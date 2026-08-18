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Tragedie în viața Mălinei Avasiloaie! A murit femeia care i-a fost alături încă din copilărie

De: Anca Chihaie 18/08/2026 | 15:01
Tragedie în viața Mălinei Avasiloaie! A murit femeia care i-a fost alături încă din copilărie
Mălina Avasiloaie/ sursa: social media
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Mălina Avasiloaie traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Artista și-a pierdut bunica, femeia care a avut un rol esențial în copilăria și formarea sa. Vestea dispariției a afectat-o profund pe cântăreață, care a ales să împărtășească în mediul online câteva dintre cele mai apăsătoare gânduri ale sale.

Pentru Mălina Avasiloaie, pierderea nu înseamnă doar despărțirea de un membru al familiei, ci și plecarea unei persoane care i-a fost extrem de apropiată de-a lungul anilor. Bunica artistei a fost cea care a crescut-o și care a rămas o prezență importantă în viața ei, motiv pentru care momentul despărțirii este cu atât mai greu de suportat.

A murit femeia care i-a fost alături încă din copilărie

Cântăreața a fost întotdeauna apropiată de familia sa, iar legătura pe care a avut-o cu bunica ei pare să fi fost una cu totul specială. Amintirile din copilărie sunt strâns legate de aceasta, de gesturile sale, de momentele petrecute împreună și de micile lucruri prin care femeia reușea să îi arate iubirea.

În urma pierderii, Mălina a transmis un mesaj emoționant în mediul online, prin care și-a exprimat suferința și dorul care au cuprins-o. Artista a vorbit despre amintirile care îi vor rămâne pentru totdeauna în suflet și despre lucrurile aparent simple care, după dispariția unei persoane dragi, ajung să capete o valoare uriașă.

Printre cele mai puternice amintiri se numără cele legate de copilărie, de timpul petrecut alături de bunica sa și de momentele în care aceasta avea grijă de ea. Pentru Mălina, toate aceste clipe reprezintă acum fragmente dintr-o perioadă care nu se va mai întoarce niciodată.

„Rămas bun, dragostea mea, mamaia mea perfectă! Te voi iubi mereu și știu că și tu ne vei iubi oriunde te vei afla. Sper să fii un fluture, uneori să mi te mai arăți, să te mai simt lângă mine sau măcar să îmi apari în vis, pentru că îmi vei lipsi enorm. Îmi va lipsi vocea ta, poveștile tale, turtele cu poverlă făcute de tine, miezul de nucă pe care ni-l curățai și ni-l trimiteai pachet la București. M-ai învățat să îl iubesc pe Dumnezeu și să cred că, dincolo de această lume, există un loc în care sufletele se întâlnesc din nou. Sunt sigură că îți vei găsi liniștea acolo unde ești. Până când ne vom revedea, să ai grijă de noi de acolo de sus. Iar dacă vei putea, mai vino uneori în visul meu…ca să știu că ești bine. Mi-e sufletul bucăți… toată copilăria mea a plecat odată cu tine”, a transmis Mălina Avasiloaie, pe Instagram.

Foto: social media

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