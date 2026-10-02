Alcool la volan în România: Care este limita legală și cât timp rămâne în sânge

Dacă vrei să știi care este limita legală de alcool la volan în România, trebuie să știi că lucrurile sunt foarte stricte. Alcoolul poate rămâne în sânge mai multe ore după ce ai băut, iar cantitatea și timpul diferă de la o persoană la alta. Iată ce spune legea și cât timp poate fi detectat alcoolul în sânge.

Există o limită legală de alcool la volan în România?

În România, toleranța la alcool la volan este zero. Asta înseamnă că șoferii nu au o cantitate de alcool pe care să o poată consuma și apoi să conducă în mod legal.

Potrivit OUG nr. 195/2002, conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie infracțiune, este contravenție și se sancționează cu amendă și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

În cazul în care alcoolemia depășește 0,80 g/l alcool pur în sânge, fapta este infracțiune, potrivit Codului penal. Aceasta se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Cât timp rămâne alcoolul în sânge

În funcție de testul folosit și de consumul cronic de alcool al unei persoane, timpul în care alcoolul poate fi detectat diferă. În cele mai multe cazuri, alcoolul poate rămâne în organism între 6 și 72 de ore, în funcție de metoda de testare.

Testele pot detecta alcoolul:

în sânge – până la 12 ore;

în aerul expirat – între 12 și 24 de ore;

în urină – între 12 și 24 de ore, iar după un consum mai mare, 72 de ore sau chiar mai mult;

în salivă – până la 12 ore;

în păr – până la 90 de zile.

Timpul de înjumătățire al alcoolului este de aproximativ 4-5 ore.

Nu există un număr exact de ore valabil pentru toată lumea. Durata depinde de cât alcool a fost consumat, de concentrația băuturilor și de modul în care organismul fiecărei persoane îl metabolizează.

În principiu, timpul de înjumătățire al etanolului este de minimum cinci ore. Pentru calculele medico-legale este însă importantă rata de eliminare a alcoolului, care poate fi de aproximativ 10-35 mg/dl într-o oră.

Cu alte cuvinte, cu cât ai consumat mai mult alcool, cu atât organismul are nevoie de mai mult timp pentru a-l elimina.

Contează cât alcool ai băut

Da. Nu este suficient să spui că ai băut „un pahar” sau „o bere”, pentru că băuturile au concentrații diferite de alcool.

De exemplu, o bere de 5% conține mult mai puțin alcool pur decât aceeași cantitate de whisky, care poate avea o concentrație de aproximativ 40%.

De aceea, pentru a estima cât timp poate rămâne alcoolul în organism trebuie luate în calcul atât cantitatea băută, cât și concentrația alcoolică a băuturii.

După câte ore de somn nu mai ai alcool în sânge

Nu există o regulă potrivit căreia după șapte sau opt ore de somn alcoolul dispare sigur din sânge.

În unele situații, după acest interval este posibil ca alcoolul să nu mai fie prezent în sânge, însă depinde foarte mult de cantitatea consumată și de organismul fiecărei persoane.

De aceea, faptul că ai dormit câteva ore nu înseamnă automat că poți conduce fără să mai existe alcool în organism.

Cum verifică poliția alcoolul la volan

În timpul unui control în trafic, polițiștii pot verifica prezența alcoolului prin testarea aerului expirat.

În anumite situații prevăzute de lege, verificarea poate fi urmată de recoltarea unor probe biologice, care sunt analizate pentru stabilirea alcoolemiei.

Specialiștii pot folosi rezultatele analizelor și pentru a estima, în anumite condiții, care era nivelul alcoolului din sânge la un moment anterior, inclusiv la momentul producerii unui accident.

Ce se întâmplă dacă amesteci alcoolul cu medicamente sau droguri

Alcoolul poate avea efecte mai puternice atunci când este consumat împreună cu anumite medicamente sau alte substanțe.

Asocierea cu opioide, sedative sau somnifere, de exemplu, poate accentua efectele asupra sistemului nervos. Persoana poate avea reacții mai lente, probleme de atenție sau o stare de somnolență.

Unele substanțe stimulante pot avea un efect diferit. Acestea pot face ca persoana să nu simtă la fel de repede efectele alcoolului și să ajungă să consume o cantitate mai mare. Astfel crește riscul unei intoxicații severe.

Potrivit prof. dr. Radu Țincu, consumul altor substanțe nu schimbă în mod direct ritmul în care alcoolul este metabolizat, dar poate modifica și accentua efectele acestuia asupra organismului.

Cât timp rămân drogurile în sânge

Durata depinde foarte mult de substanța consumată. Potrivit explicațiilor oferite de prof. dr. Radu Țincu, în principiu, aproape 95% dintre droguri sunt eliminate din sânge în aproximativ 24 de ore.

Totuși, timpul de eliminare poate varia în funcție de substanță și de organismul persoanei.

Important este că faptul că alcoolul sau o anumită substanță nu mai poate fi detectată în sânge nu înseamnă neapărat că toate efectele asupra atenției și timpului de reacție au dispărut.