El este tânărul ucis în Suceava de doi minori! Dumitru Beniamin avea doar 25 de ani

Am aflat cine este tânărul de 25 de ani din Suceava, ucis de doi minori! Dumitru Beniamin Bîgu și-a pierdut viața după un conflict izbucnit în toiul nopții, iar în urma tragediei doi adolescenți au ajuns în arest. Acum, anchetatorii încearcă să refacă firul întregului scandal și să afle exact cum s-a ajuns la deznodământul cumplit.

Totul s-ar fi petrecut după o noapte în care alcoolul și un conflict spontan au făcut ca situația să degenereze. Pentru unul dintre cei implicați, finalul a fost tragic. Potrivit anchetei, în jurul orei 04.30, două grupuri de tineri au ajuns în conflict. De o parte s-ar fi aflat trei minori din Fălticeni, de 15, respectiv 17 ani, iar de cealaltă parte doi tineri de 25 și 27 de ani, din Fântâna Mare.

Un tânăr din Suceava ar fi fost ucis de doi minori!

Cei implicați ar fi petrecut înainte într-un bar din apropiere, iar conflictul ar fi izbucnit pe fondul consumului de alcool și al unei dispute spontane. Primul gest violent i-ar fi aparținut adolescentului de 15 ani.

Numai că povestea nu s-ar fi încheiat aici. După ce au ieșit din bar, cei doi tineri ar fi fost urmăriți de cei trei minori. Ținta principală a atacului ar fi devenit Dumitru Beniamin Bîgu, tânărul de 25 de ani care a murit.

Din informațiile rezultate în anchetă, Dumitru Beniamin Bîgu ar fi primit mai multe lovituri. Dimineața, când echipajele de intervenție au ajuns în zonă, bărbatul era deja în stare critică. Un apel la 112, făcut în jurul orei 04.20, anunța că un tânăr fusese găsit căzut lângă o mașină, în parcarea din zona centrală a municipiului Fălticeni, în apropierea barului Wyky. Cadrele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el și au constatat decesul.

Cei doi minori au fost arestați

Primele verificări au arătat că tânărul prezenta urme de agresiune, iar polițiștii au înțeles rapid că nu aveau în față un caz obișnuit. Ancheta a fost preluată de polițiști de la Investigații Criminale și criminaliști, sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Autopsia efectuată ulterior a arătat că Dumitru Beniamin Bîgu a suferit o hemoragie cerebrală, iar leziunile au fost provocate prin agresiune. Medicii legiști au stabilit că moartea a fost violentă.

Toți cei trei adolescenți implicați în altercație au fost ridicați pentru audieri. În cazul celor doi tineri de 17 ani, autoritățile au dispus reținerea, iar procurorul criminalist a solicitat emiterea mandatelor de arestare. Ionuț Ciobanu și Sabin Stegari, ambii în vârstă de 17 ani și din Fălticeni, au ajuns astfel în arestul Poliției Suceava.

În cazul adolescentului de 15 ani, situația juridică este diferită. Pentru el va fi necesară și o expertiză privind discernământul, în funcție de care se va stabili și răspunderea sa în dosar, potivit MonitorulSV.

În acest dosar se fac cercetări pentru trei fapte: „omor”, ”tulburarea ordinii și liniștii publice” și ”loviri și alte violențe”.

VEZI ȘI: Crimă urmată de sinucidere, într-un bloc din Roman! Un bărbat și-a ucis partenera și apoi a sărit de la etaj

Un nou caz de femicid în Neamț. O femeie a murit, după ce soțul ei a înjunghiat-o