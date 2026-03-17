Simulare Evaluarea Națională 2026. Subiectele la Matematică și baremul de corectare

Marți, 17 martie, elevii de clasa a VIII-a din România au susținut simularea la Evaluarea Națională 2026, proba de azi fiind la Matematică. Examenul a avut loc cu emoții pentru elevi, dar cu nemulțumiri din partea profesorilor. Unii dintre ei au refuzat să participe la organizare, ceea ce a complicat situația în mai multe unități de învățământ.

Proba de simulare de astăzi a avut loc la Matematică și a fost susținută de toți elevii de clasa a VIII-a din România, în prima parte a zilei. Subiectele au fost organizate în trei părți, potrivit modelului utilizat la Evaluarea Națională.

Simulare Evaluarea Națională 2026 la Matematică

Elevii au intrat în clase la ora 09:00, când au fost împărțite și broșurile cu subiecte, și au stat câte unul în bancă. Aceștia au avut la dispoziție două ore pentru a rezolva toate exercițiile. Utilizarea telefoanelor mobile și a altor materiale ajutătoare a fost interzisă.

Subiectele la Matematică au fost împărțite:

Subiectul I – exerciții de bază pentru verificarea unor cunoștințe precum calcule cu numere reale, fracții, procente și noțiuni elementare de geometrie.

– exerciții de bază pentru verificarea unor cunoștințe precum calcule cu numere reale, fracții, procente și noțiuni elementare de geometrie. Subiectul al II-lea – exerciții de dificultate medie, cu aplicarea formulelor și proprietăților matematice învățate în gimnaziu.

– exerciții de dificultate medie, cu aplicarea formulelor și proprietăților matematice învățate în gimnaziu. Subiectul al III-lea – probleme complexe de algebră și geometrie, unde au fost cerute rezolvări complete și justificare fiecărui pas.

Pentru lucrare, se acordă 100 de puncte (10 sunt din oficiu).

Baremul de corectare și notare la Matematică

După susținerea probei de azi, Ministerul Educației și Cercetării a publicat care este baremul de notare de la simularea Evaluării Naționale de azi. Elevii au primit toți 10 puncte din oficiu.

Subiectul I – 30 de puncte

– 30 de puncte Subiectul II – 30 de puncte

– 30 de puncte Subiectul III – 30 de puncte

Elevii au primit puncte pentru fiecare răspuns corect. Nu au primit punctaje intermediare la subiectele I și II. Pentru subiectul III, elevii au primit punctaj corespunzător pentru orice soluție corectă, chiar dacă diferă de cea din barem. La exercițiile de la punctul III s-au oferit punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale.

Cum se corectează răspunsurile greșite pe foaia de examen

La această probă, elevii care au descoperit că au oferit un răspuns greșit aveau un singur mod prin care puteau corecta pe broșura de examen.

Subiectul I și II – se tăia răspunsul greșit cu o linie orizontală și se încercuia răspunsul corect.

Cum au fost structurate subiectele din 2026

Lucrările de la Simularea Evaluare Națională 2026 sunt concepute în baza programei școlare. Respectă structura probelor din anii anteriori. Broșurile conțin exerciții de calcul, probleme de algebră și itemi de geometrie. Notele obținute vor fi trecute în catalog doar dacă elevii sau părinți își exprimă această dorință. Ele au caracter formativ și orientativ.

Simularea la Evaluare Națională se organizează în fiecare an și are ca scop testarea cunoștințelor teoretice și capacitatea elevilor de a aplica noțiunile. Este o etapă care le oferă elevilor posibilitatea de a își testa nivelul de pregătire și de a face modificările necesare pentru examenul oficial din luna iunie 2026.

Rezultatele oficiale ale simulării din acest an vor fi publicate la finalul lunii martie 2026.

Calendarul simulării la Evaluarea Națională

Luni, 16 martie, a avut loc proba de Limba și literatura română – vezi aici ce subiecte au avut elevii de rezolvat.

Miercuri, 18 martie, are loc proba la Limba maternă.

16 martie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2026 – Matematică – probă scrisă

18 martie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor

Calendarul Evaluării Naționale în 2026

În luna iunie, elevii vor susține examenul oficial care marchează finalul de ciclu gimnazial după cum urmează:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

24 iunie 2026 – Matematică

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă

