Ce mai face Ghiță Mureșan la 55 de ani. Unde locuiește acum și cu ce se ocupă fostul star din NBA

Au trecut peste două decenii de când Gheorghe „Ghiță” Mureșan s-a retras din baschetul profesionist, însă viața sa este în continuare legată de sport. Stabilit în Statele Unite alături de familie, fostul jucător din NBA lucrează pentru Washington Wizards, conduce propria academie de baschet și urmărește cu atenție sportul românesc. Deși trăiește de 32 de ani peste Ocean, spune că nu a încetat niciodată să se simtă acasă în România.

La 55 de ani, Gheorghe Mureșan duce o viață liniștită în Statele Unite, departe de perioada în care domina terenurile din NBA. Fostul baschetbalist locuiește în zona Washington, unde se ocupă de academia de baschet pe care a fondat-o și colaborează cu Washington Wizards. Între timp, cei doi fii ai săi au crescut și au ales același sport care l-a făcut celebru pe tatăl lor.

Născut pe 14 februarie 1971, la Tritenii de Jos, în județul Cluj, Mureșan a devenit cel mai înalt jucător din istoria NBA, cu cei 2,31 metri ai săi. După ce a evoluat la Universitatea Cluj și în Franța, la Pau-Orthez, a fost selectat în Draftul NBA din 1993 de Washington Bullets, echipă pentru care avea să joace cele mai bune sezoane ale carierei.

În 1996 a primit distincția NBA Most Improved Player, acordată jucătorului cu cel mai spectaculos progres din ligă.

„Nu sunt nicăieri. Sunt între ele”

Deși și-a construit viața în America, fostul baschetbalist vorbește cu emoție despre România și recunoaște că nu a reușit niciodată să se desprindă complet de locurile în care a crescut.

„Când sunt aici, acasă e România, când sunt în România, acasă e aici. Trăiesc în America de 32 de ani. Cred că în ultimii 10 ani am început să mă obișnuiesc aici. Nu cred că am vrut niciodată să locuiesc așa mult în America. Dar acum, astea au fost împrejurările cu copiii și cu familia. Trebuie să fiu aproape de familie.”

Mureșan spune că se simte legat în egală măsură de ambele țări.

„Pot să mă simt și aici acasă, pot să mă simt și în România acasă. Și nu sunt nicăieri. Sunt între ele. În România, acasă e 100% Cluj. Nu se compară cu nimic altceva. Clujul.”

Ce fac astăzi cei doi băieți ai lui Ghiță Mureșan

După retragerea din activitate, Ghiță Mureșan s-a stabilit în Statele Unite împreună cu soția sa, Liliana. Acolo s-au născut și au crescut cei doi fii ai lor, George și Victor.

Amândoi au moștenit statura impresionantă a tatălui lor și pasiunea pentru baschet. George măsoară aproximativ 2,06 metri și este absolvent al Universității Georgetown din Washington, în timp ce Victor, care are aproximativ 2,11 metri înălțime, a evoluat pentru echipa aceleiași universități.

Fostul sportiv spune că familia a fost principalul motiv pentru care a rămas atât de mult timp în America.

„Copiii sunt mari, sunt bine, sunt pe cont propriu amândoi. Sunt foarte bine, sănătoși. Se duce mai departe tradiția, pentru că e o caracteristică asta a noastră, a românilor. Să ții cu familia, să fii foarte apropiat. Se petrec sărbătorile împreună și așa mai departe.”

Cu ce se ocupă astăzi fostul gigant din NBA

La mai bine de 20 de ani de la retragerea din activitate, Mureșan este în continuare implicat în baschet.

Fostul jucător lucrează ca ambasador al Washington Wizards, organizația care i-a marcat cariera în NBA, și se ocupă de Giant Basketball Academy, proiectul pe care l-a lansat în 2004 pentru copiii și tinerii pasionați de acest sport.

„Sunt aici la Washington Wizards ambasador. Nu lucrez cu echipa, lucrez în partea de PR, cu sponsorii și cu oamenii care au abonamente anuale. Și în rest mai am și Academia de Basket, cu care lucrez.”

Academia sa din Virginia organizează tabere și programe de pregătire pentru tinerii jucători, iar Mureșan este implicat activ în dezvoltarea acestora.

Urmărește cu atenție sportul românesc

Chiar dacă locuiește de peste trei decenii în SUA, fostul baschetbalist continuă să urmărească îndeaproape echipele și sportivii români.

„Da, sunt apropiat de echipele românești, urmăresc echipele, urmăresc în general echipele naționale, aproape la toate sporturile. Și la basket.”

În opinia sa, baschetul european a devenit mult mai competitiv după schimbările geopolitice din ultimele decenii.

„Basket e foarte greu, pentru că după ce s-a despărțit Iugoslavia, s-a rupt Iugoslavia, au devenit extrem de multe echipe foarte bune. S-a despărțit Rusia, extrem de multe echipe bune. Pentru noi e foarte greu ca să ajungem la nivelul care este.”

Mureșan consideră că succesul în sportul modern depinde tot mai mult de investițiile în tehnologie și pregătire.

„Ei investesc foarte mulți bani în tehnologie. Au mult mai multe research-uri acum și devin mai buni, devin mai atletici, devin mai talentați. Diferența e foarte mare. Sportivii de acum, din zilele noastre, sunt mult mai talentați, extrem de atletici.”

Visul lui Ghiță Mureșan: un nou român în NBA

Deși au trecut mai bine de două decenii de la retragerea sa, Mureșan speră că România va produce din nou un jucător capabil să ajungă în cea mai puternică ligă de baschet din lume.

„Bineînțeles că sper să fie un baschetbalist român. În fiecare an sper să vină cineva aici. Sper.”

Totuși, fostul pivot spune că performanța de acest nivel este rară și necesită un talent ieșit din comun.

„Jucătorii talentați nu se nasc în fiecare zi. Sunt foarte rari. Din nou, jucătorii talentați, de baschet ori de orice sport, nu se nasc în fiecare zi.”

De la NBA la Hollywood

Puțini își mai amintesc că Ghiță Mureșan a avut și o experiență în cinematografie. În 1998, fostul baschetbalist a jucat rolul principal în filmul „My Giant”, alături de actorul Billy Crystal, una dintre cele mai cunoscute producții din afara carierei sale sportive.

Ulterior, a mai avut apariții în filme și documentare, iar NBA i-a dedicat inclusiv un material special despre drumul său de la Tritenii de Jos până în cea mai puternică ligă de baschet din lume.

Astăzi, la 55 de ani, Gheorghe Mureșan își împarte timpul între familie, baschet și proiectele sale din Statele Unite. Iar atunci când este întrebat unde se simte cu adevărat acasă, răspunsul rămâne același: între America care i-a devenit casă și Clujul pe care nu l-a uitat niciodată.

