Doliu în muzica rock. Radu Manafu, chitarist și fondator al trupei „Celelalte Cuvinte”, s-a stins din viață

Radu Manafu, cunoscut chitarist și unul dintre membrii fondatori ai formației „Celelalte Cuvinte”, s-a stins din viață joi, 11 iunie. Vestea a fost făcută publică de colegii săi printr-un mesaj emoționant transmis pe rețelele de socializare.

Artistul a avut un rol esențial în înființarea uneia dintre cele mai reprezentative trupe din rockul românesc. Radu Manafu a contribuit la conturarea stilului și identității muzicale a grupului încă din primii ani de activitate, la începutul anilor ’80.

Trupa „Celelalte Cuvinte” ocupă un loc important în evoluția rockului românesc, fiind fondată la Timișoara la sfârșitul anului 1981. Formația a apărut într-o perioadă în care scena muzicală rock se confrunta cu numeroase limitări. Accesul la promovare, studiouri de înregistrare și public era mult mai restrâns decât în anii de după 1989.

În acest context, Radu Manafu a avut un rol semnificativ încă de la început, nefiind doar un colaborator, ci unul dintre membrii care au pus bazele proiectului artistic. Implicarea sa a contribuit la definirea direcției muzicale și la construirea identității unei trupe care avea să devină un reper pentru mai multe generații de ascultători din România.

Mesaj emoționant în memoria lui Radu Manafu

Dispariția sa a fost anunțată de membrii formației „Celelalte Cuvinte”. Totodată, ei au transmis un mesaj încărcat de emoție în memoria colegului alături de care au pornit la drum în urmă cu mai bine de patruzeci de ani. Mesajul a fost publicat în mediul online și a reflectat regretul profund al trupei față de pierderea unuia dintre oamenii care au contribuit la începuturile proiectului muzical.

„Din păcate de azi Radu Manafu nu se mai află printre noi. El rămâne cel care a fost cu noi de la începuturi și cu sufletul alături până în ultima clipă chiar dacă împrejurările de a apărea pe scenă i-au fost mai potrivnice după anii 90. Îi vom păstra mereu amintirea vie’, au transmis colegii săi.

Vestea a generat numeroase reacții atât în rândul fanilor, cât și al muzicienilor care au urmărit parcursul formației de-a lungul anilor. Mulți au transmis mesaje de regret și au rememorat momentele importante din istoria trupei, evidențiind impactul pe care aceasta l-a avut asupra scenei rock din România.

Până în acest moment, nu au fost comunicate public detalii oficiale privind cauza decesului sau vârsta la care s-a stins artistul.

Radu Manafu s-a retras din trupă în urmă cu 30 de ani

Radu Manafu a activat în formația „Celelalte Cuvinte” până în anul 1996. Moment în care a decis să se retragă din activitate din motive personale. Chiar și după retragerea sa de pe scenă, legătura cu trupa nu a fost complet întreruptă.

Conform informațiilor oferite de foștii colegi, acesta a rămas apropiat de proiectul muzical pe care l-a contribuit la fondarea lui. Artistul s-a implicat în anumite materiale discografice care au intrat în repertoriul formației de-a lungul timpului.

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