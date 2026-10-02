Pensia minimă în 2026 după 15 ani de cotizare: Cât primești și de ce suma diferă

Dacă vrei să știi care este pensia minimă în 2026 după 15 ani de cotizare, trebuie să ții cont că suma primită nu este aceeași pentru toți pensionarii. Valoarea pensiei se stabilește în funcție de contribuțiile plătite și de punctele de pensie acumulate de-a lungul perioadei de activitate. Iată cât poate primi o persoană care a cotizat 15 ani și de ce suma poate fi diferită de la un pensionar la altul.

Cât e pensia minimă în 2026 după 15 ani de muncă

Persoanele care au cotizat cel puțin 15 ani pot avea dreptul la pensie pentru limită de vârstă, dacă îndeplinesc și condiția privind vârsta de pensionare. Cei 15 ani de muncă nu înseamnă însă că pensia va avea automat o anumită valoare. Suma se calculează pentru fiecare persoană în parte, în funcție de contribuțiile plătite și de punctajul acumulat.

În 2026, pensionarii eligibili ale căror venituri din pensii sunt sub 1.281 de lei pot beneficia de o completare până la acest nivel, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Care este pensia minimă în 2026 după 15 ani de cotizare

1.281 de lei este nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, adică pensia minimă. Acest cuantum este în vigoare din 1 ianuarie 2024 și se aplică și în 2026, conform informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice.

Totuși, trebuie să știi că 1.281 de lei nu reprezintă pensia calculată pentru orice persoană care a lucrat 15 ani. Pensia se stabilește mai întâi în funcție de contribuțiile și punctele acumulate.

Dacă suma rezultată este mai mică de 1.281 de lei, pensionarul eligibil poate primi o indemnizație socială care completează diferența până la acest prag.

Ce primești la pensie dacă ai cotizat 15 ani

O persoană care a cotizat 15 ani nu primește automat 1.281 de lei. De exemplu, dacă pensia calculată pe baza contribuțiilor este mai mică decât acest nivel și sunt îndeplinite condițiile pentru indemnizația socială, statul poate acoperi diferența.

Așadar, cei 1.281 de lei reprezintă nivelul minim al veniturilor din pensie pentru beneficiarii eligibili, nu cuantumul pensiei stabilite prin calculul contribuțiilor.

La stabilirea dreptului la indemnizația socială pot fi luate în calcul, în anumite situații, și alte venituri din pensii, inclusiv pensii provenite din sisteme care nu sunt integrate sistemului public.

Sunt suficienți 15 ani de muncă pentru pensionare?

Da, 15 ani reprezintă stagiul minim de cotizare contributiv pentru pensia pentru limită de vârstă. Pentru pensionare trebuie îndeplinite însă două condiții: persoana trebuie să fi atins vârsta standard de pensionare și să aibă cel puțin 15 ani de stagiu minim de cotizare contributiv.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați. În cazul femeilor, aceasta crește treptat până la 65 de ani, în funcție de luna și anul nașterii, potrivit calendarului prevăzut de lege.

Împlinirea celor 15 ani de cotizare nu înseamnă că persoana se poate pensiona imediat. Trebuie îndeplinită și condiția privind vârsta.

Care este diferența dintre stagiul de cotizare și stagiul contributiv

La pensionare este importantă diferența dintre stagiul de cotizare și stagiul de cotizare contributiv.

Stagiul de cotizare poate include anumite perioade asimilate sau necontributive recunoscute de lege. Stagiul contributiv se referă, în principal, la perioadele pentru care au fost datorate sau plătite contribuții de asigurări sociale.

Unele perioade sunt tratate separat de legislația pensiilor. De exemplu, perioada concediului pentru creșterea copilului acordat începând cu 1 ianuarie 2006 este luată în calcul la stabilirea stagiului minim și a stagiului complet de cotizare contributiv.

De aceea, calcularea perioadei necesare pentru pensionare nu se face doar prin adunarea anilor în care o persoană a avut un loc de muncă.

De ce diferă pensia după 15 ani de muncă

Două persoane care au cotizat câte 15 ani pot primi pensii diferite. Motivul este că durata stagiului nu este singurul element care stabilește cuantumul pensiei.

Calculul ține cont de punctajul acumulat, iar acesta este influențat de veniturile pentru care persoana a fost asigurată și pentru care au fost plătite contribuții.

Astfel, două persoane cu același număr de ani de cotizare pot avea pensii diferite dacă au avut venituri diferite în perioada în care au lucrat.

Se acordă puncte de stabilitate după 15 ani de cotizare

Nu. Pentru un stagiu de numai 15 ani nu se acordă puncte de stabilitate.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, punctele de stabilitate se acordă pentru perioada de cotizare contributivă care depășește 25 de ani.

Prin urmare, persoanele care au cotizat doar 15 ani nu beneficiază de aceste puncte suplimentare.

Cum se acordă indemnizația socială pentru pensionari

Indemnizația socială se acordă după stabilirea pensiei, atunci când veniturile beneficiarului se află sub nivelul prevăzut de lege și sunt îndeplinite condițiile necesare.

Completarea nu reprezintă o parte a pensiei calculate pe baza punctelor acumulate. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, aceasta este evidențiată pe talonul de pensie.

Prin urmare, o persoană poate avea o pensie stabilită prin calculul contribuțiilor mai mică de 1.281 de lei, dar să primească în total 1.281 de lei prin completarea acordată de stat.

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