Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții

O echipă de elită formată din scafandri finlandezi a recuperat ultimele două cadavre ale turiștilor italieni care au rămas blocați la o adâncime de 60 de metri într-o peșteră subacvatică, cunoscută drep „peștera rechinilor” din Maldive, punând capăt celei mai mari tragedii din acest paradis acvatic.

Scafandrii au recuperat cadavrele Giorgiei Sommacal, în vârstă de 22 de ani, și ale cercetătoarei Muriel Oddenino, în vârstă de 31 de ani, din peștera din Atolul Vaavu — la șase zile după dispariția lor, au declarat surse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe italian.

Au fost găsite cadavrele celor 5 turiști dispăruți în Maldive

Operațiunea îndrăzneață a început miercuri, 20 mai, puțin înainte de ora 11:00, ora locală, iar primul cadavru a fost adus pe o barcă de salvare în mai puțin de o oră. Câteva minute mai târziu, al doilea cadavru se afla la bordul navei de sprijin. Nu se știe cine a fost recuperat primul. Echipa de scafandri a aruncat în apă o frânghie atașată la o baliză, apoi, s-au scufundat la o adâncime de aproape 50 de metri și au atașat o bucată din frânghie la intrarea în peșteră.

Scafandrii au intrat apoi în peșteră și au recuperat cadavrele. O echipă a marinei din Maldive a așteptat la 30 de metri adâncime, a preluat cadavrele și le-a predat unui alt grup aflat la 3 metri adâncime. Nu s-au efectuat încă autopsii asupra cadavrelor, dar este probabil ca rămășițele să fie transportate la o morgă din Male, capitala Maldivelor.

Cu o zi înainte, marți, 19 mai, echipa de scafandri a recuperat rămășițele profesoarei de ecologie de la Universitatea din Genova, Monica Montefalcone, în vârstă de 52 de ani, și ale cercetătorului Federico Gualtieri, în vârstă de 31 de ani.

Cum ar fi murit, de fapt, cei 5 prieteni

Scafandrii s-au confruntat cu o cursă contra cronometru, în condițiile în care se temeau că trupurile ar putea fi devorate de rechini – și au folosit sisteme tehnice avansate, inclusiv aparate de respirat cu circuit închis, un sistem care reciclează gazul expirat și elimină dioxidul de carbon printr-un filtru chimic, ceea ce le-a permis să efectueze scufundări semnificativ mai lungi.

Alfonso Bolognini, președintele Societății Italiene de Medicină Subacvatică și Hiperbarică, a declarat pentru publicația italiană Adnkronos că turiștii ar fi putut fi „aspirați” de un curent foarte puternic din peșteră. Din cauza pasajului foarte îngust al peșterii, apa a început să curgă cu o forță mult mai mare, formând efectul „Venturi”, în care se formează o zonă de presiune scăzută, ca un fel de vid, care i-ar fi „aspirat” pe cei 5 turiști.

«Două lucruri s-ar fi putut întâmpla după aspirație. Fie toată lumea a fost aspirată, fie unul a fost aspirat, iar ceilalți au încercat o salvare.», a declarat Alfonso Bolognini, președintele Societății Italiene de Medicină Subacvatică și Hiperbarică.

