clară între disciplina în care au obținut performanța și profilul liceului ales. De asemenea, ei pot opta pentru înscrierea într-un singur județ, iar locurile pe care le ocupă sunt suplimentare față de cele standard, ceea ce înseamnă că nu afectează locurile disponibile pentru ceilalți candidați.

Cine sunt elevii care pot intra direct în clasa a IX-a fără Evaluare Națională

În cazul elevilor cu rezultate excepționale, admiterea directă la liceu reprezintă o formă de recunoaștere a efortului și talentului lor. Acești elevi sunt cei care au obținut premii importante la competiții școlare de nivel înalt. De exemplu, câștigarea premiului I la etapa națională a olimpiadelor sau obținerea unor distincții precum premiile I, II, III ori medalii la competiții internaționale le oferă dreptul de a intra la liceu fără a mai susține Evaluarea Națională. În aceste cazuri, procesul de admitere nu implică nici susținerea probelor de aptitudini și nici calcularea unei medii de admitere.

Un alt avantaj apare în cazul elevilor care au obținut rezultate bune la olimpiadele de limbi moderne. Pentru aceștia, performanțele sunt recunoscute automat în procesul de admitere la clasele bilingve. Practic, premiile și mențiunile obținute la etapa națională sunt echivalate cu nota maximă la proba de limbă, eliminând necesitatea susținerii unui test suplimentar. În mod similar, elevii care dețin certificate lingvistice internaționale recunoscute beneficiază de aceeași facilitate, ceea ce le permite accesul direct în astfel de clase.

Pe lângă elevii performanți, există și categorii care beneficiază de locuri speciale. Printre acestea se numără elevii romi și cei cu cerințe educaționale speciale. Pentru aceștia sunt alocate locuri suplimentare, peste numărul obișnuit, pentru a asigura șanse egale la educație. Elevii cu cerințe educaționale speciale pot proveni atât din învățământul de masă, cât și din cel special, iar integrarea lor se face în baza unor reguli bine stabilite.

O situație aparte este cea a elevilor care au urmat clasa a VIII-a în unități de învățământ din cadrul spitalelor. Acești elevi pot fi admiși la liceu fără susținerea Evaluării Naționale și fără alte probe suplimentare. În cazul lor, repartizarea se realizează pe locuri speciale, iar dosarul de înscriere trebuie să conțină documente care să ateste situația medicală și faptul că au urmat cursurile în spital. Această măsură vine în sprijinul elevilor care, din motive de sănătate, nu au putut participa la parcursul școlar obișnuit.

VEZI ȘI: Simulare Evaluare Națională 2026. Elevii susțin proba la Limba și literatura maternă

Simulare Evaluarea Națională 2026. Subiectele la Matematică și baremul de corectare