Secretul noii vieți a lui Harry și Meghan în Anglia! De ce paparazzi nu-i mai urmăresc ca pe vremea Prințesei Diana

Prințul Harry și Meghan Markle trăiesc de mai bine de o lună o viață mult mai discretă în mediul rural din Anglia, fără hărțuirea neîncetată a paparazzilor cu care s-a confruntat Prințesa Diana. Deși Ducele și Ducesa de Sussex s-au mutat în Marea Britanie în august, presa nu a publicat până acum locația exactă a noii lor case și nici numele școlii la care merg copiii lor. Situația pare să confirme observațiile făcute recent de Charles Spencer, fratele Dianei, care susține că modul de lucru al presei britanice s-a schimbat considerabil față de perioada în care sora sa era urmărită de fotografi.

Harry și Meghan duc o viață discretă în Marea Britanie

Ducele și Ducesa de Sussex s-au mutat în Marea Britanie în luna august, însă cei care ar încerca să afle cum arată noua lor viață ar găsi mai multe imagini pe Instagram decât fotografii realizate de paparazzi.

Conform Newsweek, până acum nu au existat semne ale comportamentamentului agresiv cu care s-a confruntat Prințesa Diana, când fotografii îi înconjurau mașina sau așteptau în fața localurilor și clădirilor în care aceasta se afla în timpul ieșirilor private.

Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, a vorbit recent despre schimbarea produsă în presa britanică și a susținut că inclusiv unii dintre oamenii care conduceau publicații în perioada în care Diana era urmărită permanent de paparazzi au ajuns ulterior să privească diferit acele practici.

„Comportamentul general al presei, știți, chiar și cei mai răi editori din acea perioadă, care îi plăteau pe paparazzi să o urmărească pe Diana până și în acel ultim tunel din Paris, au învățat ceva ani mai târziu. Iar unii dintre ei chiar au mărturisit că știu că au avut un rol în moartea ei. Este un lucru destul de greu cu care să trăiești și cred că asta a schimbat comportamentul, iar acum lucrurile nu mai sunt atât de rele.” a declarat Spencer pentru CNN.

Fratele Dianei dezvăluie ce îi făceau paparazzi pe stradă

Harry și Meghan au vorbit de multe ori despre asemănările dintre propriile experiențe și ceea ce a trăit Prințesa Diana, iar ducele a declarat inclusiv că se teme că istoria s-ar putea repeta. Newsweek subliniază însă că, deși există asemănări în privința criticilor îndreptate împotriva cuplului, există și diferențe importante.

Experiențele Dianei cu paparazzi nu se limitau la publicarea unor fotografii în ziare. Fotografii îi înconjurau mașina, declanșau blitzurile în jurul ei și îi adresau insulte tocmai pentru a provoca o reacție care putea produce o fotografie mai spectaculoasă.

„Nici nu v-ați putea imagina expresiile pe care paparazzi i le aruncau Dianei pe stradă după ce s-a separat de Familia Regală, cele mai urâte cuvinte din limba engleză, doar pentru a o face să pară șocată”, a povestit Charles Spencer.

Fotografiile obținute în asemenea momente puteau fi apoi prezentate publicului într-un context complet diferit.

„Apoi vindeau fotografia și spuneau, știți, că Diana își pierde mințile. Dar ea pur și simplu reacționa așa cum ar reacționa orice om căruia i se spun lucruri îngrozitoare. Nu cred că așa ceva se mai întâmplă acum la Londra”, a continuat fratele Dianei.

Charles Spencer i-a apărat pe Harry și Meghan

Charles Spencer și-a exprimat separat simpatia pentru nepotul său și pentru Meghan Markle. Întrebat de CBC din Canada dacă cei doi au fost tratați nedrept, acesta a spus că faima unei persoane nu poate justifica atacurile personale violente.

„Nu-mi pasă cât de celebru este cineva, nu poți justifica atacurile personale pline de răutate. Nu este în regulă. Diana a suferit din cauza asta. Îi văd pe Harry și Meghan suferind din cauza asta.”

Spencer a vorbit în mod special despre comentariile online îndreptate împotriva cuplului.

„Văd uneori aceste comentarii îngrozitoare sub articolele de presă și cred că acei oameni ar trebui să se rușineze că participă la o vânătoare de vrăjitoare, fie atunci, fie acum.”

Harry a comparat experiența lui Meghan cu cea a mamei sale

Prințul Harry a vorbit despre experiențele Prințesei Diana cu paparazzi și în documentarul Netflix „Harry & Meghan”, lansat în 2022, în care a făcut o comparație directă între ceea ce trăise mama lui și experiențele lui Meghan.

„Să văd o altă femeie din viața mea, pe care o iubesc, trecând prin această frenezie este greu. Practic, este vânătorul împotriva prăzii”, spunea Harry.

Prințul a povestit că, în perioada de început a relației cu Meghan, întâlnirile lor au devenit „o combinație de urmăriri cu mașina, condus pentru evitarea supravegherii și deghizări”, o situație pe care a descris-o drept o modalitate deloc sănătoasă de a începe o relație.

