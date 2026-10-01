Unul dintre cei mai influenți impresari de la Hollywood, replică tăioasă despre Meghan Markle! Ce a răspuns la întrebarea despre cariera ei – este vorba de Ari Emanuel

Meghan Markle revine în atenția presei internaționale după o declarație neașteptată făcută de Ari Emanuel, unul dintre cei mai influenți oameni din industria divertismentului de la Hollywood. Fostul impresar al ducesei de Sussex, în vârstă de 65 de ani, a oferit un răspuns extrem de scurt atunci când a fost întrebat în ce direcție crede că se îndreaptă cariera acesteia. Declarația vine într-un moment în care Meghan, în vârstă de 45 de ani, explorează posibilitatea revenirii la actorie, după o pauză de mai mulți ani, și încearcă să își reorganizeze viața profesională după mutarea familiei în Marea Britanie.

Răspunsul tăios al fostului impresar al lui Meghan Markle

Potrivit PEOPLE, Ari Emanuel, președintele executiv al WME Group și unul dintre cei mai cunoscuți impresari de la Hollywood, a vorbit despre fosta sa colaborare cu Meghan Markle într-un interviu acordat publicației britanice The Times.

Potrivit jurnaliștilor britanici, Emanuel a reprezentat-o în trecut pe ducesa de Sussex, însă cei doi au încetat colaborarea directă anul trecut. Întrebat ce crede despre viitorul profesional al lui Meghan și despre direcția în care se îndreaptă cariera acesteia, omul de afaceri nu a oferit o analiză sau o explicație detaliată, ci a preferat o replică foarte scurtă.

„Știi care este partea bună? Că nu mai trebuie să mă gândesc la asta”, a răspuns Ari Emanuel.

Declarația a atras atenția prin formularea sa directă, mai ales în condițiile în care Emanuel se numărase printre numele importante asociate cu reprezentarea ducesei de Sussex după semnarea contractului cu agenția WME.

Cu toate acestea, răspunsul său nu înseamnă că Meghan Markle a încetat orice colaborare cu agenția. Reprezentanții WME au confirmat pentru PEOPLE că organizația continuă să o reprezinte atât pe ducesă, cât și Archewell.

Agenția nu a oferit însă explicații suplimentare despre declarațiile lui Emanuel și nici despre circumstanțele în care acesta a încetat să se ocupe personal de proiectele lui Meghan.

Meghan Markle a semnat cu una dintre cele mai puternice agenții de la Hollywood

În aprilie 2023, Meghan Markle a semnat un contract de reprezentare cu WME, una dintre cele mai importante agenții din industria americană a divertismentului.

La momentul respectiv, din echipa care urma să se ocupe de proiectele sale făceau parte Ari Emanuel, Brad Slater și Jill Smoller, trei nume cunoscute în domeniul reprezentării personalităților publice și al dezvoltării proiectelor comerciale.

Colaborarea avea ca obiectiv extinderea activităților profesionale ale ducesei, cu accent pe producția de filme și programe de televiziune, dezvoltarea unor afaceri și încheierea de parteneriate cu diferite branduri. WME urma, de asemenea, să reprezinte Archewell, organizația asociată proiectelor dezvoltate de Meghan și prințul Harry.

Totuși, implicarea personală a lui Ari Emanuel pare să fi fost de scurtă durată. Publicația Variety a relatat anterior că Emanuel și Brad Slater nu s-ar mai fi ocupat de contul ducesei la numai câteva luni după semnarea contractului, deși agenția a continuat să o reprezinte.

În materialul publicat în martie 2026, Variety a abordat și dificultățile întâmpinate de parteneriatul dintre Harry, Meghan și Netflix, într-o perioadă în care proiectele lor din industria divertismentului se aflau sub atenția presei.

