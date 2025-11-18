Acasă » Exclusiv » Povestea bătrânei de 70 de ani care trăiește într-o rulotă în cartierul milionarilor. 50 de pisici îi țin loc de familie!

Povestea bătrânei de 70 de ani care trăiește într-o rulotă în cartierul milionarilor. 50 de pisici îi țin loc de familie!

De: Rebeka Pascu 18/11/2025 | 19:03
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

O femeie de 70 de ani trăiește, culmea, într-o rulotă parcată chiar într-o zonă de lux a Capitalei, înconjurată de nici mai mult, nici mai puțin de 50 de pisici! Pare greu de crezut, dar pentru doamna Ioana, felinele sunt tot ce i-a mai rămas după o dramă uriașă. CANCAN.RO a mers la fața locului și a descoperit povestea tulburătoare a acestei femei care și-a găsit alinarea în mieunat și blănițe pufoase. Totul, în rândurile de mai jos.

În timp ce în jurul ei se ridică vile de lux, iar mașinile scumpe trec în viteză, femeia își duce traiul printre boluri cu mâncare pentru animale, un pat uzat și cutii de carton. Rulota e tot ce are, iar felinele sunt singurele care îi mai țin de cald în nopțile friguroase. Ani la rând, doamna Ioana a încercat să supraviețuiască din puținul pe care îl primea lunar, transformându-și existența într-o luptă constantă. Povestea de viață o aflați în rândurile de mai jos. Bătrânica ne-a deschis ușa rulotei și a făcut declarații cutremurătoare pentru CANCAN.RO

Doamna Ioana trăiește în rulotă cu 50 de pisici

Are 50 de pisici și locuiește în rulotă: „Fac totul pentru ele”

Doamna Ioana și-a părăsit soțul în urmă cu două decenii, după ce viciul băuturii îl transformase într-un om greu de recunoscut. Ulterior, bărbatul s-a recăsătorit cu o femeie din Moldova, însă a murit acolo. Ea, însă, nu și-a mai refăcut viața. Cei șase copii, patru fete și doi băieți, au crescut și au mers pe drumurile lor, fiecare cu propriile planuri și griji. Între timp, mama lor a ajuns să trăiască într-o rulotă din zona Băneasa, având alături cele 50 de pisici pe care le îngrijește cu multă dăruire.

CANCAN.RO: Câte pisici aveți, câte țineți în rulotă?

Doamna Ioana: Acum am 50.

CANCAN.RO: Dar cum ați ajuns aveți atât de multe pisici?

Doamna Ioana: Le-au aruncat oamenii, le-am luat eu și așa s-au strâns.

Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 – 5 = 3 într-o egalitate corectă
Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0...
Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță un an al reinventării
Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță...

CANCAN.RO: Și cum ați ajuns stați aici?

Doamna Ioana: Am stat la curte și după ne-a luat cineva rulota și atâta. Niște nemți s-au ocupat. Nu era casa mea la curte.

CANCAN.RO: Și atunci când ați început aveți mai multe și mai multe pisici, nu v-au mai lăsat stați acolo?

Doamna Ioana: Da, acolo, în partea aia, în stradă, nu e domeniu public, nu e voie. A venit poliția locală cu primarul și m-au mutat aici, pe terenul lor. E al primăriei aici. Nu mai au ei ce facă, gata.

Doamna Ioana nu și-a mai refăcut viața!

CANCAN.RO: Dar sunteți singură, nu aveți copii?

Doamna Ioana: Ba da, am, cum n-am? Am la țară, la Târgu Jiu, am un băiat în America. Dar nu tuturor le plac animalele.

CANCAN.RO: Păi și vizitează? Vin copiii viziteze?

Doamna Ioana: Nu, băiatul de la Londra nu, dar mai îmi bani din când în cândDa, ăla din America vine doar în vizită și pleacă. Acu’ vine pe 24 și pleacă. 

CANCAN.RO: Păi și lasă stați în rulotă?

Doamna Ioana: Păi da. Păi da, să-mi ia el casă pentru pisici? Nu are cum. Păi ce să facă ăla din America? Să-mi ia mie casă și lui nu?

CANCAN.RO: Aveți soț?

Doamna Ioana: Nu, nu. S-a dus. A murit. Dumnezeu să-l ierte! A murit de mulți ani, nu mai eram eu cu el, era cu o femeie la Moldova, a murit acolo. Îl lăsasem de la băutură!

CANCAN.RO: Și n-ați mai vrut refaceți viața?

Doamna Ioana: Am pisicile mele, n-am nevoie.

CANCAN.RO: Păi și pisicile țin locul unui bărbat?

Doamna Ioana:  La o sută de bărbați! Dă-i încolo de bărbați! Omul te trădează, animalul nu. Să fie clar.

CANCAN.RO: Păi și singură sunteți de cât timp?

Doamna Ioana: Peste 20 de ani. Nu mă mai interesează, trebuie totul pentru ele. Cât trăiesc eu, să fie pisicile bine.

CANCAN.RO: Dar vă descurcați cu bănuții?

Doamna Ioana: Nu prea, am indemnizația de handicap 4 milioane jumate. Și aia la primărie i-au tăiat sau ce or fi făcut.  Erau 500 și nu mai dă, decât pe jumate.

CANCAN.RO: Dar le-ați pus nume la toate pisicile? Le țineți minte pe fiecare cum le cheamă?

Doamna Ioana: Toate au nume, da. Le țin minte pe fiecare. Nu scriu nicăieri pe caiet și fiecare are carnetul ei de sănătate. Au totul scris acolo.

CITEȘTE ȘI: Caz revoltător în Argeș: O mamă este acuzată că și-ar batjocori bebelușul de 6 luni cu gene false și… tatuaje! | EXCLUSIV

NU RATA: Iubitul bulgar al Prințesei Ochelarilor vrea să le dea lecții bărbaților români! Așa arată o relație când el chiar știe ce face!

Tags:
Iți recomandăm
Surpriză uriașă pe platourile de la Pro TV. Actrița s-a întors gravidă la filmări. Cum au reacționat producătorii
Exclusiv
Surpriză uriașă pe platourile de la Pro TV. Actrița s-a întors gravidă la filmări. Cum au reacționat producătorii
Prima întâlnire cu Andreea Marin l-a dat peste cap. Ce a simțit Mircea Radu când a văzut-o în realitate: „Avea farmec” | EXCLUSIV
Video Exclusiv
Prima întâlnire cu Andreea Marin l-a dat peste cap. Ce a simțit Mircea Radu când a văzut-o în…
Un important oraș turistic interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală. 50 de străzi, afectate
Mediafax
Un important oraș turistic interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală....
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Gandul.ro
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu un cred făcut fără acordul ei
Adevarul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie...
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie primesc banii de chirie
Mediafax
Bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie primesc banii de chirie
Parteneri
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Click.ro
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De...
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Digi 24
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
Digi24
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa...
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te gândești
Descopera.ro
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te...
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Gandul.ro
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly
Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața ...
Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața locului după 40 de minute
Ioana Grama și-a îngrijorat fanii! Motivul pentru care a avut nevoie de perfuzii: „Una caldă, una ...
Ioana Grama și-a îngrijorat fanii! Motivul pentru care a avut nevoie de perfuzii: „Una caldă, una rece”
Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a țării s-a resimțit
Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a țării s-a resimțit
Ce problemă a avut Cloudflare marți, de fapt, și de ce jumătate de siteuri au „paralizat” din ...
Ce problemă a avut Cloudflare marți, de fapt, și de ce jumătate de siteuri au „paralizat” din cauza companiei
Vezi toate știrile
×