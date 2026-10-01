Adio, prietenie! Jignită de colega ei la Asia Express, Ana-Maria Mocanu dă din casă: A dezvăluit ce făcea Loredana Chivu în tinerețe, pentru bani

Adio, prietenie! Jignită de colega ei la Asia Express, Ana-Maria Mocanu dă din casă: A dezvăluit ce făcea Loredana Chivu în tinerețe, pentru bani
Galerie Foto 12
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu/ sursă foto: Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Tensiunile și neînțelegerile dintre Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu au scăpat de sub control. În timpul unei probe, cele două foste asistente TV s-au jignit și și-au aruncat cuvinte grele. 

Loredana Chivu a răbufnit în timpul unei probe artistice de la Asia Express. Cele două au avut de îndeplinit o misiune de a cânta și a dansa pe melodia trupei O-zone – Dragostea Din Tei, însă lipsa de sincronizare le-a dat mari bătăi de cap și a declanșat conflictul.

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu/ sursă foto: Antena 1

După ce au cântat versurile melodiei „Dragostea din tei”, cele două au mai avut nevoie de 7 voturi. La un moment dat, Loredana Chivu a observat că Ana-Maria Mocanu nu cântă. Aici a fost momentul în care  a cedat nervos și a mărturisit că se retrage din concurs deoarece este forțată să facă probele și în locul colegei sale.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
12 poze

Ana-Maria Mocanu: Mai cântăm o dată. Mai avem nevoie de 5 voturi.

Loredana Chivu: Mai avem nevoie de 7 voturi. Trebuia să înveți cuvintele. Eu am învățat jumătate de melodie. Tu nu ai cântat nici măcar un vers. Am cântat singură. Tu ce ai făcut? O să te vezi pe filmare cât de fraieră ești. M-am sătura de ea.

Ana-Maria Mocanu: Zici că ai stat la rug. Nu înțeleg supărarea.

Loredana Chivu: Am stat două ore în căldură ca sa nu faci nimic. Unde esti? La Taraf TV?

Ana-Maria Mocanu: Unde ai fost și tu.

Loredana Chivu: Eu nu am dansat la Taraf TV, la fata de la miezul nopții.

Ana-Maria Mocanu: Și tu ai dansat la nunți. Nu înțeleg care e problema. E vreo jignire să dansezi sau care e faza?

Loredana Chivu: Nu, dar vezi ce probe ai de făcutt. Eu nu pot să stau mereu să-ți fac părțile tale. Nu o mai halesc de nicio culoare.

Ana-Maria Mocanu: Nu contează. Nu e o jignire asta, care e problema?

Ana-Maria Mocanu: Cântă acum, i-a microfonul și cântă dacă ești deșteaptă. Ai repetat 20 de minute și ai reținut versurile. Știi să cânți vreun cuvânt din ea?

Loredana Chivu: Nu mai fac nicio probă pentru ea. Nu știu de ce vorbesc pentru că tu nu faci nimic pe aici. Iar o să zici că am avut blank. Te-ai obișnuit să muncească alții pentru tine.

Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu/ sursă foto: Antena 1

În timpul testimonialelor, Loredana Chivu a recunoscut faptul că proba artistică a fost picătura care a umplut paharul. Fosta asistentă TV a răbufnit și a jignit-o de mai multe ori pe Ana-Maria Mocanu în fața camerelor de filmat.

Loredana Chivu: Nu sunt vreo cântăreață, nu am voce, dar am vrut să fac misiunea indiferent de riscuri. La mijlocul numărului am observat că Ana nu cântă nimic. Momentul ar fi ieșit mult mai bine dacă ne-am fi dat interesul mai mult și dacă am fi comunicat între noi.

Ana-Maria Mocanu: Nu am avut cum să rețin un cântec.

Loredana Chivu: Nici nu ți-ai dat interesul. Te-ai uitat o singură dată pe versuri.

Ana-Maria Mocanu: Da, probabil ea a reținut mai mult. Eu nu am jignit-o niciodată în fața camerelor de filmare.

Loredana Chivu: Eu nu m-am enervat de la proba asta. Aici am izbucnit. Au fost mai multe probe pe care le-am pierdut din cauza ei. Au fost niște lucruri adunate, iar acesta a fost momentul în care m-am enervat foarte tare.

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări

Loredana Chivu și Ana Mocanu s-au certat grav la Asia Express: „Deci tu ești ceva rău de tot” / „Creier 0”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bianca Dan l-a părăsit pe pilot și a pus ochii pe altă ispită de la Insula Iubirii: Dima Roșca
Bianca Dan l-a părăsit pe pilot și a pus ochii pe altă ispită de la Insula Iubirii: Dima Roșca
Marian Grozavu îl desființează pe Prințul Marco. Filmarea s-a viralizat: ”Ai uitat că nevastă-ta are locația pe telefonul tău?”
Marian Grozavu îl desființează pe Prințul Marco. Filmarea s-a viralizat: ”Ai uitat că nevastă-ta are locația pe telefonul tău?”
Adelina Pestrițu a donat 10 saci cu haine! Vedeta de la Pro TV a apelat la frații Graur, cunoscuți pentru acțiunile caritabile
Adelina Pestrițu a donat 10 saci cu haine! Vedeta de la Pro TV a apelat la frații Graur, cunoscuți pentru acțiunile caritabile
Cum arată acum Frankie de la Insula Iubirii. A ascultat de Marcel și s-a transformat complet
Cum arată acum Frankie de la Insula Iubirii. A ascultat de Marcel și s-a transformat complet
Schimbare radicală la PRO TV! Roxana Hulpe nu va mai prezenta știrile în fiecare weekend
Schimbare radicală la PRO TV! Roxana Hulpe nu va mai prezenta știrile în fiecare weekend
Rusia LOVEȘTE din nou. Piața motorinei tremură, iar Europa așteaptă impactul asupra prețurilor
Mediafax
Rusia LOVEȘTE din nou. Piața motorinei tremură, iar Europa așteaptă impactul asupra prețurilor
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Gandul.ro
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Adevarul
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: „Dacă l-am promis, o să-l avem”
Mediafax
Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: „Dacă l-am promis, o să-l avem”
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
Click.ro
Alexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine”
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Digi 24
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
go4it.ro
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Gandul.ro
Ce se întâmplă cu bodyguarzii lui Călin Georgescu, după arestarea fostului prezidențiabil
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.