Informațiile despre momentul exact al încetării implicării lui Emanuel nu sunt însă prezentate identic de cele două publicații. În timp ce The Times a relatat că despărțirea profesională s-a produs anul trecut, Variety a indicat că implicarea sa directă s-ar fi încheiat mult mai devreme.

Meghan Markle ar putea reveni la actorie într-un serial Netflix

Declarațiile fostului impresar apar într-un moment în care Meghan Markle analizează posibilitatea revenirii în fața camerelor de filmat.

Luna trecută, PEOPLE a relatat că ducesa se afla în discuții pentru un posibil rol în cel de-al treilea sezon al serialului „The Gentlemen”, producția Netflix realizată de Guy Ritchie.

Dacă negocierile s-ar concretiza, apariția ar reprezenta cel mai important rol actoricesc al lui Meghan după plecarea sa din distribuția serialului „Suits”, în 2018.

O sursă citată de PEOPLE a explicat că Meghan și prințul Harry discutaseră de ceva vreme despre o eventuală revenire a ducesei la actorie, chiar înainte să apară oportunitatea legată de „The Gentlemen”. Potrivit aceleiași surse, Meghan continuă să analizeze diferite variante profesionale, fără ca participarea sa la serialul Netflix să fi fost confirmată oficial.

Astfel, deși Ari Emanuel nu mai este implicat personal în administrarea carierei sale, ducesa de Sussex continuă să exploreze proiecte în industria divertismentului.

Meghan Markle și prințul Harry s-au întors în Marea Britanie

Pe lângă schimbările din plan profesional, Meghan Markle și prințul Harry, în vârstă de 42 de ani, au trecut recent și printr-o schimbare importantă în viața de familie.

În august 2026, cei doi au anunțat că se vor muta înapoi în Regatul Unit, după perioada petrecută peste Ocean. Familia a ajuns în Marea Britanie pe 26 august, la aproximativ o săptămână după ce PEOPLE dezvăluise planurile de relocare.

Meghan și Harry au doi copii, Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, de 5 ani, iar adaptarea acestora la noul mediu reprezintă în prezent una dintre principalele preocupări ale părinților.

O persoană apropiată cuplului a declarat recent pentru PEOPLE că ducele și ducesa de Sussex sunt bucuroși că s-au întors, însă au foarte multe lucruri de organizat după mutare.

„Sunt fericiți că s-au întors”, a declarat sursa, explicând că acomodarea copiilor „a fost și continuă să fie principala lor preocupare”.

Aceeași persoană a precizat că Harry și Meghan nu intenționează să grăbească alte schimbări importante înainte de a se asigura că Archie și Lilibet s-au adaptat.

„Toate celelalte se vor așeza la momentul potrivit. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Tocmai s-au mutat la jumătatea distanței în jurul lumii și a fost o perioadă foarte aglomerată pentru a-i ajuta pe copii să se acomodeze”, a explicat sursa.

Aceasta a adăugat că atenția cuplului s-a concentrat asupra copiilor și că aceasta va rămâne prioritatea familiei pentru moment.

Ce urmează pentru cariera ducesei de Sussex

În timp ce Meghan Markle și prințul Harry încearcă să își organizeze viața după revenirea în Marea Britanie, viitorul profesional al ducesei rămâne un subiect de interes pentru presa internațională.

Posibila participare la serialul „The Gentlemen” ar putea marca revenirea sa la actorie, după mai mulți ani în care s-a concentrat asupra proiectelor de producție, afacerilor și activităților dezvoltate alături de soțul său.

Deocamdată, negocierile pentru serial nu au fost confirmate printr-un anunț oficial privind distribuția, iar WME continuă să o reprezinte pe Meghan, în ciuda încetării colaborării sale directe cu Ari Emanuel.

În acest context, declarația fostului impresar rămâne una dintre cele mai comentate informații despre parcursul profesional al ducesei, mai ales datorită modului categoric în care acesta a ales să răspundă unei întrebări despre viitorul ei la Hollywood.

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