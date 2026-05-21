Yasmin Awad s-a luat la bătaie cu o tânără într-un club din Centrul Vechi. De la dans și distracție, direct la țipete și pumni

Marți seară a fost scandal ca în filme într-un club din Centrul Vechi al Capitalei. Personajul principal este o domnișoară despre care puțini și-ar fi imaginat că ar putea ajunge într-un asemenea episod. Nu mai lungim vorba și vă spunem că Yasmin Awad, fosta concurentă de la Survivor și influencer cunoscut din online a fost implicată într-o adevărată luptă care s-a desfășurat în două reprize. CANCAN.RO are detaliile incredibile din noaptea cu pricina.

Pentru cititorii CANCAN.RO, Yasmin Awad probabil că nu mai are nevoie de introducere. Însă, pentru cei care acum aud prima dată de ea, bruneta a intrat în atenția publicului după relația cu Florin Ristei, o poveste care n-a durat foarte mult, dar suficient cât să țină lumea mondenă ocupată o perioadă bună. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Ulterior, Yasmin a revenit în centrul atenției după ce a fost surprinsă în compania lui Aris Eram, imediat după terminarea filmărilor de la Survivor. Cei doi au fost surprinși la lăutari, însă seara respectivă a fost cu râs și dedicații, dans și voie bună. (VEZI AICI IMAGINILE). Nimic nu anunța însă că bruneta va ajunge la câteva săptâmâni distanță protagonista unui episod în care muzica va fi înlocuită cu țipete și jigniri ca la ușa cortului.

Yasmin, bună și la bătaie, nu doar la dans din buric

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Yasmin a ieșit marți noapte în club cu chef de distracție și, cel mai probabil, fără niciun gând că va ajunge să împartă pumni și picioare. Totul părea să decurgă normal, până în jurul orei 2:00 dimineața, când între brunetă și o altă femeie aflată în local ar fi început un schimb de replici deloc “prietenoase”.

Ce a început din replici acide și priviri tăioase s-a transformat rapid într-o confruntare în toată regula. Martorii spun că cele două nu s-ar mai fi limitat doar la vorbe și s-ar fi luat efectiv la bătaie chiar în mijlocul localului. Cert este că scandalul a fost suficient de serios încât domnișoarele să fie scoase afară din club.

Doar că adevăratul „after party” abia atunci începea! În timp ce găștile celor două așteptau taxiurile, tensiunea n-a dispărut deloc. Din contră! Conflictul ar fi reizbucnit instant, iar Yasmin și rivala ei s-ar fi încăierat din nou.

Noroc cu prietenii care le însoțeau, pentru că au intervenit la timp înainte ca scandalul să se lase și cu schimbări estetice permanente. Și ar fi fost mare păcat, mai ales pentru Yasmin, care risca să nu mai poată apărea prea curând pe TikTok să testeze ultimele produse de beauty apărute pe piață…

