Povestea bătrânei de 70 de ani care trăiește într-o rulotă în cartierul milionarilor. 50 de pisici îi țin loc de familie!

O femeie de 70 de ani trăiește, culmea, într-o rulotă parcată chiar într-o zonă de lux a Capitalei, înconjurată de nici mai mult, nici mai puțin de 50 de pisici! Pare greu de crezut, dar pentru doamna Ioana, felinele sunt tot ce i-a mai rămas după o dramă uriașă. CANCAN.RO a mers la fața locului și a descoperit povestea tulburătoare a acestei femei care și-a găsit alinarea în mieunat și blănițe pufoase. Totul, în rândurile de mai jos.

În timp ce în jurul ei se ridică vile de lux, iar mașinile scumpe trec în viteză, femeia își duce traiul printre boluri cu mâncare pentru animale, un pat uzat și cutii de carton. Rulota e tot ce are, iar felinele sunt singurele care îi mai țin de cald în nopțile friguroase. Ani la rând, doamna Ioana a încercat să supraviețuiască din puținul pe care îl primea lunar, transformându-și existența într-o luptă constantă. Povestea de viață o aflați în rândurile de mai jos. Bătrânica ne-a deschis ușa rulotei și a făcut declarații cutremurătoare pentru CANCAN.RO

Are 50 de pisici și locuiește în rulotă: „Fac totul pentru ele”

Doamna Ioana și-a părăsit soțul în urmă cu două decenii, după ce viciul băuturii îl transformase într-un om greu de recunoscut. Ulterior, bărbatul s-a recăsătorit cu o femeie din Moldova, însă a murit acolo. Ea, însă, nu și-a mai refăcut viața. Cei șase copii, patru fete și doi băieți, au crescut și au mers pe drumurile lor, fiecare cu propriile planuri și griji. Între timp, mama lor a ajuns să trăiască într-o rulotă din zona Băneasa, având alături cele 50 de pisici pe care le îngrijește cu multă dăruire.

CANCAN.RO:

Doamna Ioana: