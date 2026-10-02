Vali Vijelie a dat vestea momentului! Artistul se pregătește pentru cel mai emoționant rol din viața sa: va deveni bunic

Vali Vijelie are un motiv important de bucurie. Artistul va deveni bunic, iar vestea a fost primită cu multă emoție în familia sa.

Cântărețul se pregătește pentru un nou rol, cel de bunic, după ce a anunțat personal vestea prin intermediul unui clip video publicat în mediul online.

Vali Vijelie va deveni bunic

În imaginile distribuite de artist apare o cameră decorată în nuanțe de roz. În încăpere se văd numeroase baloane, o masă pregătită cu multă atenție și un carusel decorativ, toate în aceeași tematică. Decorul i-a făcut pe cei care au văzut imaginile să creadă că în familia artistului urmează să vină pe lume o fetiță.

Vali Vijelie a confirmat că urmează să devină bunic prin mesajul care a însoțit clipul video.

„Oficial: viitor bunic!”, a scris artistul în descrierea clipului video.

Vali Vijelie rămâne prezent în lumea muzicii

Vali Vijelie nu pare să se gândească la retragerea din muzică. Artistul a vorbit, în urmă cu ceva timp, despre planurile sale și a spus clar că își dorește să cânte atât timp cât va putea.

Pentru Vali Vijelie, muzica nu este doar o meserie. Artistul spune că îi place ceea ce face și că nu își imaginează viața fără să cânte. Chiar dacă are și alte afaceri, acesta mărturisește că pasiunea pentru muzică a rămas la fel de puternică. În opinia sa, banii nu ar trebui să fie singurul motiv pentru care o persoană își practică meseria.

„Nu vreau să mă las nicidoată. Eu din meseria asta vreau să ies doar cu picioarele înainte. Îmi place ce fac. Am și afaceri, dar la un moment dat te plictisești.(…) „Când îți faci meseria din suflet, și nu pui banii pe primul loc, atunci o să câștigi mult. Ieri aveam o discuție cu băiatul meu, Florin, și i-am spus că are o meserie din care o să facă tot timpul bani. I-am zis să fie corect. Când îți faci meseria și locul de muncă, va fi bine. Niciodată (nr. nu s-a gândit la retragerea din muzică), din meseria asta… mi s-a stins lumina, gata. Dacă eu trăiesc 400 de ani ca cioara vreau ca atât timp să cânt.”, a declarat Vali Vijelie cu ceva vreme în urmă.

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