Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a ”comis-o”

Survivor 2026 a intrat în linie dreaptă! Unificarea triburilor a avut loc, iar filmările din Dominicană s-au încheiat oficial. Ultimii concurenți s-au întors deja în România, însă Aris Eram a încălcat încă de la început contractul de confidențialitate cu Antena 1. Fiul Andreei Esca e bun de „plată”.

Reamintim că Aris Eram a fost eliminat de la Survivor 2026 după conflictul cu Gabi Tamaș. Fiul Andreei Esca l-a acuzat pe colegul său că ar fi pus la cale o strategie menită să influențeze voturile altor concurenți, orchestrând eliminarea lui Ceanu Zheng. Tensiuile dintre cei doi au escaladat și după ce camerele de filmat s-au închis, conflictele din trib fiind suficient de puternice încât să destabilizeze atmosfera din junglă. În cele din urmă, producătorii au decis că Aris să părăsească emisiunea. El s-ar fi întors în România la finalul lunii martie, cu mult înainte ca scandalul să fie difuzat la TV.

Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1

Conform contractului de confidențialitate, concurenții nu au voie să se afișeze în locuri publice cât timp emisiunea este încă în desfășurare și ei ar fi trebuit să fie în Dominicană. După ce a fost eliminat, Aris Eram nu a reușit să stea prea mult „ascuns” și s-a afișat într-un club din București, în compania fostei iubite a lui Florin Ristei, dezvăluind astfel faptul că a plecat mai devreme decât ceilalți.

Recent, CANCAN.RO a surprins primele imagini cu Aris Eram după ce a părăsit Survivor 2026. Gestul său nu a trecut neobservat și ar putea avea consecințe serioase. Rămâne de văzut dacă producătorii vor lua măsuri împotriva lui Aris sau dacă escapada sa va trece neobservată, însă, apariția sa a dat peste cap misterul eliminărilor de la Survivor, inclusiv al finalistului care a plecat acasă cu premiul în valoare de 100.000 de euro.

