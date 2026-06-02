Război total între frați pentru averea colosală a milionarului ”fantomă”. Cum încearcă fiica afaceristului să preia controlul + Ce a declarat în fața instanței

Una dintre cele mai bogate și mai discrete familii din Timișoara pare că își sfâșie imperiul bucată cu bucată! În mijlocul acestui conflict, care a ajuns direct în instanță, iese la iveală figura unuia dintre cei mai misterioși milionari ai orașului. Dorel Gheorghiu, nume cunoscut de peste două decenii în lumea afacerilor imobiliare și în cercurile influente ale businessului bănățean, a rămas însă aproape imposibil de surprins în spațiul public. Fără fotografii, fără expunere, omul de afaceri și-a cultivat o discreție totală… până recent, când liniștea din jurul său a fost spartă de un scandal de familie cu mize de milioane, dar și acuzații grele!

În spatele acestei imagini aproape „invizibile”, presa locală a notat în timp că Dorel Gheorghiu a stat constant în umbra unor afaceri mari, unele dintre ele intens comentate și controversate în mediul de business din vestul țării. Numele său a apărut, discret, în contextul unor tranzacții și proiecte imobiliare de anvergură, dar și în conexiuni cu cercuri de influență din zona afacerilor locale, inclusiv cu familia unui fost șef SRI din Timiș.

Unul dintre cele mai discutate episoade în care apare implicat este cel legat de stadionul CFR Timișoara, unde Dorel Gheorghiu a figurat, alături de o altă persoană, drept „cumpărător” într-o tranzacție care avea să ajungă ulterior tot în instanță.

În timp, magistrații au stabilit că acel transfer s-a sprijinit pe un lanț de acte și înscrieri considerate greșite sau chiar nelegale, inclusiv modificări eronate în Cartea Funciară, iar după ani de dispute juridice, contractul de vânzare-cumpărare a fost anulat.

Atenția s-a mutat acum de pe afacerile sale pe scandalul din interiorul familiei, acolo unde copiii milionarului se află, aparent, într-un război total pentru averea lui. Miza? Un pachet uriaș de acțiuni, evaluat la milioane de euro!

„Întins pe banchetă, cu limba scoasă afară”

Fiica afaceristului susține în instanță că tatăl său, ajuns la 77 de ani și afectat de probleme neurologice severe, nu ar mai fi avut discernământ atunci când și-a cedat o parte importantă din afacere propriului fiu.

De cealaltă parte, fiul susține că totul nu este decât un război de familie și că tatăl său știa perfect ce face. În mijlocul scandalului, din dosar ies la iveală scene halucinante și acuzații devastatoare.

Una dintre cele mai dure descrieri apare chiar în sala de judecată, unde avocatul fiicei povestește cum l-ar fi văzut pe milionar, foarte bolnav, la finalul anului trecut.

„Se afla pe bancheta din spate a unei mașini, întins, s-a ridicat cu greu în șezut, limba era scoasă afară și se uita în stânga și în dreapta, nu a reușit să formuleze câteva propoziții”, a declarat avocatul femeii în fața instanței.

Descrierea șocantă apare într-un dosar exploziv în care fiica afaceristului cere practic blocarea transferului unui pachet de 30,15% din acțiunile companiei controlate de familie. Potrivit documentelor depuse la tribunal, femeia susține că tatăl său suferă de boala Parkinson, atrofie corticală și multiple infarcte cerebrale, afecțiuni care i-ar afecta discernământul.

Mai mult, afirmă că afaceristul ar urma inclusiv tratamente pentru demență și că schema de medicație ar include substanțe cu efect sedativ.

În dosar apare și o altă scenă tulburătoare. Avocatul fiicei a susținut că, înainte de transferul acțiunilor, omul de afaceri i-ar fi mărturisit acesteia că medicamentele administrate îl afectau puternic.

„A precizat că primește medicamente de la birou, că medicamentele pe care le primește îl fac să se simtă rău și că din cauza aceasta va refuza să le primească”, se arată în declarațiile consemnate în instanță.

Tot acolo se vorbește și despre „o grămadă de însemnări făcute cu pixul” pe fișa de tratament aflată lângă patul milionarului.

Fiica susține că tocmai din cauza degradării stării sale de sănătate a cerut încă din ianuarie instituirea unei măsuri de protecție pentru tatăl său. Doar că, fix înainte de termenul din procesul privind tutela, afaceristul și-a donat o parte importantă din acțiuni fiului său.

Averea familiei, ”detonată” de o donație uriașă

Concret, printr-un contract autentificat la notar, omul de afaceri ar fi cedat gratuit peste 2,5 milioane de acțiuni, reprezentând 30,15% din companie. Până atunci, acesta controla peste 60% din firmă și era acționarul majoritar.

Fiica susține că transferul ar fi fost făcut tocmai pentru ca alte persoane să preia controlul companiei și pentru a bloca eventualele măsuri de protecție pe care instanța le-ar fi putut lua.

„Nu există nicio rațiune pentru care la acest moment a avut loc înstrăinarea”, a spus avocatul reclamantei, sugerând că în spatele operațiunii s-ar ascunde interese mult mai mari.

În timpul procesului s-a vorbit chiar și despre influența unor persoane apropiate afaceristului, dar și despre prezența discretă a unui cunoscut om de afaceri din Timișoara la o ședință AGA tensionată.

Fiul contraatacă: „Nu este dement absolut!”

Apărarea fiului a venit însă cu o poziție radical diferită. Avocatul acestuia a insistat că tatăl său știa foarte bine ce face și că scandalul este doar o dispută toxică.

„Un tată are dreptul de a discerne dacă vorbește sau nu cu fiica și cu ginerele acestuia”, a transmis acesta prin avocat.

Mai mult, apărarea a subliniat că omul de afaceri nu ar fi lipsit de capacitate de exercițiu și că a fost verificat inclusiv de specialiști înainte să semneze actele.

”În replică, reprezentantul pârâtului învederează că demența duce la pierderea capacității de exercițiu, precizând că pârâtul Dorel Gheorghiu este capabil să-şi administreze averea, fără intervenția fiicei. Că s-au dus mai întâi la medicul legist, pentru că să nu existe niciun fel de discuții. #### un act autentic, înregistrat de un notar public” , a declarat avocatul fiului.

În alt pasaj-cheie din dosar se susține că milionarul… „nu este dement absolut”.

”Avocatul reclamantei (n.r. fiica milionarului) învederează că reprezentantul pârâtului (n.r. fiul milionarului) a precizat că pârâtul Gheorghiu Dorel nu este dement absolut, drept urmare, se recunoaște o formă de demență. A susținut că, în condițiile în care se recunoaște existența unei forme de demență, se ridica întrebarea pentru ce motiv fusese încheiat actul de donație, apreciind că pârâtul fusese dus în prealabil la un medic în vederea obținerii unui aviz, în mod superficial”.

Deși scandalul de familie a explodat în instanță, tribunalul a respins cererea fiicei de suspendare a drepturilor asupra acțiunilor. Judecătorii au considerat că, cel puțin la acest moment, nu există suficiente indicii că afaceristul ar fi fost lipsit de discernământ atunci când a făcut donația.

Mai mult, instanța a acordat greutate unui certificat medico-legal psihiatric potrivit căruia omul de afaceri „are capacitate de judecată și raționament păstrat” și „are discernământul necesar pentru a întocmi actul”.

Cu toate acestea, războiul din familie este departe de final. Pe rol continuă atât procesul privind măsurile de ocrotire, cât și cel privind anularea transferului uriaș de acțiuni.

