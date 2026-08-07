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Paula Chirilă, escapadă romantică în Grecia. Cum arată vacanța alături de iubit

De: Irina Vlad 07/08/2026 | 20:59
Paula Chirilă, escapadă romantică în Grecia. Cum arată vacanța alături de iubit
Paula Chirilă, declarație de dragoste pentru Daniel Giuvelic/ sursă foto: Instagram
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După ce recent a fost cerută în căsătorie, Paula Chirilă (51 de ani) nu mai contenește să își răsfețe viitorul soț. Fie că este vorba despre declarații de dragoste, mici gesturi sau atenții, actrița își strigă iubirea pentru Daniel Giuvelic (36 de ani) în văzul tuturor. 

Paula Chirilă și Daniel Giuvelic par mai îndrăgostiți ca niciodată. Deși timp de multe zile au fost subiectul principal al bârfelor și pronosticurilor referitoare la autenticitatea relației lor – din cauza diferenței de vârstă de 15 ani dintre ei – cei doi au făcut față cu brio perioadei. Acum, aceștia se bucură fără ascunzișuri de povestea lor de dragoste.

Paula Chirilă, declarație de dragoste pentru Daniel Giuvelic

Recent, Paula Chirilă și Danel Giuvelic au petrecut câteva zile în Grecia, vacanță care a venit cu multă recunoștință și conștientizări. Într-o postare pe social media, actrița a încărcat mai multe fotografii cu ei doi în vacanță, în dreptul cărora i-a făcut viitorului ei soț o declarație de dragoste – vezi imagini în GALERIA FOTO.

„Am călătorit până în Grecia să văd mări albastre și apusuri fără sfârșit, dar am înțeles acolo, în brațele lui, ceva mult mai simplu: locul meu preferat ești tu. Și nici nu contează unde suntem, lângă tine mă simt acasă, în siguranță, exact unde trebuie să fiu”, a fost mesajul Paulei Chirilă.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început în culisele teatrului, unde Dan Giuvelic lucra ca regizor tehnic. Deși amândoi trecuseră recent printr-un divorț, au decis să își acorde o șansă la fericire și să își dea frâu liber sentimentelor. Conxiunea dintre ei a fost atât de puternică încât după doar 3 luni de relația s-au mutat împreună. Ulterior, Paula Chirilă a primit inelul de logodnă și a fost cerută în căsătorie.

„El era regizor tehnic la teatrul respectiv și și-a aruncat ochii spre mine și a zis «hmm». Eram destul de sceptică, l-am întrebat câți ani are și am zis «aoleu»”, a povestit, amuzată, Paula Chirilă într-un interviu.

NU RATA: Paula Chirilă câștigă mai bine decât logodnicul cu 15 ani mai tânăr. Cum au găsit echilibrul în relație: „Ce-mi oferă el nu se cumpără cu bani”

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