Cum arăta Gabriella de la Insula iubirii înainte de operații? Schimbarea e vizibilă

Cum arăta Gabriella de la Insula iubirii înainte de operații? Schimbarea e vizibilă
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Ispita Gabriella înainte și după operații
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Gabriella Barbu a ajuns să fie una dintre cele mai comentate ispite de la „Insula Iubirii”, iar acum au apărut imagini cu ea de dinaintea operațiilor estetice! Bruneta care a atras toate privirile în sezonul 10 nu a avut dintotdeauna imaginea pe care o afișează astăzi. Diferența se vede cu ochiul liber!

În ultimii ani, Gabriella Barbu a trecut prin mai multe schimbări, atât la nivelul feței, cât și al corpului. Iar fotografiile mai vechi scot la iveală cât de mult s-a schimbat aspectul ei. Ispita a apelat la mai multe proceduri estetice, însă una dintre cele mai vizibile transformări a avut loc în zona feselor.

Cum arăta Gabriella Barbu înainte de operațiile estetice

În 2024, Gabriella Barbu a mers la o clinică din Spania pentru o intervenție prin care și-a remodelat silueta. A fost vorba despre liposculptură și lipofilling, proceduri folosite pentru remodelarea anumitor zone ale corpului și pentru transferul de grăsime proprie.

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28 poze

Rezultatul a fost unul pe placul ei, iar schimbarea a devenit evidentă în imaginile apărute ulterior.

Mai mult, Gabriella nu s-a oprit aici. A avut intervenții și la nivelul feței și al corpului, iar în ultima perioadă a schimbat inclusiv culoarea părului. Din blondă, ispita a trecut la brunetă și a venit în fața camerelor cu o imagine complet diferită.

Gabriella Barbu

Gabriella Barbu

Imaginile mai vechi arată o Gabriella Barbu diferită de femeia care a făcut furori la„Insula Iubirii”. Liposculptura și lipofillingul au schimbat proporțiile corpului, iar bruneta și-a făcut apariția ulterior cu o siluetă mult modificată.

Gabriella nu este singura din familie care a apelat la estetica medicală. Mama ei, Flori, i-a urmat exemplul și a trecut și ea printr-o intervenție. Mai exact, femeia și-a făcut un lifting facial pentru a îmbunătăți aspectul pielii și pentru a reduce excesul din zona ochilor și a mandibulei.

Gabriella Barbu nu este la primul contact cu fenomenul „Insula Iubirii”. Înainte să apară în sezonul 10 al variantei din România, bruneta a participat și la „Insula Iubirii Spania”, tot în postura de ispită.

Acolo l-a cunoscut pe Alex Girona, bărbatul cu care a avut ulterior o relație. Povestea nu a mers însă până la capăt, iar timpul a dus-o pe Gabriella într-o cu totul altă direcție. Acum, bruneta se află din nou în centrul atenției, de această dată și prin apropierea de Prințul Marco, alături de care a stârnit numeroase comentarii.

Drama prin care a trecut faimoasa ispită

Dincolo de imaginea spectaculoasă și de aparițiile din emisiune, Gabriella Barbu a făcut și o dezvăluire extrem de personală. Ispita a povestit că a rămas însărcinată cu Alex Girona și că, la acel moment, a decis să întrerupă sarcina. Gabriella a explicat și cum privește astăzi acea decizie, la ceva timp după ce a trecut prin perioada respectivă.

„— Am rămas însărcinată cu Alex.

De ce te-ai gândit să mergi mai departe?

— Eu, în acel moment, pot să te surprind spunând că aș fi rămas toată viața cu cineva. Și nu știu dacă a fost din cauza emoțiilor, a stresului sau a altceva, iar până la urmă a trebuit să merg mai departe pentru altcineva. Apoi m-am gândit și mi-am spus: >

— Păi, ai fi avut un copil.

— Aș fi avut un copil.

— Pentru că poți să nu fii împreună cu tatăl copilului tău, să-l crești și să fii foarte fericită.

— Dar ideal este să ai un copil cu o persoană cu care te înțelegi bine, cu care ai o relație bună. Și, chiar dacă nu mai sunteți împreună, să puteți forma acea figură, acea familie.

— Da, evident, asta este ideal, dar niciodată nu știi ce se va întâmpla.

— Atunci te gândești uneori că, dacă ai fi mers mai departe, ai fi avut un copil?

— Da. Eu, în ziua de azi, sunt foarte fericită așa cum sunt și toate cele, dar uneori mă gândesc: >”, a declarat Gabriella într-un podcast.

VEZI ȘI: Ispita Gabriella a rămas însărcinată cu un concurent de la Insula Iubirii: ”Aș fi continuat toată viața alături de el”

Ispita Gabriella, cerută în căsătorie de concurentul de la Insula Iubirii căruia i-a destrămat relația. S-a întâmplat în direct, la TV!

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