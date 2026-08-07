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Andra și Cătălin Măruță își reînnoiesc jurămintele după 18 ani de căsnicie. Data are o dublă semnificație

De: Denisa Crăciun 07/08/2026 | 21:11
Andra și Cătălin Măruță își reînnoiesc jurămintele după 18 ani de căsnicie. Data are o dublă semnificație
Andra și Cătălin își reînnoiesc jurămintele/ sursa foto: social media
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Andra și Cătălin Măruță traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Cei doi urmează să împlinească 18 ani de căsnicie și își doresc să marcheze evenimentul într-un mod special. În plus, data are o dublă semnificație, ceea ce face momentul și mai special.

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Au o familie frumoasă, iar pe plan profesional le merge mai bine ca oricând. După vacanța de vis din Spania, cei doi vor avea parte de un eveniment important.

În data de 23 august, vor aniversa 18 ani de căsnicie. Cântăreața a dezvăluit că își reînnoiesc jurămintele, iar ziua va fi una și mai specială cu atât mai mult că are dublă semnificație.

Andra și Cătălin Măruță își reînnoiesc jurămintele după 18 ani de căsnicie

Vedeta a făcut o postare inedită în mediul online. Îmbrăcată într-o rochie mulată, i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei, Cătălin. Aceasta a spus că în data de 23 august, atunci când împlinesc 18 ani de căsnicie, își dorește să își reînnoiască jurămintele. Mai mult decât atât, data în care s-au căsătorit cei doi marchează un alt eveniment important: ziua de naștere a artistei.

Sunt gata să mă mărit. Cătăline, unde ești? Anul ăsta facem 18 ani de căsătorie, deci eu sunt gata de reînnoirea jurămintelor. Jur să-ți fiu credincioasă, jur să te iubesc mereu! (…) Noi ne-am căsătorit de ziua mea. Adică pe 23 august e și ziua mea, e și ziua noastră, a scris Andra în mediul online.

Relația dintre Andra și Cătălin este una impresionantă. În timpul vacanței din Marbella, chiar dacă au fost prezenți copiii, cei doi au reușit să petreacă timp de calitate împreună. Prezentatorul TV i-a făcut o surpriză inedită și a dus-o pe artistă la o cină romantică. Aceștia s-au bucurat de muzică live și un decor de poveste.

Cu cine s-a fotografiat Andra în vacanță

Andra a bifat un moment neașteptat, dar uimitor, în vacanță. Ea s-a întâlnit în timp ce era la masă cu actorii din telenovela Teresa, Angelique Boyer și Sebastián Rulli. Artista a mărturisit că a fost o experiență deosebită și s-a bucurat enorm de compania lor.

Pentru mine este o mare onoare să mă întâlnesc cu oamenii pe care i-am urmarit de foarte multă vreme și mi se pare așa… o bucurie și o onoare de care nu credeam ca o să am parte. Chiar e o mare bucurie pentru că așa am învățat și eu spaniolă, urmărindu-i pe ei de mică, a transmis Andra.

VEZI ȘI: Andra, mesaj emoționant în ziua în care Eva a împlinit 11 ani. Unde i-a serbat ziua

Imagini speciale din vacanța familiei Măruță. După Spania, s-au ”mutat” în Italia

 

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