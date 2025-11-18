Caz revoltător în Argeș: O mamă este acuzată că și-ar batjocori bebelușul de 6 luni cu gene false și… tatuaje! | EXCLUSIV

O poveste cutremurătoare a ajuns în instanța din Argeș, iar acuzațiile sunt revoltătoare. O femeie este acuzată de fostul ei partener că își batjocorește copilul de doar șase luni, punându-i gene false și chiar tatuându-l! Bărbatul mai susține că băiețelul lui, pe nume Țunami, ar locui și în condiții inumane alături de mama sa și mai multe persoane, unde există un risc iminent de incendiu!

Tatăl, alarmat de presupusele „abuzuri”, cere de urgență o anchetă socială și să i se încredințeze copilul. În dosar, apărătorul mamei atrage atenția că femeia nu a fost citată corect și nu a avut posibilitatea să se apere, solicitând rejudecarea cazului pentru a respecta principiul unui proces echitabil (procesul este înregistrat la Tribunalul Argeș).

Potrivit avocatului mamei, micuțul este dependent total de ea, locuiește în casa familiei mamei și are nevoie de sânul matern, iar separarea de mamă ar fi „inumană” la această vârstă fragedă.

Pe de altă parte, tatăl susține că în locuința actuală ar trăi 5-6 persoane care dorm pe jos, pe saltele, iar condițiile ar fi „inumane și improprii de locuit”. Mai mult, potrivit acuzațiilor, femeia și-ar fi tatuat mâna imediat după ce a plecat cu copilul și l-ar fi prezentat pe TikTok, punându-i la doar patru luni gene false și… tatuându-l și pe el!

”Reclamantul nu deţine nici un act al apelantei (n.r. mamei minorului), iar aceasta nu are nici un act pe numele acesteia în România. Apelanta nu beneficiază de ajutor social în statul austriac (n.r. copilul are cetățenie austriacă) aşa cum rezultă din documentul ataşat, fiind radiată atât aceasta cât şi minorul din baza de date a statului austriac. ####### a observa din planşele foto cum apelanta i-a pus gene false minorului deşi avea vârsta de 4 luni şi l-a şi tatuat, deci nu are grijă de minor, reclamantul având toate condiţiile optime de trai pentru minor. A fost să-l vadă pe minor şi a reuşit să facă rost de o poză în care minorul apare zgâriat pe faţă aşa cum se poate vedea din planşa foto pe care o depune”.

Dovezi șocante depuse la dosar

Apărătorul tatălui insistă că interesul superior al minorului ar fi să fie mutat la tată, în condiții „mai bune”, în timp ce mama încearcă să demonstreze că acuzațiile sunt false și că ea este singura care poate avea grijă corespunzător de Țunami.

Avocatul tatălui susține căbărbatul nu se opune ca minorul să locuiască împreună cu mama sa însă situaţia este una deosebit de gravă.

”Unde locuieşte copilul în prezent sunt 5-6 persoane, care dorm pe jos, pe nişte saltele. În momentul în care intimatul a mers să-l vadă pe minor, a constatat că în bucătărie erau puse nişte cauciucuri peste care se afla un reşeu. Solicită apărătorul intimatului ca tribunalul să constate, din plaşele foto depuse la dosar, din ce condiţii de lux a plecat minorul unde avea camera lui şi unde locuieşte în prezent”.

Instanța a dispus, în primă fază, anchete sociale la domiciliile ambilor părinți, până la soluționarea cauzei.

Citește și: Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă