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Hackerul „Virus”, dat în urmărire după condamnarea în SUA, prins la Sinaia cu un sistem care schimba numerele de înmatriculare

De: David Ioan 17/08/2026 | 14:08
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Bărbatul de 42 de ani oprit de polițiști la Sinaia, la volanul unei mașini echipate cu două seturi de plăcuțe de înmatriculare – unul dintre ele imitând numere diplomatice – este Mihai Ionuț Păunescu, cunoscut în mediul infracționalității informatice sub numele „Virus”.

Informațiile au fost confirmate de presa locală, care amintește că Păunescu a fost condamnat în Statele Unite, în 2023, la trei ani de închisoare pentru implicarea într-o infrastructură folosită la distribuirea unor programe malware extrem de periculoase, precum Gozi, virus care a infectat peste un milion de calculatoare, inclusiv sisteme NASA.

Hackerul „Virus”, interceptat la Sinaia cu un sistem care schimba numerele de înmatriculare

Conform Mediafax, incidentul a avut loc duminică, 16 august, în jurul orei 11.00, după ce un sistem de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare instalat pe o autospecială a IPJ Prahova a semnalat autoturismul. Mașina fusese anterior introdusă în baza de date într-un alt județ, iar alerta a permis localizarea ei pe DN1, la intrarea în Sinaia.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că vehiculul era dotat cu un mecanism rotativ care permitea schimbarea rapidă între plăcuțele românești și un set fals, realizat după modelul celor folosite de Corpul Diplomatic. Situația s-a complicat când șoferul a prezentat un document italian cu date de identitate care nu corespundeau realității. La sediul Poliției, anchetatorii au stabilit identitatea reală a bărbatului și au constatat că acesta avea permisul suspendat.

Păunescu a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru conducerea unui vehicul de către o persoană cu dreptul de a conduce suspendat, folosirea unui număr fals de înmatriculare și fals privind identitatea. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, iar procurorii urmează să decidă dacă se impune o măsură preventivă suplimentară.

Dat în urmărire după condamnarea în SUA, hackerul a fost arestat la Sinaia

Mihai Ionuț Păunescu este cunoscut autorităților americane sub aliasul „Virus”, fiind considerat administratorul unui serviciu de tip „bulletproof hosting”, infrastructură care oferea infractorilor cibernetici servere și adrese IP greu de detectat.

Prin această rețea au fost sprijinite operațiuni ce implicau malware-uri precum Gozi, Zeus, SpyEye și BlackEnergy, folosite pentru furt de date bancare, atacuri DDoS și campanii masive de spam. Procurorii americani au stabilit că Păunescu închiria servere de la furnizori legitimi și muta datele clienților ori de câte ori IP-urile erau marcate ca suspecte.

Virusul Gozi, creat de rusul Nikita Kuzmin și dezvoltat ulterior de letonul Deniss Calovskis, a provocat pierderi de zeci de milioane de dolari și a afectat instituții și utilizatori din SUA, Germania, Marea Britanie, Polonia, Franța, Finlanda, Italia și Turcia. Păunescu nu a fost autorul malware-ului, ci furnizorul infrastructurii care a permis distribuirea și ascunderea activităților infracționale.

Hackerul român a fost reținut prima dată în 2012, în România, la solicitarea autorităților americane. Ulterior, după ce nu a mai fost găsit în țară, a fost emisă o notificare Interpol. În 2021, Păunescu a fost capturat pe aeroportul din Bogota, Columbia, extrădat în SUA în 2022 și condamnat în 2023 la trei ani de închisoare. Instanța a dispus și confiscarea a 3,51 milioane de dolari, precum și plata unor despăgubiri de 18.945 de dolari.

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