Acasă » Știri » Marilu Dobrescu, din nou pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat: ”Rezultatul e superb”

Marilu Dobrescu, din nou pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat: ”Rezultatul e superb”

De: David Ioan 30/06/2026 | 22:36
Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În ultimii ani, tot mai multe femei aleg să apeleze la diverse proceduri estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic, iar trendul nu ocolește nici influencerii care își documentează deschis transformările.

Marilu Dobrescu face parte din categoria celor care nu se ascund după perdea și povestește fără ocolișuri fiecare etapă prin care trece. După ce și-a pus silicoane, influencerița a decis să meargă mai departe cu schimbările și să încerce și botox, o procedură pe care o vede ca pe o completare firească a look-ului ei. A mers la clinică, a discutat cu medicul estetician, iar apoi a împărtășit cu urmăritorii toate detaliile, de la așteptări la reacțiile imediate, într-un stil sincer, direct și amuzant, așa cum și-a obișnuit comunitatea.

Marilu Dobrescu, primele imagini după botox

Ea a relatat că, imediat după injectare, a observat o schimbare amuzantă în expresiile faciale, spunând:

„Nu pot să cred. Mi-am pus botox și nu mai pot să mă încrunt”.

Deși pentru unii ar putea părea o modificare minoră, Marilu a subliniat că rezultatul este cel dorit și că nu are niciun regret în privința deciziei.

„Rezultatul este superb, nu regret decizia”, a afirmat influencerița.

Marilu Dobrescu a menținut legătura cu comunitatea ei online și în privința schimbărilor majore din viață. În urmă cu câteva luni, ea a decis să se mute în Australia, o schimbare pe care a descris-o ca fiind dificilă din punct de vedere birocratic, dar surprinzător de naturală din punct de vedere personal.

„Din punct de vedere al actelor, mi-a mâncat ficații. Extrem de greu, dar s-au așezat toate. Am fost norocoasă. Fizic, cred că mi-a fost scris în stele. M-am simțit ca acasă încă de când am călcat pentru prima oară în Aus. Chiar asta am și spus, în glumă, unei prietene, pe care am sunat-o fix când am ieșit din aeroport: băi, eu cred că vreau să mă mut aici.”

CITEŞTE ŞI: Marilu Dobrescu, „țepuită” în vacanță. Și-a ieșit din minți când a aflat

Cum arată camera din copilărie a lui Marilu Dobrescu? ”E neatinsă de 15 ani”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
De la ce a pornit conflictul între Mario Iorgulescu și Beinur, de fapt: ”Vreau să fac câteva precizări”
Știri
De la ce a pornit conflictul între Mario Iorgulescu și Beinur, de fapt: ”Vreau să fac câteva precizări”
Soția lui Ramore, nevoită să facă avort. Vestea a căzut ca un trăsnet: ”Îmi pune viața în pericol”
Știri
Soția lui Ramore, nevoită să facă avort. Vestea a căzut ca un trăsnet: ”Îmi pune viața în pericol”
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru „război al terorii”
Mediafax
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru...
Nicușor Dan e milionar, conform ultimei declarații de avere. Are în conturi sume impresionante, rămase după alegerile prezidențiale, bani pe care a promis să-i doneze
Gandul.ro
Nicușor Dan e milionar, conform ultimei declarații de avere. Are în conturi sume...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere...
Mihaela Rădulescu, mesaj pe rețelele sociale după atacul cu bombă din Monaco care ar fi vizat un miliardar ucrainean
Adevarul
Mihaela Rădulescu, mesaj pe rețelele sociale după atacul cu bombă din Monaco care...
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
Digi24
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela...
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Mediafax
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Parteneri
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în costum de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Atentat cu bombă în Monaco, acolo unde își face veacul Mihaela Rădulescu. Reacția vedetei după explozia care s-a soldat cu trei victime
Click.ro
Atentat cu bombă în Monaco, acolo unde își face veacul Mihaela Rădulescu. Reacția vedetei după...
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi 24
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor.ro
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce...
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
go4it.ro
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Descopera.ro
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Nicușor Dan e milionar, conform ultimei declarații de avere. Are în conturi sume impresionante, rămase după alegerile prezidențiale, bani pe care a promis să-i doneze
Gandul.ro
Nicușor Dan e milionar, conform ultimei declarații de avere. Are în conturi sume impresionante, rămase...
Tags:
ULTIMA ORĂ
De la ce a pornit conflictul între Mario Iorgulescu și Beinur, de fapt: ”Vreau să fac câteva precizări”
De la ce a pornit conflictul între Mario Iorgulescu și Beinur, de fapt: ”Vreau să fac câteva precizări”
Soția lui Ramore, nevoită să facă avort. Vestea a căzut ca un trăsnet: ”Îmi pune viața în pericol”
Soția lui Ramore, nevoită să facă avort. Vestea a căzut ca un trăsnet: ”Îmi pune viața în pericol”
Marcel de la Insula Iubirii, schimbare radicală de look. Cum arată acum ”Maluma de România”
Marcel de la Insula Iubirii, schimbare radicală de look. Cum arată acum ”Maluma de România”
Ileana Sterp, primele declarații despre divorț. Sora lui Culiță s-a mutat în satul natal: ”Voi ...
Ileana Sterp, primele declarații despre divorț. Sora lui Culiță s-a mutat în satul natal: ”Voi ieși public cu lămuriri”
Doi miri au pus sumele plătite pentru meniu, artiști și locație pe invitațiile de la nuntă. Cadoul ...
Doi miri au pus sumele plătite pentru meniu, artiști și locație pe invitațiile de la nuntă. Cadoul minim pe care l-au recomandat
Vești pentru suporteri! Berea cu alcool va fi din nou disponibilă pe stadioanele din România
Vești pentru suporteri! Berea cu alcool va fi din nou disponibilă pe stadioanele din România
Vezi toate știrile