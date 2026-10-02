Vlad Bălțățeanu nu își recunoaște fapta. Cine spune că ar fi omorât-o, de fapt, pe Valentina

Vlad Bălțățeanu nu își recunoaște fapta și, potrivit informațiilor apărute în acest caz, încearcă să mute atenția spre o altă persoană. Tânărul este principalul suspect în dosarul morții Valentinei, fata de 28 de ani găsită într-o valiză aruncată în râul Olt, însă până acum nu și-ar fi asumat crima.

În timp ce autoritățile încearcă să refacă pas cu pas ce s-a întâmplat înainte de dispariția Valentinei, ies la iveală și episoade care arată un comportament violent atribuit lui Vlad. Unul dintre cele mai șocante este relatat chiar de unchiul său.

Vlad Bălțățeanu nu își recunoaște fapta!

După dispariția Valentinei, Vlad Bălțățeanu a plecat din România și a fost ulterior prins în Elveția. Faptul că a fost dat în urmărire internațională și că a ajuns în arest pentru procedura de extrădare l-a făcut principalul personaj al anchetei.

În tot acest timp, însă, acesta nu și-ar fi recunoscut fapta. Potrivit declarațiilor apărute în spațiul public, Vlad ar fi încercat să indice o altă persoană drept autor al crimei, mai exact pe unchiul lui. Prezentatoarea Mirela Vaida a spus, în emisiunea Acces Direct, că unchiul trebuie să ia atitudine cât mai repede.

„El încearcă să dea vina pe altcineva. Eu în locul unchiului acum aș pune mâna pe telefon. Acuzațiile sunt clare împotriva lui, că el ar fi criminalul”, a spus Mirela Vaida.

De aici, povestea se complică și mai tare, pentru că apar mărturii despre ce s-ar fi întâmplat cu doar o zi înainte ca trupul Valentinei să fie descoperit.

Grigore, unchiul lui Vlad Bălțățeanu, susține că nepotul său l-ar fi bătut și l-ar fi închis într-o cameră fără geamuri. Totul s-ar fi petrecut în timpul unei întâlniri la care se aflau Vlad, Valentina, unchiul său și mai mulți apropiați. Bărbatul spune că, după un conflict, situația a degenerat și că a ajuns să fie agresat.

„Au vorbit frumos unul cu celălalt. Eu nu am stat la grătar. M-a bătut și nu am mai stat. M-a închis într-o cameră fără geamuri. Vecinii lui nu erau acasă, doar fanii lui. M-a bătut pe drum. M-a luat froțat, după ce m-a bătut, și după m-a rugat să mănânc și eu nu am mai vrut. Nu s-au certat deloc. Atunci s-a băut bere. Nepotul a făcut focul la grătar. M-a făcut surd și prost și am vrut să plec acasă”, a declarat unchiul lui Vlad Bălțățeanu, în emisiunea Viața fără filtru.

Mărturia este cu atât mai tulburătoare cu cât unchiul plasează episodul cu aproximativ 24 de ore înainte ca Valentina să fie găsită moartă. Potrivit relatării sale, agresiunea a fost atât de puternică încât a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Vlad a fost prins în Elveția

Valentina Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt. Descoperirea a șocat întreaga comunitate, iar anchetatorii au început imediat să reconstruiască ultimele ore din viața tinerei.

Vlad Bălțățeanu a intrat rapid în atenția oamenilor legii și a fost dat în urmărire internațională. Înainte ca trupul Valentinei să fie descoperit, acesta dispăruse din România, iar traseul său a trecut prin mai multe țări europene. În cele din urmă, Vlad a fost prins în Elveția.

Autoritățile elvețiene au confirmat că un bărbat suspectat de uciderea unei femei în România a fost arestat în cantonul St. Gallen.

„La data de 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (OFJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată de uciderea unei femei în România”, a transmis Departamentul Federal al Justiției din Elveția.

Vlad a ajuns astfel în custodia autorităților elvețiene, iar procedurile pentru aducerea lui în România au fost demarate. În momentul de față, Vlad Bălțățeanu este principalul suspect în cazul morții Valentinei, însă responsabilitatea penală urmează să fie stabilită de autorități și, în cele din urmă, de instanță.

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