În ciuda presiunii, cei doi încercau să păstreze cât mai mult din normalitatea vieții lor.

„Ori de câte ori ne vedeam, ne îmbrățișam foarte strâns și încercam să avem o viață cât mai normală posibil”, a povestit Harry.

Meghan: „Indiferent ce făceam, tot găseau o cale să mă distrugă”

Meghan locuise în Marea Britanie aproximativ doi ani atunci când ea și Harry au renunțat la statutul de membri activi ai Familiei Regale și s-au mutat în Statele Unite, pe fondul unei prese ostile și al deteriorării relațiilor cu familia prințului.

În documentarul Netflix, Meghan a povestit că inițial a crezut că presiunea va dispărea în timp.

„Încă mai credeam foarte mult ceea ce mi se spunea, adică: «O să treacă, lucrurile se vor îmbunătăți, așa fac ei doar la început». Dar adevărul este că, indiferent cât de mult încercam, indiferent cât de bună eram, indiferent ce făceam, tot aveau să găsească o modalitate de a mă distruge”, a spus Ducesa de Sussex.

Presa britanică nu a dezvăluit unde locuiesc Harry și Meghan

De când s-a întors în Marea Britanie, Meghan a publicat pe Instagram mai multe fotografii și filmări din viața familiei, iar imaginile au declanșat pe rețelele sociale un adevărat joc de ghicit privind locul în care s-au stabilit cei doi.

În ciuda speculațiilor online, principalele publicații britanice nu au dezvăluit până acum locația noii case, limitându-se la informația că aceasta se află în apropiere de Cotswolds.

Unul dintre motive este faptul că familia Sussex a contactat Independent Press Standards Organization, organismul britanic de reglementare a presei, solicitând respectarea intimității în ceea ce privește atât locuința familiei, cât și școala la care merg copiii.

Harry și Meghan și-au mutat copiii la a`ltă școală

Harry și Meghan și-au retras copiii de la școala inițială și i-au înscris la o alta. Newsweek precizează că publicația cunoaște atât numele fostei școli, cât și pe cel al actualei instituții de învățământ, însă a decis să nu le publice.

Și alți jurnaliști britanici cu care Newsweek a discutat cunosc aceste informații, însă până acum nu există indicii că vreuna dintre publicațiile importante intenționează să dezvăluie numele școlii.

De asemenea, în presa britanică nu au apărut fotografii realizate de paparazzi cu familia în această perioadă, ceea ce sugerează un nivel de reținere mult mai ridicat din partea jurnaliștilor față de perioada în care Prințesa Diana era urmărită aproape permanent.

Meghan a fost văzută la un pub din Cotswolds

Kelly McKee Zajfen, prietena lui Meghan, a publicat mai multe fotografii după ce i-a vizitat pe ducii de Sussex la un pub din Cotswolds, despre care Hello! a relatat că ar fi The Falkland Arms din Great Tew.

Blogul The Royalist susținuse anterior că Meghan fusese văzută și la Soho Farmhouse, în timp ce The Sun a relatat că ducesa ar fi participat acolo la un curs de Pilates.

Viața cuplului în Marea Britanie nu a fost complet lipsită de conflicte cu presa. Harry și Meghan s-au plâns în legătură cu unele articole și au obținut inclusiv o rectificare din partea Daily Mail după publicarea unei informații eronate potrivit căreia ar fi vizitat doi prieteni celebri.

Diferența importantă este însă că actualele dispute sunt legate în principal de ceea ce scriu ziarele despre ei și nu de comportamentul jurnaliștilor sau fotografilor care îi urmăresc fizic.

Moartea Dianei a schimbat regulile jocului în presa britanică

Harry și Meghan au avut la rândul lor experiențe dificile cu paparazzi, atât la începutul relației, cât și în timpul unei deplasări la New York, în 2023, când purtătorul lor de cuvânt a descris incidentul drept o urmărire cu mașina „aproape catastrofală”.

Șoferul taxiului în care se aflau cei doi a contestat această caracterizare și a spus că nu s-a simțit în pericol în niciun moment, deși a confirmat că fotografii au urmărit vehiculul și au realizat imagini.

Prințesa Diana a murit în 1997 într-un accident de mașină la Paris, în timp ce paparazzi se aflau în urma autoturismului. Ulterior, în Marea Britanie au fost introduse reguli menite să împiedice urmărirea celebrităților de către fotografi.

Press Complaints Commission, organism devenit ulterior IPSO, a introdus și reguli prin care editorii pot fi considerați responsabili pentru publicarea materialelor obținute prin asemenea practici, inclusiv atunci când imaginile provin de la fotografi independenți.

Harry și Meghan se află în Marea Britanie de puțin peste o lună, iar până acum nu există semne că ar fi fost fotografiați de paparazzi sau că informațiile apărute online ar fi declanșat tipul de hărțuire frenetică pe care Prințesa Diana l-a experimentat în urmă cu trei decenii.

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