Singura echipă care nu s-a bucurat în momentul în care Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost salvate de la eliminare, azi-noapte, la Asia Express

Singura echipă care nu s-a bucurat în momentul în care Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost salvate de la eliminare, azi-noapte, la Asia Express
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au ajuns pe ultimul loc în cursa pentru ultima șansă/ sursă foto: Antena 1
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În ediția de joi, 1 septembrie 2026, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au pierdut cursa pentru ultima șansă de pe Drumul Mătăsii. Cu toate acestea, au avut noroc, iar mătasea din cryptexul Irinei Fodor a fost verde, așa că au fost salvate. Toate echipele s-au bucurat de rămânerea lor în competiție, cu o singură excepție. 

După o cursă infernală pentru ultima șansă în China – probabil cea mai grea de până acum – la care au participat echipele Gabi Torje și Alin Alexuc, Mirela Retegan și Maya și echipa formată din Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, ziua s-a terminat cum nu se putea mai rău pentru cele două foste asistente TV.

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au ajuns pe ultimul lor în cursa pentru ultima șansă/ sursă foto: Antena 1

Din păcate, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au ajuns la Irina pe ultimul loc. Sperând că nu vor pleca acasă, fetele au trecut prin emoții la cote maxime la deschiderea cryptexului. De data aceasta au avut noroc, iar mătasea a fost de culoare verde, așa că au fost salvate. Toate echipele s-au bucurat, chiar și cea a lui Cheloo, mai puțin una: Valerie și Alex Gîlcă

Loredana Chivu: „Nu regret nimic din ceea ce s-a întâmplat aici chiar dacă plecăm acasă. A fost experiența vieții mele. Nu puteam să concep ce putea să se întâmple când plec de aici. Nu pot să fiu pregătită pentru acest moment.

Ana-Maria Mocanu: Ne-am bucurat enorm de această experiență.

Echipa care nu s-a bucurat pentru Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu

Cei doi basarabeni au mimat bucuria și empatia, însă se poate spune că în ochii lor se citea ciuda că nu au reușit să scape de una dintre cele mai competitive formații din competiție. Asta pentru că, și înainte de aflarea deznodământului, spuneau că „sita se cerne” și că o echipă trebuie să plece acasă pentru a rămâne cât mai puțini, oferindu-le lor șansa de a face un nou pas spre marea finală.

Momentul în care Valerie Lungu și Alex Gîlcă află că Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu nu au fost eliminate de la Asia Express/ sursă foto: Antena 1

Cheloo: Toate echipele care au stat pe margine s-au bucurat pentru rezultatul pozitiv.

Mihai Ban: Noi am jucat o amuletă cu ele și sunt foarte competitive.

Mirela Retegan: Au ele un fel care nu e neapărat genul meu manifestare, dar ele sunt niște fete foarte muncitoare.

Mirela Vaida: Mamă, ce tare! Bravo, fetele!

Torje: Le cunosc de foarte mult timp și mă bucur că au rămas în competiție.

Valerie Lungu: S-au schimbat foarte mult strategiile și eu cred că se săptămâna viitoare nu mai suntem ținta voturilor. Nu am avut nicio alianță până acum și nici nu o să avem.

Cheloo a vorbit despre consumul de substanțe interzise, la filmările Asia Express. În iunie, a fost internat la Psihiatrie, după ce și-a provocat o rană la nivelul gâtului

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări

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