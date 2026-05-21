Nu e o glumă! Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dansul sportiv, de fapt

Recent, Rareș Cojoc a fost invitat în cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță, unde a vorbit atât despre divorț, cât și despre cariera sa. Mai mult, campionul mondial la dans a spus ce bani se câștigă din acest domeniu. Se pare că sumele care se învârt în industria dansului sunt unele impresionante, însă nu pentru toată lumea.

Rareș Cojoc este unul dintre cei mai cunoscuți dansatori români și campion mondial la dans sportiv. Pentru a ajunge la aceste performanțe a muncit enorm, iar mulți sunt curioși să afle dacă efortul merită. Astfel, în cadrul podcastului, Rareș Cojoc a vorbit și despre câștigurile pe care le aduce acest sport.

Ei bine, spre surprinderea multora, câștigurile nu sunt unele colosale. Dansatorul a explicat că premiile obținute la competițiile internaționale nu sunt atât de spectaculoase pe cât și-ar imagina mulți. Mai exact, se pare că până și pentru titlul de campion mondial, Rareș Cojoc a primit doar câteva mii de euro.

„Cătălin Măruță: Dar când ajungi campion mondial, banii pe care îi primești acoperă toate cheltuielile din trecut măcar pe un an de zile? E mare premiul, trofeul acesta? Rareș Cojoc: Organizatorii trebuie să respecte niște reguli. Adică nu ai voie să organizezi un World Open fără a plăti. Există un minim pentru fiecare loc în parte… la ordinul miilor de euro. Cătălin Măruță: Mii? Nu zeci de mii? Rareș Cojoc: Nu, nu zeci de mii. Cătălin Măruță: Nu sute de mii? Rareș Cojoc: Nu, nu sute de mii”, a mărturisit dansatorul.

„Un milion de euro pe an”

Totuși, Rareș Cojoc a mai mărturisit că se pot câștiga bani frumoși din dans. Însă, cei care cu adevărat au buzunarele pline sunt antrenorii. Potrivit acestuia, un antrenor de talie mondială încasează în jur de un milion de euro pe an.

„Însă, marele secret la dans este că antrenorii câștigă foarte mulți bani. Pentru că tu îi plătești, îi plătesc și alții. Adică ei nu sunt doar antrenorii mei, predau în mai multe locuri din lume, peste tot. Și câștigă, realmente, prin ce mai organizează ei: cantonamente unde vin perechi din zeci de țări și tot felul de lucruri și stagii de pregătire. Crede-mă că un antrenor de talie mondială cred că poate să depășească borna de un milion de euro pe an”, a mai spus Rareș Cojoc.

