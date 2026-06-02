Cum arată camera din copilărie a lui Marilu Dobrescu? ”E neatinsă de 15 ani”

Marilu Dobrescu a revenit în țară după un an de când s-a mutat în Australia, acolo unde trăiește alături de iubitul ei, Tom. Influenceriței i s-a făcut dor de casă, așa că și-a făcut bagajele și s-a întors în România, pentru o perioadă. A mers acasă la părinții săi și le-a prezentat fanilor din mediul online cum arăta camera ei din copilărie. Totul a rămas neschimbat de mai bine de 15 ani.

În urmă cu un an de zile, Marilu Dobrescu făcea o schimbare radicală în viața ei. Aceasta a decis că este momentul pentru un nou capitol, așa că și-a făcut bagajele și s-a mutat în Australia. Viața departe de țara natală pare că îi priește influenceriței, însă și dorul de casă este mare, așa că acum s-a întors la origini.

Cum arată camera din copilărie a lui Marilu Dobrescu?

Proaspăt întoarsă în România, Marilu Dobrescu a făcut turul camerei sale din copilărie. O cameră care nu a mai fost atinsă de mai bine de 15 ani și care păstrează toate amintirile din adolescență ale roșcatei.

„Hai să vă fac turul camerei copilăriei mele, o cameră care n-a mai fost atinsă de 15 ani. Când m-am mutat cu ai mei din casa familiei, pur și simplu am pus lacătul și așa a rămas tot, s-a oprit timpul. Toată viața mea pe care n-am luat-o în Australia cu mine e aici”, a spus Marilu Dobrescu.

Camera este una spațioasă, dar care este ticsită cu tot felul de amintiri, care indică foarte clar evoluția influenceriței și toate etapele prin care a trecut.

„Cam așa arată când intri și văd ce aveam pe ușă, de la Barbie la etichete de bere. Intrarea de la ușă practic arată evoluția mea emoțională”, a mai spus Marilu.

Camera din copilăria lui Marilu este amenajată într-o manieră simplă: un pat, câteva dulapuri, și un birou pe care tronează un televizor cu tub. În rest, întreaga încăpere este plină de toate amintirile ei. Pe pereți tronează postere cu artiștii preferați ai acesteia din adolescență, iar printre acestea se găsesc și câteva poze de familie.

De asemenea, camera este plină cu numeroase cutii, în care influencerița și-a așezat atent fiecare etapă a vieții. Marilu a răscolit printre amintiri și le-a arătat fanilor săi totul.

„Deci ăsta era penarul meu de la școală. Am ascuțit creioanele astea ultima oară acum 15 ani, mi se face pielea de găină. Picul ăsta sigur nu se mai fabrică. Deci ultima oară când am umblat în penarul ăsta eram alt om. Le foloseam în fiecare zi, acum o groază de ani. Uite, aici sunt toate plușurile mele. Asta e o poză cu mine și cu tata. Mi-am dat seama că am poze cu tata inclusiv aici pe perete, dar n-am niciodată poze cu mama. Am realizat de ce, pentru că tata era așa indisponibil emoțional și eu voiam foarte tare atenția lui. Mi-am pus pozele astea așa ca să-l simt mai aproape de mine”, a mai spus Marilu.

Foto: TikTok, Video: TikTok