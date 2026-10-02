Mocnește un nou scandal? Cheloo, ironizat de Loredana Chivu la filmările Asia Express. Ce a spus despre el

Loredana Chivu i-a aruncat o săgeată lui Cheloo la Asia Express, iar momentul are toate ingredientele pentru o nouă telenovelă cu scântei! După o cursă în care ea și Ana Maria Mocanu au ajuns ultimele și au stat cu emoțiile cât casa, cele două au scăpat de eliminare când în cryptex a apărut mătasea verde.

După ce echipa ei a fost salvată, Loredana Chivu a trecut pe la ceilalți concurenți pentru felicitări. Numai că, atunci când a ajuns la Cheloo, n-a ratat ocazia să-l ia peste picior.

„Ai lacrimi în ochi!”, i-a spus Loredana lui Cheloo.

O singură propoziție. Atât. Dar spusă exact în acel moment, replica a sunat ca o mică revanșă.

Cheloo nu s-a repezit cu un discurs și nici n-a părut prea încântat de glumiță. În schimb, i-a aruncat Loredanei o privire tăioasă, de parcă tocmai descoperise că rolurile s-au mai schimbat puțin.

S-a întors roata pentre Cheloo!

Aici stă toată savoarea momentului. Cheloo a fost, ani la rând, cel care le lua peste picior pe cele două foste asistente TV. Iar acum, în Asia Express, Loredana a prins ocazia să întoarcă puțin serviciul.

Cele două au ajuns ultimele la cursa pentru ultima șansă, au tras din greu până la capăt și au scăpat de eliminare după ce mătasea din cryptex s-a dovedit a fi verde. În loc să rămână doar la „am scăpat, mergem mai departe”, Loredana a strecurat și o mică înțepătură către Cheloo.

Prezența lui Cheloo alături de Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu în același sezon a readus automat în discuție vechile replici. Pe vremea în care cele două apăreau ca asistente TV la „Un Show Păcătos”, rapperul nu rata ocazia să le ironizeze. Unele dintre declarațiile sale au rămas memorabile tocmai prin tonul lor acid.

„Dacă voiam să văd fete care se mișcă și nu zic nimic, mă uitam la emisiunile de la miezul nopții din anii 2000. Televiziunea a evoluat, dar unii au rămas blocați în ideea că o femeie e doar un decor frumos în platou”, a spus Cheloo.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au fost salvate

În ediția din 1 octombrie 2026, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au ajuns ultimele la cursa pentru ultima șansă. După toate probele și emoțiile de rigoare, verdictul a venit odată cu deschiderea cryptexului. Mătasea a fost verde, astfel că echipa lor a rămas în competiție.

Și, cum tensiunea se transformase deja în euforie, Loredana a găsit exact momentul potrivit pentru săgeata ei către Cheloo. Nu este cazul să spunem că Loredana și-a declarat oficial războiul cu Cheloo. Dar nici că a fost doar o banală felicitare.

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