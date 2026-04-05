Anul 2026 pare să fie unul destul de dificil pentru pensionari. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2026, asta pentru a scădea deficitul bugetar. În acest context, aproape 800.000 de pensionari din România depind, în fiecare lună, de banii suplimentați de stat pentru a ajunge la pensia minimă de 1.281 de lei. Iar pensionarii din aceste orașe din România primesc 574 lei în plus, la pensie. Cine se încadrează?

Prin măsura ce este prevăzută în Legea nr. 360/2023, aproximativ 800.000 de pensionari din România primesc, în fiecare lună, sume cuprinse între 438 și 627 de lei în plus la pensie, bani acordați de stat pentru a le completa veniturile până la nivelul pensiei minime garantate.

Măsura are scopul de a asigura un venit minim decent pentru toți vârstnicii care au îndeplinit condițiile de pensionare, dar care, din cauza contribuțiilor mici, nu ating pragul stabilit de lege.

Pensionarii din aceste orașe din România primesc 574 lei în plus, la pensie

Așa cum spuneam, în fiecare lună numeroși pensionari primesc bani în plus de la stat pentru a ajunge la pensia minimă din România. Potrivit datelor oficiale, este vorba de 843.117 pensionari care nu ating pensia minimă, care este de 1.281 lei.

Iar diferența până la 1.281 de lei este suportată de la bugetul de stat, astfel încât niciun pensionar să nu rămână cu venituri de doar câteva sute de lei pe lună. Iar sumele acordate, care completează diferența, variază în funcție de județ. De exemplu, în unele zone, suplimentul mediu depășește 600 de lei, în timp ce în altele este sub 500 de lei.

În județul Buzău există 25.564 de pensionari care nu ating pensia minimă din România. Deși aceștia au muncit cel puțin 15 ani – perioada minimă de cotizare necesară pentru a obține pensie – și au atins vârsta standard de pensionare: 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani și 3 luni pentru femei, cuantumul pensiei lor contributive este foarte mic.

Astfel, pensionarii din orașele din județul Buzău, 25.564 la număr, primesc lunar 574 lei în plus, la pensie.

Cea mai mare sumă medie plătită în plus se înregistrează în Maramureș. Aici, 28.554 de pensionari primesc, în medie, 627 de lei lunar pentru a ajunge la pensia minimă de 1.281 de lei. La polul opus se află Tulcea, unde suplimentul mediu este de 438 de lei, cel mai mic din țară.

CITEȘTE ȘI:

