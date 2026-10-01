Adio, prietenie! Jignită de colega ei la Asia Express, Ana-Maria Mocanu dă din casă: A dezvăluit ce făcea Loredana Chivu în tinerețe, pentru bani

Tensiunile și neînțelegerile dintre Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu au scăpat de sub control. În timpul unei probe, cele două foste asistente TV s-au jignit și și-au aruncat cuvinte grele.

Loredana Chivu a răbufnit în timpul unei probe artistice de la Asia Express. Cele două au avut de îndeplinit o misiune de a cânta și a dansa pe melodia trupei O-zone – Dragostea Din Tei, însă lipsa de sincronizare le-a dat mari bătăi de cap și a declanșat conflictul.

După ce au cântat versurile melodiei „Dragostea din tei”, cele două au mai avut nevoie de 7 voturi. La un moment dat, Loredana Chivu a observat că Ana-Maria Mocanu nu cântă. Aici a fost momentul în care a cedat nervos și a mărturisit că se retrage din concurs deoarece este forțată să facă probele și în locul colegei sale.

Ana-Maria Mocanu: Mai cântăm o dată. Mai avem nevoie de 5 voturi. Loredana Chivu: Mai avem nevoie de 7 voturi. Trebuia să înveți cuvintele. Eu am învățat jumătate de melodie. Tu nu ai cântat nici măcar un vers. Am cântat singură. Tu ce ai făcut? O să te vezi pe filmare cât de fraieră ești. M-am sătura de ea. Ana-Maria Mocanu: Zici că ai stat la rug. Nu înțeleg supărarea. Loredana Chivu: Am stat două ore în căldură ca sa nu faci nimic. Unde esti? La Taraf TV? Ana-Maria Mocanu: Unde ai fost și tu. Loredana Chivu: Eu nu am dansat la Taraf TV, la fata de la miezul nopții. Ana-Maria Mocanu: Și tu ai dansat la nunți. Nu înțeleg care e problema. E vreo jignire să dansezi sau care e faza? Loredana Chivu: Nu, dar vezi ce probe ai de făcutt. Eu nu pot să stau mereu să-ți fac părțile tale. Nu o mai halesc de nicio culoare. Ana-Maria Mocanu: Nu contează. Nu e o jignire asta, care e problema? Ana-Maria Mocanu: Cântă acum, i-a microfonul și cântă dacă ești deșteaptă. Ai repetat 20 de minute și ai reținut versurile. Știi să cânți vreun cuvânt din ea? Loredana Chivu: Nu mai fac nicio probă pentru ea. Nu știu de ce vorbesc pentru că tu nu faci nimic pe aici. Iar o să zici că am avut blank. Te-ai obișnuit să muncească alții pentru tine.

În timpul testimonialelor, Loredana Chivu a recunoscut faptul că proba artistică a fost picătura care a umplut paharul. Fosta asistentă TV a răbufnit și a jignit-o de mai multe ori pe Ana-Maria Mocanu în fața camerelor de filmat.

Loredana Chivu: Nu sunt vreo cântăreață, nu am voce, dar am vrut să fac misiunea indiferent de riscuri. La mijlocul numărului am observat că Ana nu cântă nimic. Momentul ar fi ieșit mult mai bine dacă ne-am fi dat interesul mai mult și dacă am fi comunicat între noi. Ana-Maria Mocanu: Nu am avut cum să rețin un cântec. Loredana Chivu: Nici nu ți-ai dat interesul. Te-ai uitat o singură dată pe versuri. Ana-Maria Mocanu: Da, probabil ea a reținut mai mult. Eu nu am jignit-o niciodată în fața camerelor de filmare. Loredana Chivu: Eu nu m-am enervat de la proba asta. Aici am izbucnit. Au fost mai multe probe pe care le-am pierdut din cauza ei. Au fost niște lucruri adunate, iar acesta a fost momentul în care m-am enervat foarte tare.

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