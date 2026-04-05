Burse elevi 2026. Ce medii și condiții trebuie să ai ca să primești bani de la stat

Schimbările din educație nu mai sunt doar pe hârtie, ele se simt direct în buzunarul elevilor. Noul sistem de burse vine cu reguli mai clare, dar și cu o competiție mai mare pentru fiecare leu primit. În noul an școlar, 2025-2026, apar noi modificări pentru acordarea burselor.

Elevii din România au acces la un sistem de burse conceput pentru a susține atât performanța școlară, cât și participarea constantă la educație, în special în cazul celor proveniți din medii vulnerabile. Aceste forme de sprijin sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 732/2025 și sunt finanțate din bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Educației.

Ce condiții trebuie să îndeplinești

Principalele tipuri de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt bursa de merit, bursa socială și bursa tehnologică. Fiecare dintre acestea are criterii specifice de acordare, în funcție de rezultatele școlare, situația familială sau profilul educațional urmat.

Bursa de merit este destinată elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură. Aceasta se acordă unui procent de maximum 15% din fiecare clasă, elevilor care au obținut cel puțin media 9,00, precum și celor care s-au remarcat la olimpiade și competiții recunoscute. Un criteriu esențial este și comportamentul, elevii trebuind să aibă nota maximă la purtare. Acordarea bursei se face automat, fără depunerea unei cereri.

Bursa socială vizează elevii din familii cu venituri reduse sau aflați în situații dificile, precum pierderea părinților, plasamentul sau probleme medicale. Aceasta are rolul de a reduce riscul abandonului școlar și se acordă pe baza unei cereri însoțite de documente justificative.

Bursa tehnologică este dedicată elevilor din învățământul profesional, încurajând formarea într-o meserie. Pentru a o primi, elevii trebuie să promoveze toate materiile și să aibă o conduită corespunzătoare.

Valorile burselor sunt stabilite astfel: 450 de lei pentru bursa de merit și câte 300 de lei pentru bursa socială și cea tehnologică. În anumite cazuri, aceste sume pot fi suplimentate la nivel local.

