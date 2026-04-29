Yasmin Awad, prima reacție după ce a trecut de la Ristei la Aris Eram. Dani Oțil le-a ironizat relația

Un nou cuplu se prefigurează în showbiz-ul românesc, iar protagoniștii sunt Aris Eram și Yasmin Awad. Fiul Andreei Esca pare că este fascinat de fosta lui Ristei, iar CANCAN.RO a dezvăluit apropierile recente dintre cei doi. Cum a reacționat Yasmin după ce „escapada” de la Biutiful a fost dată în vileag?

Proaspăt întors de la Survivor, Aris Eram nu a uitat gustul aventurii din Dominicană, așa că a fost surprins recent alături de Yasmin Awad. Cei doi s-au apropiat în cadrul show-ului și par să continue în aceeași direcție. Recent, au petrecut împreună o noapte de neuitat într-un club de fițe din Capitală. Au fost de nedezlipit, iar seara s-a încheiat cu dedicații la lăutari pentru „Yasmin, regina lui Aris”. (Vezi mai multe detalii AICI).

Yasmin Awad, prima reacție după ce a trecut de la Ristei la Aris Eram

Ei bine, apropierea dintre Aris Eram și Yasmin Awad nu a trecut neobservată și chiar și colegii tânărului de la matinalul de la Antena 1 au dezbătut pe marginea subiectului. Dani Oțil le-a ironizat relația și a făcut numeroase glume pe seama lor, vizându-l în special pe fiul Andreei Esca. (Vezi mai multe detalii AICI).

Cum toată lumea vorbește despre apropierea sa de Aris Eram, Yasmin Awad a avut o primă reacție, în stilul caracteristic. Direct din sala de fitness, bruneta a transmis un mesaj scurt pentru cei care sunt curioși să afle mai multe despre natura relației sale cu Aris.

„Îmi văd de treaba mea, ai putea încerca și tu”, este mesajul de care Yasmin Awad și-a însoțit postarea.

Pare că influencerița încă nu este dispusă să comenteze pe larg subiectul, iar tăcerea este păstrată și de Aris Eram. Rămâne de văzut dacă până la urmă cei doi o să abordeze subiectul și poate chiar o să facă anunțul unei noi relații.

Până atunci însă, tensiunea rămâne în aer, iar măcar puțină tensiune trebuie să fie și pe platourile de filmare ale matinalului de la Antena 1, acolo unde Florin Ristei și Aris Eram sunt colegi. Reamintim că nu de mult, Yasmin Awad și cântărețul au avut o relație, iar lucrurile păreau să meargă bine între ei. Însă, pare că acea poveste nu a fost să fie una de durată.

Mesajul transmis de Andreea Esca, după ce Aris Eram a petrecut cu Yasmin Awad: ”Când Dumnezeu știe!”

Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a ”comis-o”