Vali Vijelie a dat vestea momentului! Artistul se pregătește pentru cel mai emoționant rol din viața sa: va deveni bunic

Vali Vijelie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Vali Vijelie are un motiv important de bucurie. Artistul va deveni bunic, iar vestea a fost primită cu multă emoție în familia sa.

Cântărețul se pregătește pentru un nou rol, cel de bunic, după ce a anunțat personal vestea prin intermediul unui clip video publicat în mediul online.

Vali Vijelie va deveni bunic

În imaginile distribuite de artist apare o cameră decorată în nuanțe de roz. În încăpere se văd numeroase baloane, o masă pregătită cu multă atenție și un carusel decorativ, toate în aceeași tematică. Decorul i-a făcut pe cei care au văzut imaginile să creadă că în familia artistului urmează să vină pe lume o fetiță.

Vali Vijelie a confirmat că urmează să devină bunic prin mesajul care a însoțit clipul video.

„Oficial: viitor bunic!”, a scris artistul în descrierea clipului video.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Vali Vijelie rămâne prezent în lumea muzicii

Vali Vijelie nu pare să se gândească la retragerea din muzică. Artistul a vorbit, în urmă cu ceva timp, despre planurile sale și a spus clar că își dorește să cânte atât timp cât va putea.

Pentru Vali Vijelie, muzica nu este doar o meserie. Artistul spune că îi place ceea ce face și că nu își imaginează viața fără să cânte. Chiar dacă are și alte afaceri, acesta mărturisește că pasiunea pentru muzică a rămas la fel de puternică. În opinia sa, banii nu ar trebui să fie singurul motiv pentru care o persoană își practică meseria.

„Nu vreau să mă las nicidoată. Eu din meseria asta vreau să ies doar cu picioarele înainte. Îmi place ce fac. Am și afaceri, dar la un moment dat te plictisești.(…) „Când îți faci meseria din suflet, și nu pui banii pe primul loc, atunci o să câștigi mult. Ieri aveam o discuție cu băiatul meu, Florin, și i-am spus că are o meserie din care o să facă tot timpul bani. I-am zis să fie corect. Când îți faci meseria și locul de muncă, va fi bine. Niciodată (nr. nu s-a gândit la retragerea din muzică), din meseria asta… mi s-a stins lumina, gata. Dacă eu trăiesc 400 de ani ca cioara vreau ca atât timp să cânt.”, a declarat Vali Vijelie cu ceva vreme în urmă.

CITEŞTE ŞI: Soția lui Vali Vijelie a răbufnit la adresa admiratoarelor lui. Ce le-a transmis Carmen Rusu

Scandal de proporții în lumea manelelor! Soția lui Vali Vijelie, sunată de amantă: „Este la hotel cu o starletă”

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Andreea Bostănică a împlinit 22 de ani. Influenceriţa a primit cadouri încă de la primele ore ale dimineţii
Andreea Bostănică a împlinit 22 de ani. Influenceriţa a primit cadouri încă de la primele ore ale dimineţii
Frankie, agătață de Marian Grozavu?! Ispita a spus tot: „Mi-a scris și în privat”
Frankie, agătață de Marian Grozavu?! Ispita a spus tot: „Mi-a scris și în privat”
Stelian Ogică, primele declarații după ce Paula a depus actele de divorț: ”Mergem pe cale amiabilă”
Stelian Ogică, primele declarații după ce Paula a depus actele de divorț: ”Mergem pe cale amiabilă”
Alina Pușcău s-a vindecat de cancer! Nu mai are nicio tumoră: „Nu-mi vine să cred, Dumnezeu există!”
Alina Pușcău s-a vindecat de cancer! Nu mai are nicio tumoră: „Nu-mi vine să cred, Dumnezeu există!”
Nelu Cortea, noi dezvăluiri după țeapa de 1 milion € în lumea stand-up-ului: ”El avea dreptul să semneze în numele nostru”
Nelu Cortea, noi dezvăluiri după țeapa de 1 milion € în lumea stand-up-ului: ”El avea dreptul să semneze în numele nostru”
Fostul iubit al unor vedete celebre s-a ÎNSURAT. Și-a ASCUNS noua soție 4 ani
Mediafax
Fostul iubit al unor vedete celebre s-a ÎNSURAT. Și-a ASCUNS noua soție 4 ani
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Hărțile detaliate cu temperaturi și precipitații, de la ANM
Gandul.ro
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Hărțile detaliate cu temperaturi și precipitații, de la ANM
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Adevarul
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Preşedintele sud-coreean amenință că va lua măsuri dacă Ucraina nu îşi cere scuze: „Problema nu poate fi ignorată”
Digi24
Preşedintele sud-coreean amenință că va lua măsuri dacă Ucraina nu îşi cere scuze: „Problema nu poate fi ignorată”
DRAMĂ în familia unui campion mondial
Mediafax
DRAMĂ în familia unui campion mondial
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America și în Cehia: „Elegantă, dar n-a nimerit mărimea!”
Click.ro
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America și în Cehia: „Elegantă, dar n-a nimerit mărimea!”
Mărturia pilotului înjunghiat de copilot în timpul zborului FlyDubai: „Rănit, mi-am spus să mai fac un ultim efort”
Digi 24
Mărturia pilotului înjunghiat de copilot în timpul zborului FlyDubai: „Rănit, mi-am spus să mai fac un ultim efort”
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
Digi24
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
Promotor.ro
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Dedeman are la reducere un espressor de cafea. Costă 229 de lei și poate prepara inclusiv băuturi cu lapte
go4it.ro
Dedeman are la reducere un espressor de cafea. Costă 229 de lei și poate prepara inclusiv băuturi cu lapte
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Hărțile detaliate cu temperaturi și precipitații, de la ANM
Gandul.ro
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Hărțile detaliate cu temperaturi și precipitații, de la ANM
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.