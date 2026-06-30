Marilu Dobrescu, din nou pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat: ”Rezultatul e superb”

În ultimii ani, tot mai multe femei aleg să apeleze la diverse proceduri estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic, iar trendul nu ocolește nici influencerii care își documentează deschis transformările.

Marilu Dobrescu face parte din categoria celor care nu se ascund după perdea și povestește fără ocolișuri fiecare etapă prin care trece. După ce și-a pus silicoane, influencerița a decis să meargă mai departe cu schimbările și să încerce și botox, o procedură pe care o vede ca pe o completare firească a look-ului ei. A mers la clinică, a discutat cu medicul estetician, iar apoi a împărtășit cu urmăritorii toate detaliile, de la așteptări la reacțiile imediate, într-un stil sincer, direct și amuzant, așa cum și-a obișnuit comunitatea.

Marilu Dobrescu, primele imagini după botox

Ea a relatat că, imediat după injectare, a observat o schimbare amuzantă în expresiile faciale, spunând:

„Nu pot să cred. Mi-am pus botox și nu mai pot să mă încrunt”.

Deși pentru unii ar putea părea o modificare minoră, Marilu a subliniat că rezultatul este cel dorit și că nu are niciun regret în privința deciziei.

„Rezultatul este superb, nu regret decizia”, a afirmat influencerița.

Marilu Dobrescu a menținut legătura cu comunitatea ei online și în privința schimbărilor majore din viață. În urmă cu câteva luni, ea a decis să se mute în Australia, o schimbare pe care a descris-o ca fiind dificilă din punct de vedere birocratic, dar surprinzător de naturală din punct de vedere personal.

„Din punct de vedere al actelor, mi-a mâncat ficații. Extrem de greu, dar s-au așezat toate. Am fost norocoasă. Fizic, cred că mi-a fost scris în stele. M-am simțit ca acasă încă de când am călcat pentru prima oară în Aus. Chiar asta am și spus, în glumă, unei prietene, pe care am sunat-o fix când am ieșit din aeroport: băi, eu cred că vreau să mă mut aici.”

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