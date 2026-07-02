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Cum a fost cerută Paula Chirilă în căsătorie. Iubitul tinerel a plănuit totul până la cel mai mic detaliu

De: Denisa Crăciun 02/07/2026 | 22:11
Cum a fost cerută Paula Chirilă în căsătorie. Iubitul tinerel a plănuit totul până la cel mai mic detaliu
Cum a fost cerută în căsătorie Paula Chirilă/ sursa foto: social media
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Paula Chirilă a fost prezentă în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, acolo unde și-a deschis sufletul. Invitată în platoul show-ului, a vorbit despre cele mai importante momente din viața ei, inclusiv despre cererea în căsătorie. Ea și Dan Giuvelnic urmează să își unească destinele.

Actrița și-a găsit liniștea în brațele lui Dan Giuvelnic, la aproape opt ani de la divorțul de Marius Aciu. Cei doi au povestit pentru prima dată la televizor despre relația lor, iar Denise Rifai, moderatoarea show-ului de succes de pe Antena 1, a vrut să afle cum a avut loc cererea în căsătorie. Vedeta nu a ezitat să răspundă, astfel că evenimentul s-a petrecut într-un hotel, iar ea a oferit detalii impresionante.

Cum a fost cerută Paula Chirilă în căsătorie de Dan Giuvelnic

Paula Chirilă este una dintre cele mai cunoscute actrițe din țara noastră. Ea a început un nou capitol, alături de Dan Giuvelnic. Aceștia sunt mai îndrăgostiți ca niciodată, iar în viitorul apropiat urmează să își unească destinele. Până atunci, ea amintește cu nostalgie și emoție despre momentul în care partenerul ei i-a pus cea mai specială întrebare.

Totul a fost pus la punct, astfel încât să iasă perfect, iar după declarațiile cu lacrimi în ochi ale blondinei, putem spune că a avut succes. Ea a explicat că totul s-a petrecut într-o cameră de hotel, decorată într-un mod inedit. Acolo o așteptau pe Paula o sticlă de șampanie, o scrisoare, un buchet uriaș de flori și bineînțeles un inel care a strălucit puternic. A fost și mai impresionant, cu atât mai mult că actrița nu se aștepta la asta.

Când intru în cameră, văd totul aranjat. Văd șampanie, m-am gândit că sărbătorim ceva. Văd o scrisoare… scrie mult și frumos. La final, scria ceva cu: „Vezi că florile o să-ți transmită un mesaj”. Am început să mă uit și n-am văzut nimic. Când să pun buchetul înapoi în vază, a strălucit acesta (n.r. inelul), a povestit Paula Chirilă.

Pe de altă parte, Dan Giuvelnic a povestit că misiunea de a găsi inelul potrivit nu a fost deloc una ușoară. Timp de două luni, bărbatul a mers în diferite magazine, pentru a descoperi bijuteria perfectă pentru viitoarea mireasă.

Am început să caut inelul. Știam cam ce-i place, dar nu găseam. Am căutat vreo două luni, mergeam pe la toate magazinele astea de specialitate. Într-un final am fost împreună la Pitești, acolo l-am găsit. Am luat inelul, după care m-am gândit cum să fac. Am căutat o cameră de hotel, șampanie, flori, a spus Dan Giuvelnic.

VEZI ȘI: Paula Chirilă a spus „da”. Vedeta a fost cerută în căsătorie de bărbatul pe care îl iubește

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