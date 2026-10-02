Marilu, pregătită să devină mamă? Mesajul cu subînțeles al influenceriței

Marilu Dobrescu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Marilu Dobrescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Tom Healy, un bărbat australian. Cei doi au ajuns chiar și la casa părintească a influenceriței, semn că relația lor evoluează rapid. Acum a făcut un videoclip în mediul online care sugerează că este gata să devină mamă.

Marilu Dobrescu s-a mutat în Australia, alături de partenerul ei de viață. Aceștia se înțeleg de minune, iar relația pare să fie una cât se poate de serioasă. Influencerița este în continuare foarte deschisă pe rețelele de socializare, chiar și atunci când vine vorba de viața personală.

În cel mai recent videoclip publicat, tânăra s-a afișat cu un băiețel în brațe, iar mesajul pe care l-a scris în dreptul filmării sugerează că își dorește să devină mamă. Mai mult decât atât, ea a făcut o dezvăluire și cu privire la educația pe care vrea să i-o ofere viitorului copil. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Marilu, pregătită să devină mamă?

În relația anterioară, cea cu Iustin Petrescu, vedeta a încercat să rămână însărcinată, chiar și prin intermediul fertilizării în vitro. Aceasta nu a rămas însărcinată, iar acum pare să își dorească din nou să își îndeplinească visul. Aceasta s-a afișat pe pagina sa de TikTok cu un băiețel în brațe.

Dacă judecăm după mesajul pe care l-a scris alături de videoclip și după zâmbetul de pe chip, tânăra pare pregătită să aducă pe lume primul copil. Până în acest moment nu a făcut un anunț oficial, însă cu siguranță va împărtăși totul cu fanii ei când va fi momentul.

„O să îmi iubesc atât de mult viitorul băiețel”, a scris Marilu Dobrescu, pe TikTok.

Marilu Dobrescu/ sursa foto: captură video TikTok

Marilu Dobrescu/ sursa foto: captură video TikTok

Cum își va educa Marilu viitorul copil

Influencerița a dezvăluit și o mică parte din educația pe care i-o va oferi viitorului copil. Marilu a subliniat că dacă nu va trata femeile cu respect, îl va dezmoșteni.

Mesajul mai în glumă, mai în serios vine după ce tot mai multe femei din România se confruntă cu agresiune din partea partenerului de viață. Tânăra este una dintre persoanele publice din țara noastră care sunt împotriva violenței domestice și nu a ezitat niciodată să abordeze acest subiect în mediul online.

„Dacă nu o să trateze femeile cu respect, îl scot din acte și din testament”, a mai adăugat ea.

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