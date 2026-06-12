Zone în care poți campa cu cortul sau rulota în România. De ce reguli trebuie să ții cont

Campingul a devenit una dintre cele mai căutate variante de vacanță pentru cei care își doresc mai multă libertate, costuri mai reduse și timp petrecut în natură. Indiferent că aleg să călătorească cu rulota sau să își monteze cortul lângă munte, pe malul unui lac sau aproape de mare, tot mai mulți români caută locuri în care se pot bucura de liniște și de peisaje spectaculoase, departe de aglomerația stațiunilor turistice. Iată care sunt zonele în care poți campa cu cortul sau rulota în România.

Zone în care poți campa cu cortul în România

Campingul cu cortul este una dintre cele mai relaxante feluri prin care te poți bucura de contactul cu natura. Indiferent că mergi la munte, în pădure sau pe malul mării, nopțile petrecute sub cerul liber sunt o experiență cu totul aparte.

În România, camparea nu este permisă oriunde, pentru că legislația diferă în funcție de tipul de arie naturală, de statutul terenului, dar și de administrația care gestionează zona respectivă.

La munte, cele mai sigure opțiuni sunt campingurile autorizate și locurile special desemnate de administrațiile parcurilor naționale și naturale. În ariile protejate, turiștii nu își pot instala corturile în orice poiană sau pe malul oricărui lac, chiar dacă locul pare potrivit și este frecventat și de alții.

Regulile sunt clare în parcurile naturale, așa că ar trebui să le știi înainte de a îți așeza cortul, ca să nu te trezești cu o amendă.

De exemplu, în Parcul Național Retezat, campingul cu cortul este permis exclusiv în zonele aprobate.

Printre cele mai cunoscute locuri se află zona lacului Bucura, care atrage în fiecare vară numeroși turiști dornici să petreacă noaptea la peste 2.000 de metri altitudine, pe malul celui mai mare lac glaciar din România.

O altă variantă populară este Poiana Pelegii, aflată la 1.630 de metri altitudine și considerată principalul punct de plecare spre unele dintre cele mai spectaculoase trasee din masiv.

Spații de campare există și în zonele Zănoaga, Gura Apelor, Pietrele, Râușor, Buta și Câmpușel.

Administrația Parcului Național Retezat atrage atenția că montarea corturilor este permisă doar în locurile special desemnate și fără afectarea vegetației.

Turiștii nu au voie să sape șanțuri în jurul corturilor și nici să folosească cetină, ferigi, mușchi sau crengi pentru amenajarea locului de campare.

Totodată, refugiile montane sunt destinate exclusiv situațiilor de urgență, precum furtunile sau alte incidente neprevăzute, și nu trebuie folosite ca spații obișnuite de cazare.

Unde campezi cu cortul în Delta Dunării

În Rezervația Biosferei Delta Dunării, regulile sunt și mai stricte. Instalarea corturilor pe malurile canalelor, pe grinduri sau în apropierea plajelor din interiorul rezervației este interzisă în afara zonelor aprobate.

Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării prevede următoarele: „camparea în afara zonelor aprobate sau în altfel de condiții decât cele autorizate, precum și nerespectarea regulilor stabilite pentru utilizarea zonelor de campare este interzisă”.

Pentru vizitarea Deltei, ai nevoie de un permis de acces turistic, iar cei care intră cu mașina trebuie să obțină și un permis auto.

În plus, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării eliberează permise speciale de înnoptare pentru turiștii care desfășoară activități lente pe apă.

Printre zonele în care sunt permise astfel de activități se numără Canalul Mila 36, Canalul Șontea Nouă, Canalul Dranov, Canalul Dunavăț, Canalul Sulina, Dunărea Veche și Războinița.

Reguli de campare cu cortul pe litoral

Nici pe plajele turistice ale litoralului românesc camparea nu este permisă în afara spațiilor amenajate.

Potrivit OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre, utilizatorii plajelor au obligația să nu permită camparea pe plajă.

Același act normativ interzice circulația și staționarea vehiculelor pe plajele utilizate în scop turistic, cu excepția celor de intervenție și a utilajelor de întreținere.

Restricțiile sunt și mai stricte în sectoarele de litoral aflate în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, unde se aplică regulile speciale privind camparea exclusiv în zonele aprobate.

Turiștii trebuie să facă diferența între plaja propriu-zisă, terenurile aflate în apropierea acesteia și campingurile autorizate. Faptul că un teren este situat lângă mare nu înseamnă automat că poate fi folosit pentru instalarea cortului.

Unde poți campa cu rulota în România

Vacanțele cu rulota au devenit tot mai populare în România. Totuși, cei care aleg acest tip de călătorie trebuie să țină cont de o regulă importantă: există o diferență clară între simpla staționare și campare.

Faptul că o rulotă sau o autorulotă este parcată într-un loc permis nu înseamnă automat că turiștii își pot instala mobilierul exterior, extinde marchiza sau amenaja o zonă de relaxare în jurul vehiculului. Pentru asta, ai la dispoziție campingurile autorizate și parcările special amenajate pentru rulote și autorulote.

În păduri, accesul cu rulote poate fi restricționat. De altfel, tranzitarea drumurilor forestiere este permisă doar în condițiile stabilite de proprietarii sau administratorii acestora, în special atunci când deservesc obiective turistice, zone de agrement sau activități utilitare. Iată unde poți campa cu autorulota în România:

Offcamping Plaiul Foii, Brașov

Una dintre destinațiile apreciate de pasionații de vacanțe cu autorulota este zona Plaiul Foii, în apropiere de Zărnești. De-a lungul drumului forestier care duce spre inima Munților Piatra Craiului se găsesc numeroase locuri de campare, înconjurate de natură. În sezonul estival, zona poate deveni aglomerată.

Brașov – Vampire Camping și Laguna Albastră

Brașov se află printre cele mai căutate destinații pentru cei care călătoresc cu rulota. Vampire Camping, situat în Bran, se întinde pe o suprafață de 35 de hectare și dispune de 66 de locuri dedicate autorulotelor și rulotelor. De aici poți vizita Castelul Bran și Rezervația Piatra Craiului.

O altă opțiune este Laguna Albastră, în apropiere de Făgăraș. Complexul are spații de campare, piscine, terenuri de sport și un lac pentru pasionații de pescuit.

Camping Natura Parc, Covasna

Camping Natura Parc este în localitatea Chichiș, județul Covasna, la aproximativ 194 de kilometri de București. Zona este foarte liniștită și este o escapadă în natură perfectă.

Transfăgărășan

Drumul spectaculos care leagă Muntenia de Transilvania este deschis între lunile iunie și octombrie. Dacă mergi cu rulota, poți campa în zona lacului Vidraru, iar pentru priveliști frumoase pot continua traseul până la Bâlea Lac, situat la peste 2.000 de metri altitudine.

Zănoaga, județul Dâmbovița

Campingul din Parcul Natural Bucegi este o altă destinație populară pentru cei care au rulote și autorulote. Se află în apropierea Cheilor Zănoagei și pe malul Ialomiței, oferă acces la rețeaua de energie electrică și un peisaj natural spectaculos.

Accesul se face din DN71 Târgoviște–Sinaia, continuând pe DJ713 până la Cabana Dichiu și apoi pe DJ713A către intersecția cu DJ714. De aici poți pleca în explorarea traseelor din Munții Bucegi.

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